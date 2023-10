Anja Rützels Kolumne: Lasst uns in die Dachs-Ära aufbrechen, Schwestern!

Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?



Robert F. Kennedy. Der 69-Jährige ist der Neffe des ermordeten Präsidenten John F. Kennedy und der Sohn des ebenfalls ermordeten Senators Robert F. Kennedy, und er will nächstes Jahr als unabhängiger Kandidat in den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf ziehen – das hat er vergangene Woche verkündet.



Wild macht mich diese Ankündigung, weil ich mich daraufhin genauer mit all dem Verschwörungsquatsch beschäftigt habe, den der ausgewiesene Schwurbler und Impfgegner so in die Welt posaunt: So behauptet er zum Beispiel, Antidepressiva seien schuld an Schul-Amokläufen, und Chemikalien im Trinkwasser würden Kinder zu Transmenschen machen. Der Covid-19-Virus sei außerdem in Laboren gezielt gezüchtet worden, um Weißen und Schwarzen zu schaden, aber Asiaten und Juden zu verschonen, und in der aktuellen Lage können wir natürlich auf jeden Fall noch einen weiteren böswilligen Lügner und Hetzer gebrauchen, der auf großer Bühne unwidersprochen derart gefährlich zündeln darf.

Anja Rützel und Hund Juri Privat

Pamela Anderson, 56 Jahre alt, kam vergangene Woche gänzlich ungeschminkt und im voluminösen Mantel zu einer Modenschau bei der Mailänder Fashion Week. Prominente Kolleginnen applaudierten ihr für diese mutige Aktion – Sie auch?



Ich finde ihren Auftritt natürlich super und sehr souverän – tatsächlich habe ich erst vergangene Woche ebenfalls beschlossen, meine grauen Haare nicht länger zu überfärben, und stattdessen meinen inneren Dachs zu umarmen: Wenn meine silberne Haupt-Strähne günstig fällt, sehe ich von vorne tatsächlich ein bisschen aus wie das sympathische Mardertier mit dem weißen Kopfstreifen, und das ist ein guter Look für mich.



Allerdings machte es mich auch etwas traurig, dass es so wenig braucht, um als feministische Vorkämpferin gefeiert zu werden. Die Schauspielerin Jamie Lee Curtis, 64 Jahre, nannte Pamelas Auftritt auf Instagram einen „Akt des Mutes und der Rebellion“, und das unterstreicht ja noch einmal mehr, wie sehr vor allem auch ältere Frauen in den diversen Schönheitszwängen gefangen sind. Lasst uns in unsere gemeinsame Dachs-Ära aufbrechen, Schwestern!

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Sophia Thomalla scheint von ihrer Marderphase noch weit entfernt: Die Moderatorin gab öffentlich bekannt, nach 12 Jahren aus der CDU auszutreten, weil ihr die Partei einfach zu woke sei.



Immerhin ist das ein ulkiges Argument, das muss ich ihr zugestehen – besondere soziale Sensibilität würde ich dieser Partei nun nicht unbedingt unterstellen. Und mir fielen spontan andere Gründe ein, aus der CDU austreten zu wollen. Mehr als etwa die nach rechts flirtenden Zahnarzt-Hanebüchigkeiten von Friedrich Merz störte Thomalla aber, wie sich die Partei angesichts der Missbrauchs-Vorwürfe gegen Rammstein, genauer gesagt gegen Thomallas Exfreund Till Lindemann verhalten habe: Beim Diskussionsabend „Gewalt gegen Frauen – Das Schweigen brechen“ sprachen nun nämlich Dorothee Bär und Julia Klöckner auch mit Shelby Lynn, die in den vergangenen Monaten schwere Anschuldigungen gegen Lindemann erhoben hatte.



Den „immer größer werdenden Realitätsverlust mancher Politiker“ wolle sie nicht weiter mittragen, erklärte daraufhin Thomalla. Und orakelte, in einer solchen Haltung läge „halt leider genau einer der Gründe, warum die AfD einen so relevanten Aufschwung bekommt“. An ihr ist wirklich eine Politikwissenschaftlerin verloren gegangen.

Was macht eigentlich Helene Fischer?



Das frage ich mich seit Tagen ausnahmsweise tatsächlich. Sie zog beim Abschlusskonzert ihrer Tour in Frankfurt nämlich ein Geschenk für ihre Tänzer unterm Minikleid hervor, das verdächtig nach einem Gummidildo aussah. Zumindest auf einem Fan-Handyvideo, auf dem zu sehen war, wie Fischer den Tänzern sekundenlang mit etwas Länglichem, Hautfarbenen, Wabbeligen zuwinkte. Ich mag die Dildo-Theorie nicht glauben und denke, die Fischerin winkte einfach mit einer ortstypischen Knackwurst-Spezialität.



Die Fragen stellte Christian Seidl.



Anja Rützel ist freie Autorin und schreibt vor allem über Fernsehen und Tiere. Für die Berliner Zeitung am Wochenende beobachtet sie die wunderliche Welt der Promis.