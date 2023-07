Die Berlin Fashion Week läuft auf Hochtouren – und bei Hochtemperaturen. Bisher bescherte jeder Tag den Besucherinnen und Besuchern der Modewoche Temperaturen um 30 Grad, viel Sonne und warmen Wind.



Da kommen die Gäste der Fashion Week, die seit Montag und noch bis Freitag (10. bis 14. Juli) läuft, ganz schön ins Schwitzen. Gerade, weil sie hechten müssen von Show A zu Show B, die in wenig bis gar nicht klimatisierten Räumen stattfinden. Oder, wie bei den Marken Melisa Minca oder Bobkova, gleich ganz draußen, wo die Zuschauerinnen und Zuschauer unter der gleißenden Sonne brutzeln.

Die Challenge der Modewoche: Die Outfitwahl darf nicht unter der Hitze leiden. Was trotz des warmen Wetters, das ja eigentlich nach Shorts und T-Shirt verlangt, alles angezogen wurde, zeigen wir in unserer Street-Style-Strecke. Berlin zeigt sich erwartungsgemäß wild, überraschend bunt und fantastisch vielfältig.

Gleich mehrere Trends in einem Look kombiniert: Scheitelfrisuren, hier mit leicht versetzter Mitte, sind genauso angesagt wie Korsetts prägnanter Linienführung. Auch dunkle Denim-Stoffe sind aktuell ein großes Modethema. Also alles richtig gemacht.

Gleich mehrere Trends in einem Look kombiniert: Scheitelfrisuren, hier mit leicht versetzter Mitte, sind genauso angesagt wie Korsetts prägnanter Linienführung. Auch dunkle Denim-Stoffe sind aktuell ein großes Modethema. Also alles richtig gemacht. Emmanuele Contini

Willkommen in Berlin: Dagmar und Ivo von Renner sind aus Hamburg zur Fashion Week angereist. Sie trägt ein luftiges Vintage-Kleid; er einen Hut, den er in Paris gekauft hat. Besonders schön: Ivos Kette besteht aus Blitzlichtern alter Fotoapparate.

Willkommen in Berlin: Dagmar und Ivo von Renner sind aus Hamburg zur Fashion Week angereist. Sie trägt ein luftiges Vintage-Kleid; er einen Hut, den er in Paris gekauft hat. Besonders schön: Ivos Kette besteht aus Blitzlichtern alter Fotoapparate. Emmanuele Contini

On/Off und Moschino: Diese Besucherin der Show von Melisa Minca in der Platte setzt auf überdeutliche Statements in Form von dicken Lettern und Logo-Schriftzügen. Und auch ihr gestreiftes Kleid in Mint und Schwarz zeigt klare Kante.

On/Off und Moschino: Diese Besucherin der Show von Melisa Minca in der Platte setzt auf überdeutliche Statements in Form von dicken Lettern und Logo-Schriftzügen. Und auch ihr gestreiftes Kleid in Mint und Schwarz zeigt klare Kante. Benjamin Pritzkuleit

Ein gutes Gefühl für Muster und Farbe beweist dieser Gast der Show von Melisa Minca: Krachbunte Einzelteile wie diese in eine sinnvolle, harmonische Kombination zu bringen, ist gar nicht so einfach. Hat hier aber exzellent geklappt.

Ein gutes Gefühl für Muster und Farbe beweist dieser Gast der Show von Melisa Minca: Krachbunte Einzelteile wie diese in eine sinnvolle, harmonische Kombination zu bringen, ist gar nicht so einfach. Hat hier aber exzellent geklappt. Benjamin Pritzkuleit