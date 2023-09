Berlins Communitys: Wie leben Chilenen in unserer Stadt?

Der September ist ein schöner Monat. Der Spätsommer geht über in den bunten Herbst, die Menschen treffen sich in Cafés und genießen die letzten Tage mit gutem Wetter. Auch für Francisca Quassdorff und ihre Familie ist der September besonders, wenngleich aus einem anderen Grund.



Es ist der Monat, in dem die Familie und ihre Freunde zusammenkommen, um Chile zu feiern. Am 18. September nämlich, zu den Fiestas Patrias, dem chilenischen Nationalfeiertag, der von vielen Chilenen auch in Berlin begangen wird.

Francisca Quassdorff, 36 Jahre alt, ist Chilenin und lebt seit einigen Jahren mit ihrem deutsch-chilenischen Mann und den gemeinsamen Kindern in Berlin-Lichtenberg; Emma ist sieben, Pedro fünf Jahre alt. Quassdorff ist eine von knapp 2600 Menschen mit chilenischer Nationalität, die in Berlin leben. Das geht aus dem Zensus des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg für das Jahr 2022 hervor.

Fühlen sich in Berlin wohl: Francisca Quassdorff, ihre Tochter Emma im traditionellen Huasa-Kleid (l.) und deren Freundin Laura. Markus Wächter

Ihre Familie lebt gerne hier. „Als Mutter sehe ich, dass es ein toller Ort für meine Kinder ist. Anders als in Chile können sie hier auf eine öffentliche Schule gehen, wo sie Sprachen lernen und mit dem Abschluss später an eine Uni gehen können“, sagt sie. In Chile sei das anders: Das Bildungssystem ist seit Jahrzehnten privatisiert; Bildung ist dort teuer, ein Privileg.

Deutschland hat viele Traditionen, die uns gefallen, wie den Advent im Dezember oder Nikolaus. Francisca Quassdorff

Quassdorff hat in ihrer Heimat Landwirtschaft studiert und arbeitete auf einem Weinberg. Chile ist bekannt für seine trockenen und halbtrockenen Weinsorten. In Berlin sucht Francisca Quassdorff derzeit nach einem Job.

Die Familie ihres Mannes ist schon seit Generationen mit Deutschland verbunden. Sein Ururgroßvater war aus Deutschland nach Chile gekommen, der Nachname wurde dann „chilenisiert“. „Wir werden immer auf unseren außergewöhnlichen Nachnamen angesprochen“, sagt Francisca Quassdorff und lacht.

Hier geht’s lang: Auch für Chilenen in Berlin sind die Fiestas Patrias wichtige Tage im Jahr. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Ihr Freundeskreis kennt das schon, denn die Quassdorffs treffen sich überwiegend mit anderen deutsch-chilenischen Familien. „In unserem Kreis mixen wir die beiden Kulturen“, sagt Francisca Quassdorff. „Deutschland hat viele Traditionen, die uns gefallen, wie den Advent im Dezember oder Nikolaus. Das gibt es in Chile nicht.“

Hier können wir in Parks gehen, es gibt viele Aktivitäten und Orte für Kinder – und das alles, ohne zu zahlen. Francisca Quassdorff

Die Familie sei glücklich in Deutschland. Am meisten würden ihnen die vielen öffentlichen Plätze in Berlin gefallen. In ihrer Heimat gebe es kaum frei zugängliche Orte, an denen die Menschen in der Sonne liegen, mit den Kindern spielen, picknicken. „Hier können wir in Parks gehen, es gibt viele Aktivitäten und Orte für Kinder – und das alles, ohne zu zahlen“, sagt Francisca Quassdorff. „Solange du anderen Menschen nicht in die Quere kommst, kannst du in Berlin alles machen.“

Doch gibt es auch etwas, das sie aus Chile vermissen? „Das schöne Wetter fehlt uns und der physische Kontakt zu anderen Menschen“, erzählt die 36-Jährige. Ihr sei aufgefallen, dass die Deutschen eher auf Abstand gingen. Statt einer herzlichen Begrüßung und dem Kuss auf die Wange gebe es in Deutschland bloß einen kalten Händedruck. „Aber wir leben jetzt hier und wir müssen die deutschen Bräuche akzeptieren, wie sie sind.“

Es schmeckt: Mit einem Aperol Spritz kann sich wohl so ziemlich jeder Berliner anfreunden. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Das haben auch Mauro González und Barbara Miranda gelernt. Die beiden Chilenen leben seit vielen Jahren in Berlin und betreiben gemeinsam den Kanal „Chilenos en Berlin“, dem auf Instagram knapp 5000 und auf Facebook mehr als 10.000 Menschen folgen. „Unser Ziel ist es, die Chilenen darüber zu informieren, was gerade in Berlin los ist, ob es Konzerte, Diskussionen oder Filme auf der Berlinale mit chilenischem Bezug gibt“, erklärt González.

