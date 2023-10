Berlins Communitys: Wie leben Menschen aus Indien in dieser Stadt?

Als Vilwanathan Krishnamurthy nach Berlin kam, sollte es nur ein kurzer Abstecher sein. Er war ein sogenannter Gastarbeiter. Nach zwei Jahren, so der Plan, wollte er zurück in seine indische Heimat. Doch es kam anders. Krishnamurthy verliebte sich, er heiratete, nach der Geburt der beiden Kinder wollte das Paar zurück, die Zeit raste, schon waren die Kinder im Kindergarten, doch die Einschulung dann, die sollte in Indien stattfinden.

„Ihr könnt gerne gehen, wir bleiben!“

Auch daraus wurde nichts, die Familie hatte sich in Kreuzberg eingelebt, beherrschte die schwierige deutsche Sprache, wusste, wo man in Berlin die Zutaten für indisches Essen bekommt. Sogar mit dem oft nass-kühlen mitteleuropäischen Klima hatte sich die Familie irgendwie arrangiert. 50 Jahre ist Vilwanathan Krishnamurthy nun hier, die Kinder machten ihr Abitur in Berlin, und als die Eltern ihren Plan, nun doch endlich, endlich nach Indien zu gehen, noch einmal vorbrachten, lachten die Kinder nur: „Ihr könnt gerne gehen, wir bleiben!“, erzählt Herr Krishnamurthy, ein nicht allzu großer, sehr freundlicher Mann, während er auf der Baustelle des Sri-Ganesha-Hindu-Tempels in der Hasenheide in Berlin-Neukölln steht, dessen Bauherr er ist.

Das 4600 Quadratmeter große Grundstück des Tempels liegt am Rande des Volksparks Hasenheide. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Die Chronik des Tempelbaus verlief in gewisser Weise ähnlich, parallel zu Krishnamurthys Leben in Berlin. Vor fast 20 Jahren sollte der Bau des größten Hindu-Tempels in Deutschland beginnen. Bis es zu den ersten Arbeiten kam, waren die Baugenehmigungen jedoch schon abgelaufen. Fertig werden sollte der Tempel 2010, dann 2011, 2018 und 2021. Der Bau des Tempels basiert vollständig auf Spenden, zu mehreren Zeitpunkten fielen diese zu klein aus, um weiterzubauen. Geld von Bezirk, Land oder Bund erhielt der Tempelbau nicht. Zu Verzögerungen kam es außerdem, weil etwa für die Götterstatuen auf dem Dach des 17 Meter hohen verzierten Turms Spezialisten aus Indien einfliegen mussten.

Im vergangenen August hieß es dann, der Tempel solle noch im November fertig werden, also im kommenden Monat. Nun geht Krishnamurthy, der auch Vorstandsmitglied des Vereins hinter dem Tempel ist, von einer Eröffnung Ende März nächsten Jahres aus, der Einbau des beheizten Granitbodens im Gebetsraum habe sich verzögert. Auch Tempel seien von Lieferschwierigkeiten bei den Wärmepumpen nicht ausgenommen.

Markus Wächter/Berliner Zeitung Zahlen & Fakten In Deutschland leben etwa 200.000 Menschen mit indischer Staatsbürgerschaft. Im Jahr 2021 lag die indische Bevölkerung Berlins bei etwa 17.500 Menschen. Die Zahl der indischen Studenten in Deutschland beträgt dieses Jahr 42.997, eine Verdopplung seit 2018. Damit sind sie die größte Gruppe internationaler Studenten an deutschen Hochschulen.

An dem Ort, wo vor mehr als 200 Jahren in der Hasenheide Friedrich Ludwig Jahn die Turnbewegung ins Leben rief, steht neben der Baustelle des Tempels auch heute eine Turnhalle, die während der Bauarbeiten als provisorischer Tempel und Veranstaltungsort der Gemeinde des zukünftigen Sri-Ganesha-Hindu-Tempels dient. Diese habe in den letzten fünf Jahren großen Zuwachs erhalten, erzählt Krishnamurthy.

Als er als Gastarbeiter nach Berlin kam, gab es für Krishnamurthy und seine Landsleute keinen gemeinsamen Ort zum Zusammenkommen. Er erzählt, er wollte den Tempel bauen, um einen Treffpunkt zu schaffen. Genau dafür nutzten ihn jetzt die vielen Ingenieure oder IT-Fachkräfte, die für die Arbeit oder zum Studieren nach Berlin kommen.

