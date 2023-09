Die Basilikata ist weit weg: Von Berlin aus müsste man erst mal in den Flieger nach Bari steigen, um überhaupt in die Nähe der süditalienischen Region zu gelangen. Südwestlich von Apulien und nördlich von Kalabrien gelegen, gehört die Basilikata nicht zu den bekanntesten touristischen Hotspots Italiens.

Von den gut 500.000 Ankünften pro Jahr entfallen mehr als 80 Prozent auf Italiener, Ausländer machen nur rund 14 Prozent aus. Das wiederum spricht natürlich für eine Art Insidertipp abseits der ausgetretenen Routen. Und tatsächlich hat die Region aus touristischer Sicht viel zu bieten.



Abgesehen von unberührter Natur und Normannenburgen oder Resten römischer Städte hat die gebirgige Region, die sich teilweise mit der antiken Landschaft Lukanien deckt, vor allem kulinarisch einiges im Programm.

Typische Gerichte der Basilikata sind zum Beispiel das Nudelgericht Pasta con i peperoni cruschi mit süßen, knusprigen Paprika, Tagliatelle mit Tomaten, Sardellen und Walnüssen, Klippfisch mit schwarzen Oliven und Rosinen oder Rafanata, eine im Ofen gebackene Frittata mit Meerrettich und Pecorino. Auch für hiesige Gaumen etwas ungewohnte Freuden wie Gnummareddi (Innereien-Rollen in einer Hülle aus Lamm- oder Zickleindarm) oder Grattonato (Schweinekutteln mit Ei, Käse und Peperoni) kommen auf die Teller der Basilikata. Süße Bekanntheit genießen Scorzette, Gebäcke mit Haselnüssen und geschmolzener Schokolade.

In der Modi Salumeria in Halensee kommt während der Aktionswoche Pasta mit lukanischer Salsiccia und Cacioricotta auf die Teller. Press Berlin Italian Communication

Nun haben wir schon festgestellt, um in den Genuss dieser Spezialitäten zu kommen, muss man ganze 1800 Kilometer überwinden. Allerdings sind wir ja in Berlin, in jener Stadt in Deutschland, die für Länderküchen aller Art ein großes Herz und auch die entsprechenden Gastronomen hat, die sie aus ihrer Heimat hierher mitbringen.

Und so bleibt auch die Basilikata keine Unbekannte mehr für uns Hauptstädter, im Gegenteil: Vom 4. bis 8. Oktober rückt die „Basilicata Week“ die süditalienische Region erst so richtig in den Fokus. Die Aktionswoche findet in diesem Jahr zum ersten Mal überhaupt in Berlin statt, organisiert von der Federazione delle Associazioni Lucane in Deutschland und der Region Basilikata in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk True Italian.



In zehn ausgewählten Restaurants in Mitte, Friedrichshain, Lichterfelde und Schöneberg gibt es im Aktionszeitraum ein besonderes Angebot: ein spezielles Gericht aus der Basilikata, ein Glas Wein und eine Olivenölverkostung für 15 Euro.

„Basilicata Week“: Die teilnehmenden Restaurants Mozzarella Bar, Auguststraße 34, Mitte: Raschiatelli-Pasta mit Sauce aus geschälten Tomaten, Semmelbröseln und Peperone Crusco

Marina Blu, Weinbergsweg 8A, Mitte: Frittierter Baccalà (Stockfisch) mit Peperone Crusco-Mayonnaise und Kichererbsencreme

Modi Salumeria Bistro, Ringbahnstraße 4, Halensee: Strascinati-Pasta mit lukanischer Salsiccia und Cacioricotta-Käse

Trattoria A Muntagnola, Fuggerstraße 27, Schöneberg: Ravioli gefüllt mit Ricotta und Zimt

Dolci e Salati am Alex, Rathausstraße 5, Mitte: Rustikaler lukanischer herzhafter Kuchen gefüllt mit Ricotta, Provola und Picerno-Salami

