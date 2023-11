Berliner Gastronomie: „Der Fachkräftemangel noch dramatischer“

An einem verregneten Herbsttag spontan in eines der angesagten Restaurants gehen, es sich gemütlich machen wollen und den Kellner um einen Platz bitten? Das ist längst nicht mehr so ein unkomplizierter Vorgang, wie es scheint und noch vor einigen Jahren war. Denn immer öfter hören Gäste den Satz „I don’t speak German“ aus dem Mund der Servicekraft. Denn diese ist mittlerweile häufig ein ungelernter Minijobber aus dem Ausland, denn die Beschäftigung in der Gastronomie hat längst für viele Deutsche ihren Reiz verloren – Überstunden, schlechte Bezahlung und mangelnde Wertschätzung haben das Berufsbild entzaubert.