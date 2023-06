Belfodil würgt offenbar Schwester: Ermittlungen gegen Ex-Hertha-Spieler eingestellt

Nach einem Familienstreit und schweren Vorwürfen ist Ishak Belfodil wieder auf freiem Fuß. In den Sozialen Medien reagiert der ehemalige Herthaner empört.

Auf dem Fußballplatz sorgte er für weniger Schlagzeilen als neben dem Feld: Ex-Hertha-Stürmer Ishak Belfodil soll in Frankreich während eines familiären Streits versucht haben, seine 15-jährige Schwester zu erwürgen. Darüber berichten übereinstimmend die französische Nachrichtenagentur AFP und die große Tageszeitung Le Parisien, die sich jeweils auf Polizeiquellen berufen.

Der Grund für den Angriff blieb der Öffentlichkeit bisher unbekannt. Belfodils Schwester habe keine schwerwiegenden Verletzungen zu beklagen; sie wurde laut französischen Medien nicht medizinisch behandelt. Trotzdem ermittelten Polizeibeamte, da am Hals der Schwester Würgemale, Kratzwunden und rote Flecken erkannt wurden. Die Beamten vor Ort, hieß es, hätten den 31-Jährigen festgenommen, es wurde wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt.

Belfodil wieder auf freiem Fuß

Inzwischen befindet sich der Ex-Hertha-Spieler aber wieder auf freiem Fuß; Ermittlungen der französischen Polizei in Elancourt – einem Vorort von Paris - wurden ebenfalls eingestellt. In den Sozialen Medien echauffierte sich der Ex-Hertha-Profi über die Berichterstattung in den französischen Medien. „Ich hoffe, dass die Pseudo-Journalisten, die um jeden Preis Klicks wollen die richtigen Informationen teilen“, schreibt er auf Instagram und ergänzt: „Meiner kleinen Schwester und mir selbst geht es sehr gut“.

Hier kritisiert Belfodil die Berichterstattung in Frankreich Screenshot/Instagram

Seine jüngere Schwester verzichtete auf eine Anzeige. Angeblich sei der Streit unter den Geschwistern von beiden Seiten ausgegangen, sagt sie. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Versailles schloss den Fall deshalb ohne weitere Schritte ab.

Belfodil stand in über 30 Partien für Hertha BSC auf dem Platz, dabei erzielte er sechs Tore und bereitete drei Treffer vor. Darüber hinaus stürmte der ehemalige Nationalspieler Algeriens für Werder Bremen, die TSG 1899 Hoffenheim und Parma. Zurzeit steht Belfodil beim katarischen Al-Gharafa SC unter Vertrag.