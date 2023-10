Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?



Die Podcast-Buddys Markus Lanz und Richard David Precht. Die beiden erfuhren nämlich völlig zu Recht einiges an Gegenwind, nachdem der Philosophen-Darsteller Precht in ihrem gemeinsamen ZDF-Podcast einige Unwahrheiten über Juden behauptet hatte. Er sagte zum Beispiel, ihre Religion verbiete streng orthodoxen Juden zu arbeiten – nur „ein paar Sachen wie Diamanthandel und ein paar Finanzgeschäfte“ seien davon ausgenommen.



Lanz hatte dazu Bestätigungsgebrumm wie „genau“ und „richtig“ beigetragen, doch Prechts als Tatsache formuliertes Geraune bedient natürlich ganz klassisch die antisemitische Lüge von den reichen Juden, die beim Finanzmarkt die Strippen ziehen. War natürlich nicht so gemeint, schob Lanz ein paar Tage später hinterher. Was bei mir die offene Frage hinterlässt, was es bei einer als Fakt formulierten Behauptung herumzumeinen gibt. Zumal die Podcastfolge noch weitere Unwahrheiten enthielt, wie ein Politik- und Religionswissenschaftler nachwies. Und auch solch lapidar dauergeschnurrte Ressentiments können gefährlich sein.

Anja Rützel und Hund Juri Privat

Lanz wurde dafür in seiner eigenen Talkshow auch von der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann kritisiert. Wie fanden Sie den Schlagabtausch?



Sehr gut, weil Strack-Zimmermann sich nicht so einfach abspeisen ließ. Sie sagte ganz klar, Precht habe in besagtem Podcast „ohne rot zu werden eine solche antisemitische Plattitüde herausgehauen“, und wies sehr richtig darauf hin, dass sich antisemitische Haltungen eben nicht nur beim „Mob auf der Straße“ finden, sondern in Nuancen auch bei den „Intellektuellen in diesem Land“, sobald diese anfingen, „mit solchen Stereotypen zu arbeiten“.

Celebritybeobachter kauern weltweit in Lauerstellung, weil kommende Woche Britney Spears’ Autobiografie „The Woman in Me“ erscheint, von der man sich brisante Enthüllungen erhofft. Wie immer sind schon vor dem Erscheinen erste Details durchgesickert. Haben Sie sie sich schon auf den einschlägigen Klatschseiten zusammengeklaubt?



Anders als beim Auspackschmöker von Prinz Harry versuche ich dieses Mal, vorab nicht allzu viel davon mitzubekommen, weil ich ein großer Herz für Britney habe und gern alles im von ihr (oder ihrem Ghostwriter) gedachten Kontext lesen möchte. So ganz klappt das natürlich nicht, es gab leider schon jetzt kein Entrinnen vor dem Schnipsel, dass Britney während ihrer Beziehung mit Justin Timberlake, die von 1998 bis 2002 hielt, schwanger wurde – und dass er sie zu einer Abtreibung gedrängt haben soll. Sehr bestürzend fand ich auch erste Details, die ich über die Zeit las, in der Britneys Vater als ihr Vormund eingesetzt war: Sie sei durch diese Fremdbestimmung „zu einem Roboter“ geworden: „Aber nicht nur das – ich war eine Art Kinderroboter. Ich bin derartig infantilisiert worden, dass ich Teile verlor, durch die ich mich wie ich selbst anfühlte. Die Vormundschaft hat mich meiner Weiblichkeit beraubt und mich zu einem Kind gemacht.“ Es fühlt sich nicht richtig an zu sagen, dass ich mich auf dieses Buch „freue“, aber ich werde es auf jeden Fall sehr interessiert lesen.

Die unverwüstliche Sängerin Cher, inzwischen 77, hat angekündigt, die USA verlassen zu wollen, falls Trump im nächsten Jahr wieder zum Präsidenten gewählt werden sollte. Denken Sie, sie macht im Fall der Fälle wirklich ernst?



So, wie ich sie einschätze, kann ich mir das sehr gut vorstellen. In ihrem Interview mit dem Guardian sagte sie, sie habe bei seinem ersten Wahlsieg „fast ein Magengeschwür bekommen“. Und sie erlebt aus unmittelbarer Nähe, was vor allem die von Trump und seinen Anhängern befeuerte Hetze gegen Transpersonen anrichten kann, denn auch ihr Sohn Chaz Bono ist Transmann.

Was macht eigentlich Helene Fischer?



Ich gehe sehr stark davon aus, dass sie nach ihrer gerade beendeten Endlostour genau das macht, was wir alle machen, wenn wir endlich einen Riesenklopper Arbeit weggeschafft haben: Sie holt in einem Rutsch die bisherigen Folgen vom „Sommerhaus der Stars“ nach und frisst dazu ein Kilo Geleebananen.



