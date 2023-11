Auf die Plätze, Simson, los: So oder so ähnlich könnte man die Jugend von Dirk Steffens beschreiben, als er in Berlin-Neukölln die Straßen mit seiner biberbraunen Simson-Schwalbe unsicher machte. „Da war ich 16 und die Simson mein erstes richtiges Moped“, erzählt er.



Heute, 14 Jahre später, gehört ihm „Simson Seelig“ in der Wederstraße. Werkstatt und Laden haben sich auf die Mopeds und MZ-Motorräder aus der DDR spezialisiert, sie werden hier restauriert, repariert und verkauft. Dabei ist Steffens ein „reines West-Berliner Kind“. Der Geschäftsführer und gelernte Kfz-Mechaniker erzählt, wie er zu seinem „Kaufladen“ für Ost-Mopeds kam und warum gerade die Simsons immer beliebter werden. Während er im Hinterstübchen neben der alten, aber noch genutzten Olympia-Rechenmaschine sitzt und aus seiner schwarz-gelben Simson-Tasse Kaffee trinkt, teilt er seine Geschichte, seine große Leidenschaft mit uns.

Ostdeutsche Zweirad-Oldtimer bei „Simson Seelig“

Es ist, als würde man in die Vergangenheit reisen, zurück in eine Zeit, in der Deutschland noch geteilt war. Zumindest fühlt es sich so an, wenn man die kleine Werkstatt in Neukölln betritt. Der Weg dorthin lässt noch nicht vermuten, dass links um die Ecke der Hermannstraße eine ostdeutsche Geschichte erzählt wird – immerhin hat die strukturschwache Hauptstraße vieles zu bieten, nichts davon jedoch verweist auf die andere Hälfte Berlins. Ob Türkisch, Vietnamesisch oder Italienisch, kulinarisch ist hier alles im Angebot. Hier ist Neukölln hektisch, der Lärm der Autos übertönt alles, die Passanten sind kurz angebunden und der Geruch ist typisch Großstadt. Aber schalten wir mal wieder einen Gang zurück.

Um Geruch dreht es sich auch bei „Simson Seelig“, doch in einem anderen Sinne. „Das muss stinken, dass muss laut sein, das ist Simson“, sagt Steffens. Beim Betreten der kleinen Werkstatt ist von Benzingeruch aber keine Spur. Begrüßt wird man direkt von den quietschbunten Simson-Schwalben, die für rund 3000 Euro zum Verkauf bereitstehen. Aufgereiht in knalligem Rot, Gelb und Blau geben sie dem ranzigen Werkstatt-Flair einen fröhlichen Anstrich. Der zweite Blick führt zu den rotbraunen Katzen, die sich auf dem hellblauen Empfangstresen breit machen. Noch schauen sie misstrauisch, ob sich das während des Gesprächs ändert?

Hier hat keiner den Farbfilm vergessen – drei Mopeds des Modells Simson KR51/1, in Rot, in Gelb und in Blau begrüßen den Kunden bei „Simson Seelig“. Carla Louise für Berliner Zeitung am Wochenende

Auf die Schwalbe gekommen – alles begann mit einem kaputten Blinkerglas

Bemerkenswert, dass wir uns im Westen der Stadt befinden, denn die Produkte, die Steffens verkauft, sind ostdeutsches Kulturgut, gehören zur Ost-Pubertät wie die erste große Liebe. Sie waren in der DDR neben Südfrüchten und hochwertigem Kaffee stets Mangelware.



Beliebt waren die Mopeds schon immer, dass die Nachfrage aber noch lange nach dem Fall der Mauer stetig steigt, hätte man damals nicht gedacht – immerhin meldete Simson im Juni 2002 Insolvenz an, noch im selben Jahr wurde die Fahrzeugproduktion eingestellt. Für Dirk Steffens und viele andere machte dieser Umstand das DDR-Produkt erst recht zum Renner.

Der West-Berliner ist beim Schrauben auf den Geschmack oder besser gesagt den Gestank der Mopeds gekommen. Das ölige Abgasaroma und der qualmige Simson-Auspuff haben es dem heute 30-Jährigen angetan, so sehr, dass es die Simson zu seinem Beruf machte. Dabei begann eigentlich alles mit einem kaputten Blinkerglas.

Der Sicherheitsdienst hat alles im Blick: Wilma und Otto gehören dazu und machen es sich gern mal am Tresen oder wie hier auf der MZ ETZ 251 gemütlich. Carla Louise für Berliner Zeitung am Wochenende

„Da stand ich vor der Werkstatt, wollte eigentlich nur Kleinteile für meine Schwalbe kaufen“, sagt der gelernte Kfz-Mechatroniker. Doch aus dem kleinen Kauf hat sich ein riesiges Interesse für DDR-Fahrzeuge entwickelt. Den Laden ließ er seitdem nicht mehr aus den Augen. Gegründet wurde das Geschäft 2004 von Werner Seelig. Der West-Berliner habe schon immer eine Affinität für die Ost-Fahrzeuge gehabt, berichtet Steffens rückblickend. Der „Wessi“ sei seit mehr als 40 Jahren leidenschaftlicher MZ-Fahrer und habe nach der Wende seine damalige Motorrad-Selbstreparatur-Werkstatt in der Lankwitzer Straße von 1984 gegen den „Simson Seelig“-Laden in der Wederstraße eingetauscht.



