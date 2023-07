Berlin Fashion Week: Designer Robert Friedrichs will „eine Berlin-Uniform entwerfen“

Heute stellt Friedrichs im Kronprinzenpalais aus, was er als Inbegriff des Berliner Lebensgefühls versteht. Wir haben den Designer vor der Fashion Week zuhause besucht.

Beherzter Griff an die Kleiderstange: Inspiriert sind Friedrichs Modeteile oft von Berlins Clubkultur. Max Zimmermann

Sein Outfit sitzt, als Robert Friedrichs die Tür öffnet. Und auch die Küche steht jetzt endlich: „Die Handwerker sind vor zehn Minuten raus“, sagt der Berliner Modedesigner bei unserem Besuch in seiner Wohnung, die gleichzeitig das Atelier seiner Marke Unvain Studios ist.



Gemeinsam mit seinem Mitbewohner Julien wohnt Friedrichs seit zwei Jahren in einer Wohngemeinschaft in Prenzlauer Berg, die schwarz gehaltene Küche ist allerdings brandneu.„Das war ganz schön knapp, ich bin heute erst vom The-Weeknd-Konzert aus Hamburg zurückgekommen“, erzählt Friedrichs, als er durch den Altbau führt.