Die Show der Marke Namilia hieß „In Loving Memory of My Sugar Daddy“: Die beiden Gäste haben das Beerdigungs-Thema verinnerlicht.

Kaum hatten wir den Montag und Dienstag der Berlin Fashion Week geschafft, schon lockte die zweite Hälfte der Berliner Modewoche mit spannenden Shows. Und mit spannenden Gästen: An Tag drei und vier haben wir uns noch einmal auf die Suche nach den besten Looks der Stadt gemacht.



Für unsere Serie haben wir uns vor der Namilia-Show im Kronprinzenpalais, bei Haderlump Atelier Berlin in den Wilhelm Hallen und bei der Präsentation von Esther Perbrandt im Acht Berlin umgeschaut. Das sind die Outfits, die wir am Rande der Laufstege gefunden haben:

Der Fashion Council Germany trifft zur Haderlump-Show in den Wilhelm Hallen ein: Der Projektmanager Stefan Brunner trägt ein Hemd des Berliner Labels Rianna+Nina und Jeans von Carhartt. Daniel Kamyab

Lederartige Stulpen, gerippter Body, ein Vintage-Rock von Diesel: Max Uhrmacher ist Gast der Namilia-Show und auf jeden Fall gekommen, um aufzufallen. Als das Model die Outfits der anderen sieht, sagt es: „Da hätte ich mich ja noch mehr aufstylen können.“ Daniel Kamyab

Diese Stylisten brauchen längst keine Nachnamen mehr: Alexx und Anton besuchen die Präsentation der Designerin Esther Perbrandt und sehen von Kopf bis Fuß top aus. Daniel Kamyab

Ein Wow-Moment für sich: die mit Strasssteinen besetzten Prada-Schuhe. Daniel Kamyab

Mit der Racing-Jacke von Namilia lässt sich unschwer erkennen, zu welcher Show dieser Fashion-Week-Gast gerade auf dem Weg ist. Daniel Kamyab

Eva Maria Nemetz ist Laufstegmodel und in der vergangenen Saison unter anderem für Marcel Ostertag gelaufen. Auch dieses Jahr war sie bei seiner Show und „wieder sehr begeistert“, wie sie sagt. Daniel Kamyab

Streifen und Farbverlauf: Ungewöhnliche Kombination, aber irgendwie passt’s erstaunlich gut. Daniel Kamyab

Passend zur Namilia-Show: Die Tasche von Niamh Kerins (links) kommt von eben dieser Berliner Marke. Den Rock hat sie allerdings selbst entworfen, der Name ihres Labels lautet Brainvomit. Daniel Kamyab

Baseballshirt, Kopfhörer und Shopper von Louis Vuitton: Designertaschen lassen sich eben auch sportlich kombinieren. Daniel Kamyab

Diese Besucherin der Namilia-Show hat ihr Spitzenkleid im Secondhandshop ergattert. Was für ein Glücksgriff! Daniel Kamyab

Forschen Schrittes eilt diese Besucherin zur Haderlump-Show: Von den hohen Absätzen lässt sie sich nicht abhalten. Daniel Kamyab

Das Model Frieder Sell traut sich nach seinem Walk bei der Haderlump-Show in seinem Silberlook auch auf die Straße. Daniel Kamyab

Diese Besucherin der Fashion Week trägt einen Blazer der neuen Kollektion von Melisa Minca. Daniel Kamyab

Stilsichere Kombi: schwarzer schmaler Anzug, behaarte Brust und Statement-Kette. So geht’s! Daniel Kamyab