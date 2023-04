Berlin von oben: Wir haben die coolsten Murals der Stadt mit einer Drohne erkundet

Eines der bekanntesten Graffitiwände der Stadt: mit dem riesigen 1up-Schriftzug des Londoner Ballon-Künstlers Fanakapan, mit Arbeiten von den Berlin Kidz und Mr. Paradox Paradise. Zu finden in der Köpenicker Straße, Ecke Bona-Peiser-Weg in Mitte.

Eines der bekanntesten Graffitiwände der Stadt: mit dem riesigen 1up-Schriftzug des Londoner Ballon-Künstlers Fanakapan, mit Arbeiten von den Berlin Kidz und Mr. Paradox Paradise. Zu finden in der Köpenicker Straße, Ecke Bona-Peiser-Weg in Mitte. Stefan Henseke

Zwei Häuser, die dicht nebeneinander stehen. Hoch oben ein gemaltes Bild. Ein Kind mit gelber Kapuze, das mit den Fenstern wie mit Bauklötzen spielt. Eines der schönsten Murals, also Wandbilder von Herakut. Doch nur schwer zu fotografieren. Mit steifem Nacken schaut man hoch und hofft auf ein Foto, das nicht allzu sehr verzerrt ist.

Hier, in der Luckauer Straße 14 in Kreuzberg, kam die Idee, die Murals der Stadt einmal ganz anders zu inszenieren. Von oben. Mit einer Drohne oder direkt aus dem Fenster von gegenüber. Quasi auf Augenhöhe mit den dargestellten Figuren. So, wie sie sonst nur die Künstler sehen, wenn sie tagelang auf Hebebühnen stehen, um ihre großformatigen Visionen an die Wände zu bringen.

Was man von unten fast nie sieht: Wie sich die Kunstwerke in das Stadtumfeld einbetten. Ganz neue Perspektiven eröffnen sich auf die Farben, die das Grau der Stadt aufbrechen. Und erst von oben begreift man so richtig, wie dominant der Fernsehturm im Stadtbild ist. Bei vielen der Fotos drängt er sich in den Hintergrund, kein Haus verdeckt ihn mehr.

Berlin ist eine der Streetart-Metropolen Europas. Allein 645 Kunstwerke listet die Webseite streetartcities.com auf. Ein paar davon sind schon wieder weg, Streetart ist eine temporäre Kunst, aber noch viel mehr gibt es, was dort gar nicht aufgeführt ist.

Täglich, stündlich kommen neue Arbeiten dazu. Legale und illegale an den Häusern der Stadt, nicht immer zum Wohlgefallen der Hausbesitzer. Legale Hotspots sind das Haus Schwarzenberg, die North Side Gallery im Park am Nordbahnhof oder die Graffiti-Mauer im Mauerpark.

Vieles konzentriert sich auf die Innenstadtbezirke. Aber das „Berlin Mural Fest“ oder das Urban Nation Museum sorgen dafür, dass auch die Bezirke am Rand der Stadt bunter werden. Marzahn, Hellersdorf oder Reinickendorf ziehen heute Streetart- Touristen aus aller Welt an. Auf Instagram ist die Fotoserie „Berlin from above“, die hier nun „Berlin von oben“ heißt, gestartet. Wenn Sie noch mehr dieser Bilder sehen wollen – die finden Sie auf Instagram unter @project_193_berlin

Moabit, Lehrter Straße 30: Der Weltenbaum

Der Weltenbaum von Ben Wagin, neu gemalt von den Dixons (Lehrter Straße 30, Moabit) Stefan Henseke

Der Klassiker unter Berlins Murals, wenn es auch nicht mehr das Original ist. 1975 malte der Berliner Ben Wargin das Wandbild „Weltenbaum“ nahe vom S-Bahnhof Tiergarten, mit dem der Künstler schon damals vor Umweltzerstörung warnte. Inzwischen ist es nicht mehr zu sehen, weil ein Bürogebäude davor geklotzt wurde. Deshalb pflanzte das „Berlin Mural Fest“ den Baum quasi um. 2019 malten die Dixons eine Kopie an eine Moabiter Hauswand.

