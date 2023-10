Berliner Restaurants in Not: Wie junge Gastronomen auf die Krise reagieren

Im Hedon Berlin gehen die Lobster-Lahmacun besonders gut. Bei Lobb ist eine Abwandlung des Spaghetti-Klassikers Cacio e pepe überaus beliebt, dargeboten mit Estragon und weißen Riesenbohnen statt Nudeln. Und bei Confessionale wurden zuletzt die Tacos mit persischem Lamm besonders gern bestellt.



Hedon, Lobb und Confessionale; Hummer-Lahmacun, Estragon-Bohnen und Lamm-Tacos: Klingt nach einer kleinen Liste der angesagtesten neuen Berliner Restaurants. Ist es aber nicht – zumindest nicht wirklich. Denn ja: Serviert werden hier spannende Teller und variantenreiche Drinks, während das Publikum (eine hochpotente Mischung aus der kreativen Boheme der Stadt) auf hübsch geformten Designerstühlen sitzt. Aber Restaurants? Diese Bezeichnung passt zu keinem der drei Konzepte so ganz.

Hedon wurde eben erst von den beiden Gastronomen Tarek Nix und Nawid Samawat als Pop-up eröffnet, das noch bis zum 22. Oktober in der Graefestraße 92 „Food, Drinks und Kunst zusammenbringen soll“, wie Nix beschreibt, „der Name ,Hedon‘ leitet sich vom Hedonismus ab, vom Streben nach Lust und Leidenschaft, nach dem größtmöglichen Genuss im Leben“.

Partystimmung in Krisenstimmung: Arash Ghassemi (ganz rechts), daneben Nawid Samawat, vorne Noureddine Elmoussaoui Agatha Powa

Bei Lobb handelt es sich unterdessen um ein temporäres Bar-Restaurant-Konzept, hinter dem Arash Ghassemi steht und das, in unregelmäßigen Abständen, entsprechende Veranstaltungen ausrichtet; „intime Dinner Experiences oder Streetfood-Events zum Beispiel, im November übernehmen wir außerdem in einer Art Residency für zwei Wochen die Green Door Bar in Schöneberg“.



Um beste Drinks geht es schließlich auch bei Confessionale, einer Art Cocktail-Partyreihe mit Food-Begleitung, veranstaltet in unterschiedlichen Locations von Noureddine Elmoussaoui zusammen mit Nawid Samawat von Hedon und Lobb-Gründer Arash Ghassemi.

Selbst unsere Stammgäste überlegen sich heute zweimal, ob sie wirklich essen gehen oder doch lieber zu Hause kochen wollen. Nawid Samawat

Hedon, Lobb und Confessionale; Tarek, Nawid, Noureddine und Arash – wer hier wo die Finger im Spiel hat, hinter den Töpfen steht, die Drinks anrührt, ist für Außenstehende nicht ganz einfach nachzuvollziehen. Für die Gäste aber dürfte das ohnehin zweitrangig sein, schließlich haben es die vier Gründer geschafft, einzigartige Genuss-Erlebnisse zu schaffen. Und: Antworten zu finden auf dringende Fragen, denen sich junge Gastronominnen und Gastronomen in unserer Stadt derzeit ausgesetzt sehen.

Denn auch das Geschäft um den guten Geschmack steckt derzeit in der Krise. „Eigentlich“, sagt Nawid Samawat sogar, „würde ich derzeit niemandem empfehlen, ein Restaurant zu eröffnen.“ Samawat muss es wissen: Er ist nicht nur involviert in die hier vorgestellten Pop-ups, sondern führt seit 2012 auch das Barbecue-Restaurant Chicago Williams in der Marburger Straße 16 mit einem gleichnamigen Ableger in Frankfurt am Main.

Willkommen zu Hause: Lobb-Dinner veranstaltet Arash Ghassemi auch in seiner Wohnung. Robyn Steffen

Seit der Gründung seiner Lokale aber, so klingt es durch, hat sich die Situation für die Branche drastisch verändert. „Die Kaufkraft beim Gast hat in den vergangenen zwei Jahren stark nachgelassen“, so Samawat, „selbst unsere Stammgäste überlegen sich heute zweimal, ob sie wirklich essen gehen oder doch lieber zu Hause kochen wollen.“ Neben der Inflation und den gestiegenen Energiekosten gibt es außerdem Berlin-spezifische Besonderheiten, die jungen Gründerinnen und Gründern eine Neueröffnung erschweren.

Nicht nur für Privatwohnungen, auch für Ladenlokale sind die Mietpreise in Berlin zuletzt extrem gestiegen; und den Mangel an günstigen Räumlichkeiten machen sich manche Besitzer oder Vormieter durchaus zunutze. „Als wir mit unserem Chicago Williams 2021 aus Mitte nach Charlottenburg umgezogen sind“, erzählt Nawid Samawat beispielhaft, „sollten wir dort für unsere neuen Räume, die davor schon 37 Jahre hindurch als Lokal genutzt wurden, 260.000 Euro Ablöse zahlen.“

Aktuell gibt es einiges an Leerstand und Vermieter oder Besitzer zeigen sich Zwischennutzungen gegenüber sehr offen. Nawid Samawat

Selbst für ordentlich „heruntergewirtschaftete“ Läden würden mittlerweile horrende Summen verlangt. Hinzu könne immer wieder Ärger mit Nachbarinnen und Nachbarn kommen, die ein neues Restaurant im unteren Teil ihres Wohnhauses nicht akzeptieren wollten; viele Restaurantbesitzerinnen und -besitzer in Berlin beklagen außerdem, sie würden kein Personal mehr finden.

