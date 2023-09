„Alte weiße Frau“ – so hat die Berliner Entertainerin Désirée Nick ihr neues Buch über Altersdiskriminierung genannt. Während „alte weiße Männer“ noch immer zu allem ihren Senf dazugeben dürften, dränge die Gesellschaft Frauen ab 50 konsequent ins Abseits, so die These der 66-Jährigen, die sich gerade erst hüllenlos im Playboy zeigte – und damit nun offiziell Deutschlands ältestes Covergirl des Magazins ist.