Mitte, Bona-Peiser-Weg: 1up für Berlin

Hinten ragt der Fernsehturm ins Bild, vorne ist ein Klassiker der Berliner Streetart-Szene zu sehen: mit dem 1up-Schriftzug des Londoner Künstlers Fanakapan und dem Engel von Alanizart. Adresse: Köpenicker Straße 39 in Mitte, gut zu fotografieren aber nur vom Bona-Peiser-Weg aus. Stefan Henseke

Viele denken, das sei schon Kreuzberg, dabei sind wir noch in Mitte. Und sehen eine der legendärsten Streetart-Wände der Stadt. Früher war dort die Eisfabrik, heute wird hier teuer gewohnt. Unten Graffiti, darüber der Engel von Alanizart, Zeichen von Mr. Paradox Paradise und den Berlin Kidz. Im Fokus: der riesige 1up-Schriftzug. Gemalt vom Londoner Ballon- Künstler Fanakapan in Zusammenarbeit mit 1up, Berlins bekanntester Graffiti-Crew.

Mitte, Strelitzer Straße: Ein Messer zerschneidet Berlin

Die Trennung der Stadt vorm Mauerfall soll dieses Mural symbolisieren. Das Haus steht in der Strelitzer Straße 28, die Wand zeigt Richtung Bernauer Straße in Mitte. Stefan Henseke

Der Blick aus dem Westen (Gesundbrunnen) auf den Osten (Mitte), der Fernsehturm setzt ein Ausrufezeichen. Die Trennung der Stadt vorm Mauerfall soll dieses Mural symbolisieren. Ein Messer, das durch Fleisch schneidet, die Umrisse Berlins sind erkennbar. Hier, in der Bernauer Straße, verlief die Grenze zwischen Ost und West, zwischen französischem und sowjetischen Sektor. Ein Mural von Marcus Haas, an die Wand gebracht von Xi-Design.

Mitte, Köpenicker Straße 137: Hände weg!

Die Erinnerung an die Köpi-Wagenburg, eine Wand voller Graffiti: „Hands off our homes“ in Köpenicker Straße 137 in Mitte. Stefan Henseke

Im Garten des Köpi befand sich eine Wagenburg, bis diese am 15.Oktober 2021 von der Polizei geräumt wurde. Jetzt ist das Gebiet eine Baustelle. Was (zurück-) blieb, ist eine Wand voller Graffiti – mit dem Schriftzug „Hands off our homes“ (Hände weg von unseren Wohnungen). Ringsherum verschwinden immer mehr Häuser, die an das Leben am Mauerstreifen, an die wilden Zeiten nach der Wende erinnern.

Mitte, Prenzlauer Allee 3: Der Blick auf Berlin

Schon 10 Jahre alt: Das Paste-up von in der Prenzlauer Allee 3 in Mitte Stefan Henseke

Ein Wunder, dass dieses Kunstwerk noch zu sehen ist – wenn auch mit Löchern. Zehn Jahre sind eine Ewigkeit für ein Paste-up, an die Wand geklebte Streetart. Dieses Porträt des französischen Fotografen und Paste-up-Künstlers JR (Markenzeichen: Hut und Sonnenbrille) wurde 2013 für die Serie „Frinkles of the City“ auf die Rückwand des Soho-Hauses geklebt – und eröffnet den Blick auf das Zentrum Ost, mit dem Fernsehturm im Hintergrund.

Marzahn, Murtzaner Ring 31: Mehr Farbe geht nicht

Okuda hat am Murtzaner Ring 31 in Hellersdorf eine „Modern Family“ gemalt. Stefan Henseke

Bei Sonnenschein leuchtet die „Modern Family“ des spanischen Künstlers Okuda San Miguel schon von weitem, im Hintergrund blitzen die Neubauten auf. Das „Berlin Mural Fest“ hat bekannte Streetart-Künstler nach Marzahn und Hellersdorf geholt. Mit dabei: Adry del Rocio (Märkische Allee 158), Akut (Märkische Allee 164), 1up (Märkische Allee 160) und Boogie (Ludwigsfelder Straße 12). Und eben Okuda. Seine Kunstwerke erkennt man sofort: Die geometrisch gezeichneten Figuren werden immer aus mehrfarbigen Strukturen und Mustern mit starken Farbkontrasten zusammengesetzt.