Wir sind rund um das Jahr damit beschäftigt, die chilenische Community in Berlin zu informieren und zu helfen. Mauro González

Außerdem teilen sie Informationen zu Reisedokumenten und Gesetzesänderungen; eben alles, was einen Zusammenhang mit Chile hat und für gebürtige Chileninnen und Chilenen in der Stadt nützlich sein könnte. „Wir sind rund um das Jahr damit beschäftigt, die chilenische Community in Berlin zu informieren und zu helfen“, sagt González.

Mauro González und Barbara Miranda organisieren auch „La Fonda“, ein Event zum Nationalfeiertag am 18. September, zu dem sich die chilenische Community Berlins zusammenfindet. Mit den Fiestas Patrias wird an den Beginn der Unabhängigkeit Chiles von Spanien erinnert; der gesamte Monat steht für die Chilenen im Zeichen ihrer Heimat, ihrer Kultur, ihrer Traditionen.

„Mit La Fonda wollen wir Familien zusammenbringen und den Menschen im Ausland zeigen, wie die chilenische Kultur ist“, erklärt Mauro González. „Wir wollen den Kindern, die hier geboren sind, die sich aber chilenisch fühlen und aus Familien kommen, die schon viele Jahre hier leben, die Möglichkeit geben, sich ein wenig ihrer Heimat anzunähern.“ Empanadas essen, Pisco Sour trinken, Bekannte treffen: „Die Menschen sollen eine chilenische Zeit in Berlin miteinander verbringen“, sagt González.

Mein Geburtstag oder Weihnachten waren mir immer egal, doch der 18. September ist der aufregendste Tag im Jahr. Francisca Quassdorff

In diesem Jahr wurde „La Fonda“ zum siebten Mal ausgerichtet, fast 2000 Gäste hatten sich dazu im Club Yaam versammelt. Das Fest des chilenischen Nationalfeiertages in Berlin hat indes eine viel längere Geschichte: Mauro González erzählt, schon die erste Generation der Chilenen, die in den 1970ern vor der Diktatur in ihrer Heimat nach Deutschland geflüchtet waren, hätte den Feiertag und seine Traditionen mitgebracht.



Auch für Francisca Quassdorff und ihre Familie hat das Fest eine besondere Bedeutung. „Mein Geburtstag oder Weihnachten waren mir immer egal, doch der 18. September ist der aufregendste Tag im Jahr“, sagt sie.

Im Yaam-Club: Oscar Miralles und Francesca Larrain haben unterschiedliche Verbindungen zu Chile. Markus Wächter/Berliner Zeitung

„Ich freue mich immer, auf andere Chilenen zu treffen, denn uns verbindet die gemeinsame Kultur“, sagt auch die 26-jährige Francesca Larrain, die seit zwei Jahren in Berlin lebt und hier in der Projektentwicklung für Windparkanlagen arbeitet.

Obwohl es so schön hier ist, finden die Menschen immer etwas zum Meckern. Francesca Larrain

An Berlin liebe sie den Sommer, so Larrain, „ich kann überall mit dem Fahrrad hinfahren, und es ist sicher“. Was sie an ihrer Wahlheimat weniger mag? Das Wetter, natürlich. Und die „Beschwerdekultur“ der Deutschen. „Obwohl es so schön hier ist, finden die Menschen immer etwas zum Meckern“, sagt Larrain.

Dafür schätze sie aber die Internationalität in Berlin. „Es gibt Menschen von überall“, schwärmt Larrain. Das trifft auch auf sie selbst zu. Als Tochter einer Deutschen und eines Chilenen ist sie in Miami geboren und aufgewachsen. Ihre Großeltern waren 1966 in die USA ausgewandert, weil ihre Kinder nicht in der schlechten wirtschaftlichen Situation Chiles aufwachsen sollten. Jedes Jahr verbrachte Francesca Larrain einen Monat in Chile bei der Großfamilie.

Typisch Berlin: Zum chilenischen Nationalfeiertag gab es im Yaam ein veganes Barbecue. Markus Wächter

„Ich bin immer noch auf der Suche nach meiner Identität“, sagt sie heute. Eigentlich fühle sie sich als Deutsche, aber genauso als Latina, am wenigsten als Amerikanerin. „Egal wo ich hingehe, für die Latinos bin ich immer die Gringa“ – ein eher abwertendes Wort, mit dem in Lateinamerika Amerikanerinnen und Amerikaner bezeichnet werden. Oder eben jene Latinos, die den USA-Stereotypen entsprechen.

