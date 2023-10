Als wir Lukas Ernle morgens in seinem Laden erreichen, hört man im Hintergrund bereits geschäftiges Treiben. Einen Moment noch, ruft er, gerade ist Kundschaft da. Der Florist und Inhaber von Zinnober Blumen mit Filialen in der Chausseestraße und am Kurfürstendamm ist ein gefragter Mann – ohnehin schon, und jetzt noch ein bisschen mehr.

Der 33-Jährige ist gerade zum besten Floristen in Berlin/Brandenburg gekürt worden. Im Wettkampf um die Landesmeisterschaft mussten er und seine Mitstreiter vier Werkstücke zum Thema „Blütenrausch – eine Hommage an Frida Kahlo“ erstellen.

Ernle versuchte in seinen Sträußen und Gestecken die vielschichtige Persönlichkeit der mexikanischen Künstlerin darzustellen – ihre farbenfrohe Kunst spiegelt sich in bunter Blumenfülle, ihr von Schicksalsschlägen geprägtes Leben in Dutzenden rot lackierten Rosendornen.



Wettkämpfe wie dieser sind vor allem für die Außenwirkung wichtig. Sie sollen andere für den Beruf des Floristen begeistern, der mit schönen Dingen zu tun hat, aber auch mit großen Problemen kämpft.

Am Tag der Deutschen Einheit erarbeitete sich Lukas Ernle in Magdeburg den Landesmeistertitel. Peter Gercke/dpa

Lukas Ernle, der in seinem Betrieb selbst vier Azubis ausbildet, kennt diese Schwierigkeiten. „Das Interesse am Thema Blumen, an Pflanzen und der Natur ist da“, sagt er. „Gleichzeitig aber können wir mit den Preisen von Schnittblumen, die im Supermarkt an der Kasse angeboten werden, natürlich nicht mithalten.“



Also trennt sich die Kundschaft – in jene, denen das Blumenbinderhandwerk mit seiner jahrhundertealten Tradition und den Mühen, die in jeden Strauß fließen, das Geld wert ist. Und in jene, die sich das eben nicht leisten können oder wollen.

25 Bewerber auf einen Ausbildungsplatz: Das Interesse ist da

Doch das Interesse am Beruf ist da. Im Betrieb von Lukas Ernle gab es dieses Jahr 25 Bewerbungen auf einen Ausbildungsplatz. Die Gehälter seien besser geworden, sagt er, auch im Vergleich zu seinen eigenen Anfängen.

In die Floristik kam Ernle, der aus Süddeutschland stammt, über kleine Umwege. Mit 16 wusste er nicht so recht, wohin mit sich, und begann über einen Bekannten zunächst eine Gärtnerausbildung. „Schon damals habe ich die Floristen beneidet, die mit mehr Farben und viel kreativer arbeiten konnten – und die im Warmen standen, während wir bei Wind und Wetter draußen arbeiteten.“

Ernle beendete dennoch die Ausbildung, setzte den Floristen noch obendrauf und schloss ein Studium an. Heute darf er sich staatlich geprüfter Gestalter für Blumenkunst nennen – und seine Kunst ist gefragt. Dass er vor zehn Jahren von München nach Berlin zog, erwies sich als eine Art Karriere-Booster.

Heute verkauft er nicht nur Sträuße an Privatkunden, er stattet auch Events und Locations aus. Wer zum Beispiel während der Filmfestspiele im tristen Februar-Grau durch die Berlinale-Locations wandelt, den erfreuen die Blumendekorationen von Lukas Ernle und seinem Team. Auch Heidi Klums Sendung „Germany’s Next Topmodel“ hat er schon mit seinen Kreationen verschönert.

Auf seiner Website schreibt der Preisträger, seine Arbeit zeichne sich durch einen modernen, nachhaltigen Stil aus. Im Alltag liebt Ernle seinen Beruf deshalb, weil er so vielfältig ist: „Man hat mit Menschen zu tun, verkauft und bereitet Freude und bringt ein wenig Natur in die Stadt und ihre Wohnungen. Das schafft gute Energie.“



In seinen Sträußen steht die Blume im Mittelpunkt, sie soll für sich wirken und nicht mit zu viel künstlichem Beiwerk befrachtet werden. Am liebsten arbeitet Ernle mit Nelken und Gloriosa. Die allgegenwärtige Sonnenblume kommt ihm hingegen nicht in die Vase – die ist zu viel genutzt worden und braucht mal eine Auszeit, findet der Fachmann.