Eine Neueröffnung ist heute also teurer als vor wenigen Jahren noch. Auch die Kosten für den Betrieb eines Lokals sind gestiegen. Und die Gäste überlegen sich indes zweimal, ob sie überhaupt noch essen gehen können. Wer in dieser Gemengelage trotzdem ein Restaurant in Berlin eröffnen will – da sind sich Tarek Nix, Nawid Samawat, Noureddine Elmoussaoui und Arash Ghassemi einig –, sollte dies erst tun, wenn er oder sie sich mit dem angestrebten Gastronomie-Konzept wirklich richtig sicher ist.

Es gibt Fleisch: 2012 eröffnete Nawid Samawat mit dem Chicago Williams eines der ersten Barbecue-Restaurants Deutschlands. Sahra Schlopsnies

„So blauäugig und schnell, wie ich damals Chicago Williams eröffnet habe, würde ich das aktuell nicht mehr tun“, so Samawat, „ich hatte damals einfach eine Menükarte geschrieben, die ich gut fand – nur um nach einem Monat zu merken, dass ich einen großen Teil davon ganz neu konzipieren musste.“ Erst im Laufe der ersten Eröffnungswochen habe sich gezeigt, was bei den Gästen wirklich ankommt.

Ein gutes Experimentierfeld – und nun kommen Hedon, Lobb und Confessionale ins Spiel – könnten Pop-up-Konzepte bieten, die eine größere Flexibilität und auch Raum für Fehler mit sich brächten. Aus Hedon Berlin etwa, dem temporären Restaurant, das derzeit in der Graefestraße gastiert, soll durchaus irgendwann eine feste Lokalität werden. „Für mich ist der Pop-up aber weniger eine Zwischenlösung“, sagt Tarek Nix. Eher sei es eine Art Lockwerbung für das, was in einem letztendlichen Restaurant unter gleichem Namen möglich wäre.

Wir können uns gegenseitig unterstützen, ob es nun um wichtige unternehmerische Themen oder nur um Frittierfett geht. Noureddine Elmoussaoui

Arash Ghassemi sagt indes, seine Lobb-Veranstaltungen (Dinner-Events richtet er teilweise auch in seiner eigenen, überaus attraktiv eingerichteten Wohnung aus) würden durchaus die Zeit überbrücken, bis eine feste Location gefunden sei. Und: Bis sich deutlich genug abzeichnet, dass das gastronomische Konzept, „die Marke Lobb“, wie Ghassemi sagt, wirklich Anklang finden kann. Dass aus temporären Gastro-Pop-ups auch erfolgreiche Restaurants erwachsen können, habe die jüngere Vergangenheit in Berlin ja gezeigt.

Das Ember zum Beispiel, heute eine kleine Institution in der Wiener Straße, hatte als Pop-up-Konzept angefangen. Und selbst die Macher des überaus erfolgreichen Brunch-Ladens Frühstück 3000, der erst vor wenigen Monaten neben seinem ersten Lokal in der Schöneberger Bülowstraße eine zweite Dependance gegenüber dem Jüdischen Museum in Kreuzberg eröffnet hat, waren erst einmal testweise mit einem temporären Restaurant an den Start gegangen.

Noch längst nicht satt: Aus Lobb soll irgendwann eine feste Lokalität werden. Jana Langhorst

Aktuell jedenfalls – und das ist, wenn man so will, eine gute Seite der Krise – böten sich viele Möglichkeiten, eigene Gastronomien via Pop-ups auszuprobieren. „Derzeit tun sich, ganz egal in welcher Branche, viele schwer damit, eigene Läden zu eröffnen“, erklärt Nawid Samawat. „Dementsprechend gibt es einiges an Leerstand und Vermieter oder Besitzer zeigen sich Zwischennutzungen gegenüber sehr offen.“

In einer ehemaligen Spielothek am Nollendorfplatz zum Beispiel hätten zuletzt die Macher des Street-Art-Projekts The Haus neue Räumlichkeiten gefunden; unter dem Namen „Game Over“ würden hier nun entsprechende Ausstellungen und Events organisiert. Und demnächst eventuell auch die neueste Ausgabe von Confessionale, der Cocktail-Partyreihe mit Food-Begleitung von Nawid Samawat, Arash Ghassemi und Noureddine Elmoussaoui.



Letzterer umschreibt noch, was für Neugründungen in Berlin derzeit außerdem entscheidend sein dürfte: Die Zusammenarbeit nämlich, Kooperation statt Konkurrenz. „Wir vier sind ja in erster Linie Freunde“, so Elmoussaoui. „Wir können uns gegenseitig unterstützen und beraten – ob es nun um wichtige unternehmerische Themen geht oder auch nur um die Frage, welches Frittierfett eigentlich das Beste ist.“