Anja Rützels Kolumne: Ein Schüsselchen Müsli aus Gold

Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?



Robbie Williams. Ich wähnte ihn eigentlich auf einem guten Weg, seit ich auf seinem Instagram-Account seine selbst gezeichneten, oft ulkigen, mitunter auch verstörenden Cartoons verfolge – letztens präsentierte er zum Beispiel ein hübsches Porträt von David Beckham in Unterhose, mit sorgfältig und detailverliebt aufgekrickelten Tattoos. Jetzt verkündete Robbie allerdings, ein eigenes Hotel mit 700 Zimmern bauen zu wollen, und zwar ausgerechnet in Dubai, was mich selbstverständlich zornig macht.



Und das gleich aus zwei Gründen: Einem global-gesellschaftlichen, weil ich nicht gutheißen kann, dass er den Tourismus in einem Land mit solch problematischer Sicht auf ganz grundlegende Menschenrechte noch befördern will. Und einem egozentrisch-privaten, weil das natürlich bedeutet, dass ich niemals in diesem Robbie-Hotel absteigen werde, was mir als altem Take-That-Fangirl andernorts große Freude bereitet hätte.

Wie kam Robbie überhaupt auf die Idee zu diesem Projekt?



In einem Podcast hat er gerade erzählt, dass er sich bei einem Hotelaufenthalt in Las Vegas über das teure Frühstück geärgert hätte: Für zwei Croissants, eine Schüssel Porridge und einen Kaffee habe er 240 Dollar bezahlt, und auch die Minibar habe unverschämterweise schon etwas gekostet, „wenn man sie nur öffnet und etwas hochhebt“. Ich persönlich würde an seiner Stelle dann einfach in anderen Hotels absteigen, aber ihn soll diese Erfahrung dazu inspiriert haben, in Dubai eine Residenz mit popstarfreundlicheren Preisen hochziehen zu wollen. Es gilt halt einfach universell: Niemand hat es so schwer wie die Reichen.

Klingt überzeugend, auch Heidi Klum hat es ja nicht leicht: Wie in jedem Jahr musste sie auch dieses Mal wieder mit einem spektakulären Halloween-Kostüm bei ihrer eigenen, legendären Party in Los Angeles überraschen. Wie ist ihr das gelungen?



Sie ging ja als Pfau, begleitet von Ehemann Tom im passenden Riesenei-Kostüm, eine ganz putzige Idee, handwerklich natürlich wieder sehr beeindruckend umgesetzt und natürlich auch herrlich over the top, denn in voller Pracht erforderte das Kostüm die Mitwirkung von zehn Statisten, die zusammen das Federrad des Klumvogels bildeten. Aber ich muss leider sagen, dass ihr Wurmkostüm aus dem vergangenen Jahr für mich wohl nicht mehr zu toppen sein wird – mit diesem komplett grotesken, sensationell unpraktischen Outfit hat Klum für mich wirkliche Hingabe an die Transformationsidee bewiesen, die man mit ein bisschen gutem Willen ja in den ganzen Halloween-Buhei hineindeuteln kann.

Auch Klums Gäste legen sich ja kostümmäßig immer schwer ins Zeug. Wer hat Sie am meisten beeindruckt?



Sehr smart fand ich die Idee der Drag-Künstlerin Candy Crash: Sie ging im pinken Anzug, blanker Tattoobrust und mit blonder Lockenperücke als Bill Kaulitz, und zwar so überzeugend, dass mindestens ein Magazin sie bei der Berichterstattung für den echten Klumschwager hielt. Das Kostüm verschaffte Candy reichlich Medienaufmerksamkeit bei relativ moderatem Aufwand, für mich gebührt ihr darum dieses Jahr die Mummenschanz-Krone. Vielleicht wäre das ja auch mal eine Anregung für eine etwas unaufwändigere Klumverkleidung: Ihre ganze Sippe könnte sich als jemand anderes aus ihrer Familie verkleiden. Oder alle als Heidi Klum, das würde ich durchaus auch gerne sehen.

Was macht eigentlich Helene Fischer?



Die gafflustige Trashliebhaberin in mir hofft, dass sie das gerade erschienene, englischsprachige Album von Kollegah hört und sich eventuell zu einem ähnlich wahnwitzigen Werk in fremden Zungen verleiten lässt. Mich erheitern Kollegahs englische Raps in diesen trüben Zeiten jedenfalls sehr. Die Zeilen „Edelweiss, Edelweiss / streets made me wise like a Jedi Knight“ zum Beispiel, oder der Track mit dem Titel „Dobermann fass“, bei dem es im Refrain abwechselnd „Fass, fass, Dobermann, fass“ und „Benz, Benz, Mercedes-Benz“ heißt. Wer weiß, wie lustig Helene wäre, wenn sie ihre Singsprache ins Englische verlegen würde.



