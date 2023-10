Bericht: Abtreibung wegen Justin Timberlake – jetzt spricht Britney Spears über ihre Schwangerschaft

Die amerikanische Popsängerin Britney Spears rechnet laut einem Bericht in ihrer noch nicht veröffentlichten Biografie mit Justin Timberlake ab. Sie gibt an, während ihrer Beziehung, die von 1998 bis 2002 andauerte, von dem amerikanischen Musiker schwanger geworden zu sein. Ihre Entscheidung zur Abtreibung sei nicht ganz freiwillig gewesen.

Das Magazin People veröffentlichte exklusiv erste Auszüge der Memoiren der 41-Jährigen, die am 24. Oktober in den Handel kommen. „Ich habe Justin so sehr geliebt. Ich war immer davon ausgegangen, dass wir zusammen eine Familie haben würden. Es wäre nur viel früher so gekommen, als wir es vorhergesehen hatten“, schreibt Spears über ihre Beziehung mit dem Sänger der Boyband *NSYNC.

Gibt der Superstar Justin Timberlake die Schuld an der Abtreibung?

„Es war eine Überraschung für mich, aber keine Tragödie“, schreibt die Amerikanerin demnach in ihrem Buch mit dem Titel „The Woman in Me: Meine Geschichte“. Timberlake habe kein Kind gewollt. „Justin war ganz eindeutig nicht glücklich über die Schwangerschaft. Er hat gesagt, dass wir nicht bereit für ein Baby in unserem Leben seien, dass wir viel zu jung seien“, so Spears über ihre ungeplante Schwangerschaft.

Daraufhin habe sie eine Abtreibung vornehmen lassen. Und wenn sie selbst hätte entscheiden können? Dann hätte sie nicht abgetrieben: „Aber Justin war sich so sicher, dass er kein Vater sein wollte“, schreibt Spears, die im Jahr 1998 als Teenagerin mit dem Song „Baby One More Time“ zum Superstar wurde. Der Schwangerschaftsabbruch sei „eine der qualvollsten“ Erfahrungen ihres Lebens gewesen. Justin Timberlake hat sich selbst zu den Enthüllungen aus dem Buch bisher noch nicht öffentlich geäußert.

Britney Spears in ihrer Biografie: „Hat mich meines Frauseins beraubt“

Neben der Baby-Schlagzeile lässt sich die Sängerin erneut über ihren Vater Jamie Spears aus, der 13 Jahre lang die Vormundschaft über sie hatte. Der Grund waren psychische Probleme der Musikerin, weswegen sie im Jahr 2008 in eine Klinik zwangseingewiesen und in der Folge entmündigt worden war. Für besonderes Aufsehen sorgte der Vorwurf der zweifachen Mutter, ihr Vater verhindere in der Vormundschaft, dass sie sich ein implantiertes Verhütungsmittel entfernen lasse, obwohl sie weiteren Nachwuchs wolle.

Ende 2021 entschied eine Richterin, dass Spears nicht mehr unter der Vormundschaft ihres Vaters stehen muss. In ihrem Buch schreibt sie: „Die Vormundschaft hat mich meines Frauseins beraubt und mich zu einem Kind gemacht.“ Neben ihren persönlichen habe er auch ihre künstlerischen Belange kontrolliert, genauso wie ihr Vermögen: „Ich hatte immer Musik in meinen Knochen und in meinem Blut gespürt; sie haben mir das gestohlen.“