La Premiata, Weinbergsweg 4, Mitte: Kartoffelravioli mit Fenchel-Salsiccia, Caciocavallo-Käse aus Podolica und Pulver aus Peperone Crusco

Carpe Diem, Lichterfelder Ring 129, Lichterfelde: Strascinati-Pasta mit Lamm-Ragout

Trattoria Lucania, Spandauer Str. 112, Falkensee: Fusilli-Pasta mit Lamm, Paprika und Pecorino aus Moliterno

Masseria da Rocco, Marienfelder Allee 20, Lankwitz: Lammbraten mit Kartoffeln und Ziegenkäse

Spaccanapoli, Wühlischstraße 12, Friedrichshain: Orecchiette-Pasta mit Stängelkohl und Peperone Crusco

Mit dabei sind alteingesessene italienische Restaurants wie die Trattoria A Muntagnola, die es schon seit 1991 gibt. Seit mehr als 30 Jahren steht die Trattoria im Westen Berlins auch für ein Stück Süditalien und für die Region Basilikata, ihre Kultur und Traditionen.

Ihre Heimat stehe für hochwertiges Obst oder Gemüse, „die landwirtschaftlichen Erzeugnisse aus der Basilikata finden Abnehmer in ganz Europa. Und seit einigen Jahren entdecken Reisende die reizvollen Landschaften Lukaniens mit unberührter Natur und historischen Orten, die weiten Strände und die gastfreundlichen Unterkünfte“, schreiben die Betreiber auf ihrer Homepage.

Ein Stück Süditalien in Berlin: Tina Sento und Pino Bianco von der Trattoria A Muntagnola Emmanuele Contini/Imago

Dass gute italienische Küche kein Innenstadt-Phänomen ist, zeigen Restaurants wie die Trattoria Lucania in Falkensee. Dort hat man sich „spezialisiert auf die Gerichte der Region Lucania, die geprägt ist von Einflüssen der griechischen, spanischen, arabischen und französischen Küche“.



Für die Basilikata-Woche kreieren die teilnehmenden Gastronomen einzigartige Rezepte, die mit typischen Produkten der Region zubereitet werden: Fusilli, Strascinati, Salsiccia, Peperone Crusco, Cacioricotta und vieles mehr.

„Mit dabei sind einige der feinsten italienischen Restaurants in Berlin, die alle von Gastronomen aus der Basilikata geführt werden“, so die Veranstalter. Das Friedrichshainer Szenelokal Spaccanapoli Nr. 12 sei ein besonderer Gast, der trotz neapolitanischer Herkunft ein Pastagericht mit Peperone Crusco zubereiten werde.

Mamma Angela von der Trattoria A Muntagnola serviert Peperone Crusco Screenshot/Instagram Trattoria Muntagnola

Wer in Matera Märkte besucht, dem läuft diese auch „rotes Gold der Basilikata“ genannte Köstlichkeit zwangsläufig über den Weg. Für die „krokanten Paprikas“ werden getrocknete Paprikas für wenige Sekunden im heißen Olivenöl scharf angebraten, abgetupft und dann als knusprige Mahlzeit oder als Zutat im Gericht verwendet.



„Die Basilikata ist eine der an Geschichte und gastronomischer Vielfalt reichsten Regionen Italiens“, betonen die Veranstalter der Aktionswoche und verweisen darauf, dass Matera als erste Stadt in Süditalien zur Kulturhauptstadt Europas gewählt wurde.

Wer in der Zeit vom 4. bis 8. Oktober Rezepte, Weine und Öle der Region kennenlernen möchte, kann einfach in eines der teilnehmenden Restaurants gehen und das „Basilicata Week Menü“ bestellen. Jedes Restaurant bietet sein eigenes Menü an, dazu gibt es immer ein Glas Wein (Aglianico oder Primitivo) und eine kleine Flasche Öl, die man mit Brot probieren kann. Wenn’s schmeckt, kann man die Produkte auch direkt im Restaurant zu einem reduzierten Preis kaufen. Ein Stück Basilikata für zu Hause sozusagen.