Der Prozess mit der Ausländerbehörde ist hart, es werden so viele Dokumente benötigt und alles dauert ewig. Oscar Miralles

Larrains Freund Oscar Miralles lebt seit drei Jahren in Berlin. Ursprünglich kommt der 34-Jährige aus der verregneten Stadt Valdivia im Süden Chiles, die schon seit dem 19. Jahrhundert Ziel deutscher Einwanderer war. Auch sein Urgroßvater war Deutscher, verließ die Familie aber früh. An einer deutschen Schule unterrichtete Miralles Geschichte und Sozialwissenschaften. Nun arbeitet er als Spanischlehrer am Leonardo-da-Vinci-Gymnasium im brandenburgischen Nauen.

„Ich arbeite 26 Stunden als Lehrer und verdiene viel mehr als meine Kollegen in Chile, die Vollzeit arbeiten“, erzählt er. Sein Leben in Berlin sei daher viel entspannter, weniger geplagt von Geldsorgen und Existenzängsten. Dafür stört ihn in Deutschland besonders eines: die Bürokratie. „Der Prozess mit der Ausländerbehörde ist hart, es werden so viele Dokumente benötigt und alles dauert ewig.“

Gut beschützt: Eine Besucherin der Feierlichkeiten trägt ein Jesus-Tattoo auf ihrer Schulter. Markus Wächter/Berliner Zeitung

In seiner Freizeit treibt sich Miralles am liebsten in der Wohnzimmerbar in Prenzlauer Berg herum. „Es ist sehr gemütlich und die Atmosphäre ist immer entspannt.“

Die politische Elite in Chile befürwortet die Diktatur, und wir haben noch immer eine Verfassung, die unter nichtdemokratischen Umständen entstanden ist. Oscar Miralles

Oscar Miralles ist Mapuche, also Angehöriger jenes indigenen Volkes, das vor allem in Chile und Argentinien lebt. „Viele Jahre stand die dominante Kultur im Vordergrund, die Indigenen wurden unterdrückt.“ Vor allem zu Diktaturzeiten wurde ihre Kultur ausgelöscht. In der Schule wurde Miralles noch gezwungen, den chilenischen Volkstanz Cueca zu tanzen, der gar nicht Teil seiner Kultur war. Erst seit einigen Jahren werden die Mapuches und Indigenen als ein wichtiger Teil Chiles gefeiert – aber das auch nicht von allen.

„Nach all den Jahren ist Chile noch immer ein gespaltenes Land“, sagt Oscar Miralles. „Die politische Elite befürwortet die Diktatur, und wir haben noch immer eine Verfassung, die unter nichtdemokratischen Umständen entstanden ist.“ Es seien dieselben Politiker und Familien heute an der Regierung beteiligt, die schon zu Diktaturzeiten die Fäden in der Hand gehalten hätten.

Glück gehabt: An diesem Tag müssen die Chilenen das gute Wetter aus ihrer Heimat auch in Berlin nicht missen. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Wer sich unter Chilenen umhört, wird früher oder später von der Militärdiktatur unter Augusto Pinochet hören. Jede chilenische Familie hat Geschichten zu berichten aus jener Zeit zwischen 1973 und 1990, in der das Land diktatorisch geführt wurde, politische Gegnerinnen und Gegner gezielt angegriffen, gefoltert und getötet wurden.

Ich hatte viel Hoffnung für mein Land. Doch es verändert sich nichts und so lange möchte ich auch nicht zurückkehren. Oscar Miralles

Zum 50. Mal jährte sich der Militärputsch vom 11. September 1973 in diesem Jahr. Auch deshalb ist dieser Monat für die Chilenen so wichtig. Die Gesellschaft ihres Landes wurde gespalten und es bis heute.

Deshalb löst auch die Frage, ob Francisca Quassdorff oder Oscar Miralles eines Tages zurück in ihre Heimat wollen, eine Mischung aus Sehnsucht und Ablehnung aus. Ein Seufzen entfährt ihnen, wenn sie an Chile denken, den Ort, wo warme Empanadas und Sopaipillas an jeder Straßenecke verkauft werden, wo Cueca getanzt wird und die Familie gemeinsam trinkt und feiert.

Es ist aber auch ein Ort enormer sozialer Unterschiede, gesellschaftlicher Zerwürfnisse und politischer Instabilität. Seit dem politischen Umbruch in den 1970er-Jahren, als der sozialistische Präsident Salvador Allende vom Militär gestürzt wurde, ist sich die Gesellschaft uneins.

Seit 2019 steckt das Land erneut in einer politischen Krise zwischen linker Regierung und rechter Opposition. Eine Lösung des Konflikts ist noch lange nicht in Sicht. „Ich hatte viel Hoffnung für mein Land, doch es verändert sich nichts und so lange möchte ich auch nicht zurückkehren“, sagt Oscar Miralles. „Obwohl ich meine Mutter sehr vermisse.“