Friedrichshain, Lasdehner Straße 4: Die Schöne vom Frankfurter Tor

Ganz in der Nähe vom Frankfurter Tor: El Bocho hat dieses Frauenporträt in Lasdehner Straße 7 in Friedrichshain an die Wand gebracht. Stefan Henseke

Dieses Mural des Berliners El Bocho liegt versteckt in einer Seitenstraße hinter dem Frankfurter Tor, eingequetscht zwischen zwei Häusern und einem Baum. Erst von oben öffnet sich der Blick. El Bocho ist einer der umtriebigsten Künstler der Stadt. Seine Bilder, Frauenporträts oder die freche Little Lucy kleben in Mitte, Prenzlauer Berg oder Friedrichshain an den Wänden – nicht immer zum Gefallen der Hausbesitzer.

Lichtenberg, Landsberger Allee 228B: Hier geht es hoch hinaus

Drei Berliner Tänzer, fotorealistisch dargestellt von James Bollough und Addison Karl in der Landsberger Allee 228B in Lichtenberg. Stefan Henseke

„Totem“ heißt dieses Kunstwerk, das ins Auge fällt, wenn man über die Landsberger Allee Richtung Innenstadt fährt. Auf der linken Seite tut sich dann diese Megawand auf. 35 Meter hoch, 550 Quadratmeter groß, umringt von ein paar Bäumen und Neubauriegeln. Drei Berliner Tänzer, fotorealistisch dargestellt, mit farbigen Schattierungen. Gemalt von den beiden amerikanischen Künstlern James Bullough und Addison Karl für „Lichtenberg Open Art“.

Reinickendorf, Neheimer Straße 17: Tegel hat ‘nen Vogel

Tegel hat den größten Vogel. Blauschillernd, gemalt von Collin van der Sluij und Mr. Super A in der Neheimer Straße 17. Stefan Henseke

Einen Vorteil haben Hochhäuser gewiss: Riesige freie Wände, denen Farbe gut tut. Nach Reinickendorf lockt Berlins höchste Open-Air-Galerie. Bis zu 42 Meter hoch sind die Kunstwerke, die im „Artpark Tegel“, im Karree zwischen Neheimer und Bernauer Straße, acht Hochhäuser zieren, kuratiert vom Urban Nation Museum in Schöneberg.

Im Rücken der Tegeler See, in die andere Richtung sind aus den obersten Etagen Flughafensee und die alten Startbahnen vom Flughafen Tegel in Blickweite.

Und da erstaunt es nicht, dass einige der Künstler das Thema Fliegen aufgreifen. Der Schweizer Bustart hat einen Piloten im Popart- Stil gemalt, der polnische Künstler Tankpetrol lässt eine Kampfpilotin Richtung Flughafen Tegel schauen.

Eine Legende der Berliner Streetart- und Technoszene mischt ebenfalls mit: Jim Avignon schickt einen Heißluftballon auf die Reise über Berlin. Und dem blauen Riesenvogel von Collin van der Sluij und Mr. Super A würde man gerne mal beim Abheben zuschauen.

Schöneberg, Bülowstraße 30: Mann schreit, Frau guckt

Mann schreit, Frau guckt: Die Bilder von D-Face und Shepard Fairey scheinen miteinander zu korrespondieren. Zu sehen in der Bülowstraße 30 in Schöneberg. Stefan Henseke

Die Fahrt mit der U2 wird zwischen Nollendorfplatz und Bülowstraße zur Kunst-Exkursion. Da in der Bülowstraße das Museum Urban Nation residiert, wurde viele Fassaden ringsherum zu übergroßen Leinwänden. In ungewöhnlichen Formaten. Gegenüber vom U-Bahnhof Bülowstraße teilen schmale Streifen, haushoch, die Wohnblöcke. Mann schreit, Frau guckt: Die Bilder von D-Face und Shepard Fairey scheinen miteinander zu korrespondieren.

