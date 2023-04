Die „Schwangere Auster“ kennen selbst gerade erst Zugezogene. Die „Goldelse“ sowieso. Aber wie sieht es mit „Bonnies Ranch“, dem „Café Achteck“ oder der „Nuttenbrosche“ aus? Berlin hat unzählige Sehenswürdigkeiten und öffentliche Einrichtungen. Und fast genauso viele kuriose Spitznamen, die eben diesen Orten verliehen wurden.

Damit Sie selbst im Gespräch mit richtig echten Original-Berlinerinnen und -Berlinern bestehen können, haben wir die schönsten Kosenamen für Sie zusammengetragen. Und wer weiß – vielleicht kennen selbst die hier Geborenen noch nicht jeden davon?

Nuttenbrosche: Schwerer Schmuck für leichte Damen

Für in der DDR geborene Berlinerinnen und Berliner ist das freilich ein alter Hut. Beziehungsweise: eine alte Brosche. Wer noch nicht ganz solange in der Stadt lebt aber, den dürfte der Begriff „Nuttenbrosche“ etwas ratlos zurücklassen. Gemeint ist damit der Brunnen der Völkerfreundschaft auf dem Alexanderplatz, der seinen unrühmlichen Spitznamen seiner farbenreichen Gestaltung zu verdanken hat. Und dem Fakt, dass in seiner Umgebung zu DDR-Zeiten Prostitution stattgefunden hat.

imago images Dem Federvieh gefällt’s: Freie Platzwahl an der sonst so hoch frequentierten Nuttenbrosche.

Café Achteck: Pinkeln im Kaffeehaus

Hier darf man sich erlauben, was sich in anderen Kaffeeläden nicht ziemt: locker laufen lassen. Denn als „Café Achteck“ bezeichnen Berlinerinnen und Berliner jene öffentlichen Pissoirs, die auf einem achteckigen Grundriss basieren. Sie wissen schon, diese grün lackierten Metallhäuschen, von denen es um 1900 noch viele gab, die mittlerweile aus dem Stadtbild allerdings fast verschwunden sind.

imago images Notdurft statt Nusskuchen: Das Café Achteck, hier eines in Reinickendorf, ist nicht für sein Gebäck bekannt.

Bonnies Ranch: Betty Ford auf Berlinerisch

Bevor es 2002 in Vivantes Humboldt-Klinikum umbenannt wurde, hieß das psychiatrische Krankenhaus an der Oranienburger Straße in Wittenau noch Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik. Und im Berliner Volksmund mithin „Bonnies Ranch“. Der ulkige Name lässt an die legendäre Suchtklinik Betty Ford in den USA denken, in die schon der ein oder andere Star eingewiesen wurde – und tatsächlich gab es auch in „Bonnies Ranch“ prominente Patienten. 1950 soll etwa der bekanntermaßen kindsköpfige Schauspieler Klaus Kinski für drei Tage drin gewesen sein.

Imago Images Howdy, Kinski: In Bonnies Ranch verweilten auch schon prominente Patienten.

Wasserklops: Dickes Ding auf dem Breitscheidplatz

„Ick sitze hier und esse Klops …“ So fängt ein beliebtes Gedichtlein in der schönen Berliner Mundart an. Und auch abseits lyrischer Genüsse hat der Klops einen festen Platz im Sprech der Stadt errungen. „Wasserklops“ wird der 1983 fertiggestellte Brunnen auf dem Breitscheidplatz genannt. Neben Bronzefiguren zeigt er eine Weltkugel aus rotem Granit, die beinahe 16 Meter durchmisst – und sich ihren massiven Spitznamen damit redlich verdient hat.

imago images Hat nicht nur einen Klops gegessen: Das dicke Ding am Breitscheidplatz heißt Wasserklops.

Hungerharke: Skinny Bitch am Flughafen

Fast könnte man meinen, das schmale Denkmal auf dem Platz der Luftbrücke am Flughafen Tempelhof solle zum maßvollen Konsum von Currywurst und Döner mahnen. Schließlich wird das dürre Ding in der Stadt als „Hungerharke“ bezeichnet. Tatsächlich sollen seine drei westlich ausgerichteten Rippen die drei Luftkorridore symbolisieren, sie zwischen West-Berlin und dem Rest der Bundesrepublik bestanden. Ihren Formen entsprechend werden die Rippen des 1951 errichteten Denkmals auch als „Krallen“ bezeichnet.

imago images Der Body-Positivity zum Trotz: Die Hungerharke am Flughafen Tempelhof bleibt rank und schlank.

Telespargel: ganz ohne Sauce Hollandaise

Den besten Spargel gibt es nicht in Beelitz. Er sprießt in Berlin aus dem Boden! Neben dem Bahnhof Alexanderplatz nämlich: Dort steht bekanntlich der Fernsehturm, der – von ganz, ganz wenigen Leuten in der Stadt – als „Telespargel“ bezeichnet wird. Wirklich durchgesetzt hat sich dieser Spitzname nie. Genau wie die Bezeichnungen „Imponierkeile“ oder „Protzstengel“, die den 368 Meter hohen schmalen Turm ebenso umschreiben sollen.

imago images Besser als Beelitz: Berlin hat sein ganz eigenes, weltberühmtes Saisongemüse.