Die Simson-Mopeds und MZ-Motorräder seien im Westen vor allem aufgrund ihres niedrigen Preises beliebt gewesen. Sie waren „schweinebillig“, so Steffens. Seelig hätte niemals damit gerechnet, dass er von dem Geschäft mit DDR-Mopeds leben könnte und es auch noch Jahre später existieren würde.

Handel von Simson und MZ in Berlin-Neukölln – ein Traum wird wahr

Während seiner Ausbildung sei Steffens immer wieder in der Wederstraße vorbeigekommen, habe hier und da ausgeholfen. Nach seinem Fachabitur arbeitete er bei der Werkstattkette Pitstop als stellvertretender Filialleiter. Aber eigentlich wollte er etwas anderes, wartete auf einen ganz bestimmten Anruf von Werner Seelig. Im Jahr 2017 war es soweit, Seelig rief an, sagte, er habe eine Vollzeitstelle frei. Und Steffens? Der zögerte keine Sekunde, seine Antwort zum Job-Angebot lautete sofort ja.

Seit vergangenem Jahr ist der gebürtige Neuköllner nun Geschäftsführer, der ehemalige Chef ist in den Ruhestand gegangen, wohnt in der Prignitz. Steffens betreibt seitdem gemeinsam mit seiner Partnerin Anna Riese das Geschäft – er als technischer Leiter, sie für administrative Aufgaben. Doch damit ist das Unternehmen noch nicht komplett.



Als drittes gehört Werkstattleiter Micha zum Team. „Micha und ich machen, seitdem wir 15 sind, nichts lieber, als an alten DDR-Mopeds zu schrauben“, so Steffens. Aber auch die Betriebskatzen Wilma und Otto dürfen nicht fehlen. „Bei Wilma muss man ein bisschen vorsichtig sein, die hat es faustdick hinter den Ohren“, sagt seine Partnerin Anna Riese, während die listige Katze auf ihren Schoß hopst und jetzt zugewandter ist als noch vor einer Stunde.

Seine Ostverbindung hat Steffens nicht nur durch die Fahrzeuge, denn Anna Riese kommt aus Bischleben in Thüringen, wo fast zu jedem Jugendlichen eine Simson gehört. Das Paar erwartet ein Kind und kennt sich schon seit der Jugend. Es stand außer Frage, dass sie das Geschäft gemeinsam am Laufen halten, erzählen sie. Die Leidenschaft des Berliners hat sich quasi auf die 30-jährige Thüringerin übertragen. Sie arbeiten gern hier in der kleinen, man könnte fast sagen historischen Werkstatt.

Das „Simson Seelig“-Trio in der Werkstatt: Werkstattboss Micha, Anna Riese und Dirk Steffens (von links) halten gemeinsam den Betrieb am Laufen. Carla Louise für Berliner Zeitung am Wochenende

Die Geschichte der Simson: 1856 von den jüdischen Simson-Brüdern gegründet

Der Kontakt zu Seelig bestehe weiterhin, es sei eine enge Freundschaft entstanden. Er komme alle zwei Monate mal vorbei, schaue nach dem Rechten, weise gern mal auf die ein oder andere Dreckecke hin. Die sind aber doch ein Muss, in einer Werkstatt, wo geschraubt, gewerkelt, nicht aber „gebastelt“ werde – das sei ein Begriff für Hobbyschrauber in der heimischen Garage, nicht aber für die professionelle „Simson Seelig“-Werkstatt.

Gearbeitet wird weiter hinten, da wo ein riesiges Portrait von Erich Honecker das i-Tüpfelchen der Ostalgie ist. Irgendwie hat die Simson ihre heutige Bekanntheit auch dem damaligen Vorsitzenden des Staatsrates zu verdanken, denn in der DDR wurden die Zweiräder in großer Stückzahl hergestellt, dabei hatten sie ihren Ursprung schon deutlich früher. Im Jahr 1856 gründeten die beiden jüdischen Brüder Löb und Moses Simson das Unternehmen Simson in der thüringischen Stadt Suhl.

Mit insgesamt knapp sechs Millionen hergestellten Kleinkrafträdern war Simson der größte Hersteller von motorisierten Zweirädern Deutschlands. Die S51 war als Neufahrzeug in der DDR jedoch nur mit langer Wartezeit erhältlich. Der Neupreis der Maschine wurde damals mit etwa 1200 DDR-Mark angegeben. Davon kann man heute nur noch träumen, denn mittlerweile liegt der Kaufpreis der Mopeds wesentlich höher, je nach Ausstattung, Modell und Zustand muss man zwischen 3000 und 5000 Euro auf den Tisch legen.

