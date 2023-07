Auf der Bundesautobahn 100 – unter Berlinern auch als Stadtautobahn bekannt – kam es am Donnerstagmorgen auf Höhe des Innsbrucker Platzes in Schöneberg zu einem kuriosen Vorfall: In den sozialen Medien kursiert ein Video, in dem ein Mann zu sehen ist, der mit einem elektronischen Einrad auf die Autobahn abbiegt. Das Video ging viral.

Auch der Berliner Polizei ist der Fall bekannt. „Gegen 9:45 Uhr haben Beamten das motorisierte Einrad aus dem Verkehr gezogen“, sagte ein Polizeisprecher der Berliner Zeitung. Der 50-jährige Fahrer sei alkoholisiert gewesen und hatte die Fahrt hindurch sein Mobiltelefon in der Hand. Er sei mit ungefähr 40 Kilometern pro Stunde von Schöneberg bis nach Charlottenburg gefahren.

Dem Mann drohe aufgrund von Trunkenheit am Steuer ein Fahrverbot sowie eine Geldstrafe. Durch seine morgendliche Einradfahrt auf der stark befahrenen Stadtautobahn hat er Menschenleben riskiert – sowohl sein eigenes als auch das Leben von anderen Verkehrsteilnehmern, die in Richtung Westen gefahren sind.

Kommentare: von der Helmpflicht bis zum Fusion-Festival

In der Kommentarspalte unter dem Video werden überaus unterschiedliche Perspektiven sichtbar. „Es wäre sichererer, wenn man die Autos dort verbannen würde, dann hätten auch Fußgänger und Radfahrer mehr Platz“, schreibt ein User. Ferner kommentieren Nutzer, „wie man denn sonst von der Fusion nach Hause kommen“ solle – gemeint ist das Fusion-Festival, ein großes und unter Berlinern sehr beliebtes Musik- und Theaterveranstaltungen, das am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Andere Nutzer kritisieren, dass der Mann keinen Helm auf der Autobahn trage.

Der leichtsinnige Fahrer trägt eine orangefarbene Windjacke sowie eine bunte Hose mit quadratischen Elementen. Mit seinem gehobenen linken Arm signalisierte er, auf die Autobahn Richtung Detmolder Straße fahren zu wollen, wo ein Tempolimit von 80 Kilometern pro Stunde gilt. Eine Blinkleuchte oder anderweitige Fahrzeugbeleuchtungen hat das Einrad schließlich nicht.