Grunewald, Teufelsseechaussee 10: Berlin ganz oben

Hoch oben über Berlin, von oben fotografiert: Ein riesiges Mural von Akut schmückt den Turm auf dem Teufelsberg. Stefan Henseke

Aufgeschüttet aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs, 120 Meter hoch. Die US-Armee baute auf dem Berg eine Abhörstation, die bis zu 700 Kilometer in den Osten hineinlauschte. Heute ist es Berlins größte Streetart-Location, mit einer Plattform, von der man einen spektakulären Blick über die Stadt hat. Mit Künstlern aus aller Welt, mit Murals von winzig (JPS) bis riesig (Mate). Auf dem Foto zu sehen eine Arbeit von Akut (der einen Hälfte von Herakut). Titel: „When David turned into Goliath“.

Prenzlauer Berg, Schönhauser Allee 115: Ratten klettern, U-Bahn rattert

Die Ratten von ROA entern ein Haus gegenüber vom U-Bahnhof Schönhauser Allee. Stefan Henseke

Unten rauschen Autos vorbei, flanieren Fußgänger, eine Etage höher rattert die U-Bahn. In der Schönhauser Allee ist so viel los, dann man den schmalen Hausvorsprung, an dem vier Ratten emporhangeln, glatt übersehen kann. Ein Wandbild des belgischen Künstlers ROA, der eine Vorliebe fürs Morbide hat, meist in Schwarz-Weiß gemalt. Ein Klassiker ist in Kreuzberg (Oranienstraße 2) zu sehen: „Nature Morte“, tote Tiere, die kopfüber vom Dach hängen.

Charlottenburg, Zillestraße 29: Zwei Wale in Berlin

Zwei Wale, die sich auf zwei Häuserwände in der Zillestraße 29 verirrt haben. Stefan Henseke

Das Mural „Reification“ der Schweizer Nevercrew ist nicht leicht zu finden. In einem versteckten Innenhof gleich neben der Deutschen Oper. Steigt die Drohne, bekommt man Orientierung. Der Turm des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf gerät in Sicht, das Heizkraftwerk Charlottenburg. Walfische und Eisbären sind das bevorzugte Motiv von Christian Rebecchi und Pablo Togni, deren Kunst ein Plädoyer für Naturerhalt ist.

Karlshorst, Odinstraße 5: Idylle mit Mädchen

„Die Unschuld“ heißt dieses Werk des Pankower Künstlers Demut in der Karlshorster Odinstraße. Stefan Henseke

Abseits der Hauptstraßen ist dieser Farbtupfer zu finden. Eine luftig gebaute Wohnanlage, viel Rasen, ein paar Bäume. Ein Wandbild, das gleich als echter Demut zu erkennen ist. Demut ist der Künstlername des Berliners Rico Mau. Bevorzugtes Motiv: unschuldige Kinder inmitten von Natur. „Die Unschuld“ heißt dieses Werk. Zwei weitere seiner Wandbilder sind in Pankow zu sehen (Damerowstraße 19 und 59). Auf einem steht der Spruch: „Wir schenken unseren Kindern das Leben, sie schenken unserem Leben einen Sinn.“

Kreuzberg, Gitschiner Straße 59: Im Beton-Dschungel

Fotografiert von einem Hochhaus in der Gitschiner Straße in Kreuzberg – mit Blick auf Fernsehturm, U1 und das haushohe Wandbild von Francesco Bosoletti und Emanuel Jarus. Stefan Henseke

Unten rattert die U1 über die Gleise, in der Ferne tauchen Fernsehturm und Hochhäuser der Leipziger Straße auf: Von einigen Balkons auf der gegenüberliegenden Seite der Gitschiner Straße aus hat man die beste Sicht auf Kreuzberg, Mitte und das 45 Meter hohe Wandbild „Daphne und Apollo“. Ein Kunstwerk, zwei Perspektiven: Während Apollo, gemalt von Young Jarus, die holde Nymphe anschmachtet, schaut Daphne von Francisco Bosoletti als Negativ zurück. Wie wir aus der Mythologie wissen: Diese Liebe hat keine Chance.