Markenvielfalt bei den West-Fahrzeugen, Kompatibilität bei den DDR-Mopeds

Es ist ein bedeutender Absatzmarkt entstanden. Die Simson-Mopeds, eine beliebte Rarität, haben sich zum Kultgefährt, vielmehr zum „Hipster-Fahrzeug“ entwickelt. Laut Steffens haben sie das vor allem ihrer Kompatibilität zu verdanken. Es gab einen anderen Konstruktionsauftrag als bei West-Fahrzeugen. „Eine Kreidler aus dem Westen musste gut und schnell fahren können und dabei noch schön und neumodisch aussehen“, so der Simson-Liebhaber. Es habe im Westen öfter einen Modellwechsel gegeben, eine andere Masse an Fahrzeugen und Modellen, Markenvielfalt eben.

Bei den DDR-Fahrzeugen hingegen hieß es: „Wir brauchen ein zweirädriges Fahrzeug mit 50 Kubik, das zwei Personen mit 60 Stundenkilometern transportieren kann und einfach zu reparieren ist, fertig!“ – kein „Schnickschnack“ drum herum, sondern simple Technik, die entsprechend lange hält und gleiche Bauteile aufweist. So kann man beispielsweise den Antriebsstrang einer S51 in ein neueres Schwalbe-Modell bauen und umgekehrt. Auch der Kettenkasten ist, wie viele andere Simson-Teile, modellübergreifend kompatibel.

Das Geschäft in Berlin-Neukölln, dass ausschließlich DDR-Fahrzeuge repariert, restauriert und verkauft, erzählt Geschichte. Carla Louise für Berliner Zeitung am Wochenende

Vermehrte Diebstähle der Simson-Wertanlage sind dem Schlüssel geschuldet

Die erhöhte Nachfrage und der daraus folgende Preisanstieg zieht aber noch etwas anderes nach sich: Diebstähle. „Wir bekommen vermehrt Anrufe von unseren Kunden, die von dem Diebstahl ihrer Simson berichten, und dass wir deshalb bei den Angeboten, die uns gemacht werden, die Augen offen halten sollen“, sagt der Berliner. Es spreche sich eben rum, dass eine Simson eine Wertanlage sei.

Doch laut dem Experten für Simson-Mopeds und MZ-Motorräder gibt es auch noch einen anderen Grund, weshalb die Diebstähle zunehmen. Es sei zu einfach, sie zu klauen. Das Grundproblem: Sie sind schlecht gesichert. Zur Veranschaulichung zückt Steffens einen Mopedschlüssel aus seiner Hosentasche. Schnell sieht man: der Zündschlüssel hat keine Rillen, ist simpel konstruiert – hinzu kommt, er ist laut Steffens bei jeder Simson von 1950 bis 1992 der gleiche.

Dafür gibt es zusätzlich noch den Lenkradschlüssel, der pro Fahrzeug unterschiedlich ist. Laut dem Geschäftsführer ist dieser aber zu schwach dimensioniert. „Ein gut statuierter 15-Jähriger kann das mit ein bisschen Kraft durchbrechen und damit wegfahren.“ Demnach ist der Sicherheitsfaktor nicht gegeben, ein Einfaches für Diebe also. Der Simson-Fan schlägt deshalb eine unkomplizierte Lösung vor: die Mopeds extern anschließen.

Wer hat an der Uhr gedreht? Erich Honecker an der Wand der Werkstatt. Carla Louise für Berliner Zeitung am Wochenende

Diebstahl vorbeugen: Wie kann man die DDR-Mopeds absichern?

Diese zusätzlichen Schlösser sind vom Prinzip her wie Fahrradschlösser, sprich keine speziellen Mopedschlösser. Ein vernünftiges Schloss gibt es bei „Simson Seelig“ bereits ab einem Preis von 65 Euro. Dirk Steffens hat aber auch noch andere Tipps gegen Diebstähle auf Lager. Beim Kauf sollte darauf geachtet werden, dass das Schloss nicht mit einem Bolzenschneider durchtrennbar sei, denn dann könne man das Moped geräuschlos klauen. „Wichtig ist, ein Schloss zu haben, das Krach macht, wenn man es öffnen will.“



Zudem sei der größte Fehler, das Schloss am Vorderrad zu befestigen, das könne man nämlich rasch ausbauen. Besser sei es, die externe Sicherung um den Rahmen des Fahrzeuges zu schlingen, sodass man das Moped bei einem Diebstahl komplett auseinanderbauen müsste.

Was simpel klingt, würden dennoch viele Kunden nicht beachten. Schade, denkt sich Steffens. Wenn vor 20 Jahren die Simson plötzlich weg war, dann machte man noch kein Geschrei darüber, so der Neuköllner. Doch nun sind die Simson-Fahrzeuge beliebter denn je. Steht das teure ostdeutsche Kulturgut plötzlich nicht mehr an der gewohnten Stelle, ist der Verlust „eine andere Hausnummer“.