Langer Lulatsch: des Spargels kleiner Bruder

Auch der Westen hat seinen prominenten Sendemast. Und auch der Funkturm am Messegelände hat einen dummdödeligen Spitznamen: Er wird in Berlin „Langer Lulatsch“ genannt, was seiner Gesamthöhe von 150 Metern entsprechen soll. Auch hier hat sich der Kosename allerdings lange nicht so nachhaltig durchgesetzt wie zum Beispiel „Goldelse“ oder „Schwangere Auster“.

imago Reckt sein Köpfchen in den Himmel über Berlin: Der Lange Lulatsch steht am Messegelände.

Hohler Zahn, Lippenstift und Puderdose: Beauty-Treatment in Charlottenburg

Ein bisschen arg flapsig ist der Spitzname geraten, der die Turmruine der im Zweiten Weltkrieg ausgebombten Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche bezeichnen soll: Sie wird im Berliner Volksmund „Hohler Zahn“ genannt. Hübscher sind da schon die Kosenamen für die 1961 fertiggestellten Begleitgebäude Egon Eiermanns: Das neue achteckige Kirchenschiff wird „Puderdose“, der neue Glockenturm „Lippenstift“ genannt. Berlinerinnen und Berliner, die auf Abkürzungen stehen, bezeichnen die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche außerdem knapp als „KWG“.

imago Wenn’s schee macht: Dem Hohlen Zahn wurden Lippenstift, hier im Bild, und Puderdose zur Seite gestellt.

Waschmaschine: Helmut Kohl im Schleudergang

Entworfen wurde das Bundeskanzleramt noch zu Amtszeiten Helmut Kohls. Einziehen konnte der damalige Bundeskanzler – der mit „die Birne“ übrigens auch einen recht lustigen Spitznamen verpasst bekommen hatte – allerdings nicht mehr. Bei der Fertigstellung des Gebäudes nach einem Entwurf der Berliner Architekten Axel Schultes und Charlotte Frank war längst Kohls Nachfolger Gerhard Schröder im Amt. Er war es also, der 2001 seine Umzugskartons in die „Waschmaschine“ schleppen ließ: So wird das in Berlin recht unbeliebte Bundeskanzleramt seiner bräsigen Formen wegen genannt. Auch kursieren die Spitznamen „Elefantenklo“ und „Kohllosseum“.

imago images Hätten Miele oder Bosch besser bauen können: Berlins wohl umstrittenste Waschmaschine.

Gürteltier: Texas liegt im Westen Berlins

Wirklich hübsch ist das in Süd- und Teilen Nordamerikas beheimatete Gürteltier nicht. Und auch das Berliner Gebäude, das im Volksmund nach eben diesem Viech benannt wurde, ist nicht unbedingt die größte architektonische Leistung der Stadt: Das buckelige Ludwig-Erhard-Haus mit seiner rippenartigen Dachkonstruktion und den Stützen, die an Pfoten erinnern, wird in der Stadt „Gürteltier“ genannt. Im Bauch des Gepanzerten Nebengelenktiers sitzen heute die IHK Berlin sowie der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller.

imago images Erinnert ans possierliche Nebengelenktierchen: Das Ludwig-Erhard-Haus tarnt sich als Gürteltier.

Schwangere Auster: Muschel im neunten Monat

Dass die ehemalige Kongresshalle das Haus der Kulturen der Welt „Schwangere Auster“ genannt wird, wissen selbst Berlin-Touristinnen und -Touristen. Schließlich wird ihnen das bei jeder Stadtführung vorgebetet, ganz egal, ob sie mit dem Spreeboot oder mit dem Hop-on-Hop-off-Bus am ulkig geformten Gebäude vorbeiführt. Das Haus wurde der Stadt 1957 von den USA geschenkt. Auf die Geburt einer kleinen Gebäude-Auster wartet man in Berlin noch heute.

imago images Hat ihren Geburtstermin bedenklich überschritten: Die Schwangere Auster bleibt schwanger.

Goldelse: Es ist alles Gold, was glänzt

Genauso bekannt wie die Bezeichnung „Schwangere Auster“ ist wohl der Spitzname „Goldelse“. Mit ihm wird bekanntermaßen die vergoldete Bronzefigur der Siegesgöttin Viktoria bezeichnet, die auf der Siegessäule im Tiergarten thront. Warum die Figur nicht „Goldrita“, „Goldsabine“ oder „Goldchantal“ heißt? Weil „Goldelse“ auch dem Namen der Titelfigur aus dem gleichnamigen Roman der Schriftstellerin E. Marlitt entspricht.

imago images Weder Rita noch Sabine oder Chantal: Die Goldelse heißt Goldelse und damit hat sich das.

Rotes Rathaus: Künftig leider auch schwarz

Als Rausschmeißer noch ein allzu offensichtlicher Berliner Gebäude-Spitzname: Ist doch klar. Zwar hätte man nach mehr als 20 Jahren SPD-Regierung auch ein politisches Motiv vermuten können – aber bekanntlich wird als „Rotes Rathaus“ das rote Rathaus wegen seiner roten Fassade benannt. Ist doch klar.