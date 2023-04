Bei Mutti ist’s am schönsten: Boris Becker wieder zu Hause gemeldet

Was ist nun wieder los bei der Tennis-Ikone? So klamm, dass er wieder daheim einzieht, kann Boris Becker jedenfalls nicht sein.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, ist die Leimener Tennis-Legende wieder bei seiner Mutter gemeldet. Demnach sei der 55-Jährige „vorübergehend wohnhaft“ bei seiner Mutter Elvira Becker.

Die Zeitung befragte die Steuer-Rechtsanwältin Michaela Mumm von Oldenburg: „Es gibt keine gesetzliche Regelung in Deutschland, die eine Mindestanzahl von Tagen festlegt, die man in einer Gemeinde oder Stadt verbringen muss, wenn man dort gemeldet ist.“

Von den Gewinnen ein gutes Leben führen

Finanznot scheint aber nicht der Grund zu sein, dass Becker wieder daheim gemeldet ist, oder gar einzieht. Angeblich soll Becker für ein Sat.1-Interview nicht weniger als eine halbe Million Euro kassiert haben. Zudem ist er das Testimonial für die Firma fensterversand.com.

Die Steuerexpertin vermutet dahinter einen Trick. So fließen Beckers Einnahmen an eine Firma in England, dessen Chefin Beckers Freundin Lilian de Carvalho Monteiro ist. Die zahlt ihm wiederum ein Gehalt, dass Becker in Leimen versteuern muss.

Die Steuer-Expertin Mumm von Oldenburg zur Bild-Zeitung: „Der Hintergedanke dabei ist offensichtlich: Die Freundin betreibt ein Geschäft quasi als Strohmann. Er erhält ein Einkommen, das unterhalb der Pfändungsgrenze liegt, sodass eine Zwangsvollstreckung oder Pfändungsmaßnahmen gegen ihn nicht möglich sind. Man wird ihm das natürlich nicht nachweisen können. Sie erwirtschaftet die Gewinne, die sicherlich hoch sein werden – und beide führen von diesen Gewinnen ein gutes Leben.“