Ein Ort der fünf Elemente

„Man kann auch zu Hause beten“, sagt Krishnamurthy ganz pragmatisch. Der Tempel sei besonders als sozialer Ort wichtig für die indische Community Berlins. Im provisorischen Tempel finde täglich ein kulturelles Programm statt, auf einer Bühne würden unterschiedliche Tänze aufgeführt, die oft Geschichten aus der Hindu-Mythologie erzählen, auch Konzerte gebe es regelmäßig.



Krishnamurthy erzählt, dass Besucher oft mehrere Stunden bleiben und vor Ort zusammen essen. Im anliegenden Volkspark Hasenheide würden junge Menschen nach Veranstaltungen in der Gemeinde zusammenkommen.

Auf die Lage des Tempels im Grünen an der Grenze zwischen Kreuzberg und Neukölln ist Krishnamurthy besonders stolz. Der Tempel liege mitten in der Stadt – alle Besucher könnten das hinduistische Gotteshaus zu Fuß oder mit diversen öffentlichen Verkehrsmitteln vom Hermannplatz aus erreichen –, und trotzdem sei er von Natur umgeben. Krishnamurthy erklärt, auf gewisse Weise vereine der Ort so die fünf Elemente in sich, aus denen sich im Hinduismus die Welt zusammensetze – Wasser, Feuer, Erde, Luft und Raum.

In der Turnhalle, die als provisorischer Tempel genutzt wird, findet eine Feier für Ganesha, den Gott der Weisheit, der Wissenschaften und der Künste, statt. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Doch Krishnamurthy betont: „Der Tempel ist nicht nur für uns.“ Er hoffe, dass auch Anwohner den Tempel besuchen werden, denn die Religion stehe hier nicht im Vordergrund. Im Vergleich zu anderen Religionen wird der Hinduismus als größtenteils tolerant gegenüber anderen Glaubensgemeinschaften wahrgenommen. „Hinduismus“ ist eigentlich eine koloniale Sammelbezeichnung für alle nichtmuslimischen Glaubensrichtungen auf dem indischen Subkontinent. „Hinduismus“ bezeichnet so eine Vielzahl unterschiedlicher religiöser Richtungen, und für Hindus ist die Verehrung anderer Götter in anderen Religionen oftmals eine Selbstverständlichkeit.

Krishnamurthy wünscht sich, dass sich im fertigen Tempel auch unterschiedliche Kulturen eingeladen fühlen und es zu einem Austausch kommen kann. Bereits im provisorischen Tempel wurden mehrere interreligiöse Hochzeiten gefeiert. Krishnamurthy sagt: „Wir sind offen für alle.“



Auf dem nahe liegenden Tempelhofer Feld findet ein Zusammenkommen der etwas anderen Art statt. Mit vollem Einsatz spielen zahlreiche Gruppen von jungen Männern Cricket. Im Sommer sind sie regelmäßig zwischen den ehemaligen Start- und Landebahnen zu sehen.

Bei diesem rasanten Sport, der in vielen ehemaligen britischen Kolonien in der Karibik und Südasien (Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesch, Afghanistan) als Nationalsport gilt, versucht ein sogenannter Batter mit seinem Schläger den Ball weit zu schlagen, um Punkte zu erzielen. Das Spiel ähnelt dem amerikanischen Baseball. Ein sogenannter Bowler versucht den Batter des Gegnerteams mit seinen Würfen zum Ausscheiden zu bringen. Um sich vor dem Ball zu schützen, tragen die Batter Schutzkleidung und Helme.

Einer der Organisatoren, Nambirajan V., erklärt, das Tempelhofer Feld biete sich an, da die geschlagenen Bälle nicht auf Autos landen könnten. Um die Spaziergänger, Jogger und Fahrradfahrer zu schützen, spiele man mit Tennisbällen – von den normalen, sehr harten Cricketbällen getroffen zu werden, könne zu schweren Verletzungen führen. Den Rest des Equipments, etwa Schutzkleidung oder Schläger, müssten die Spieler auf der Rückreise von Familienbesuchen aus Indien mitbringen, da es in Deutschland schwer zu finden sei.

Nambirajan erzählt, dass die Gruppe von 40 Menschen im letzten Jahr auf mehr als 400 angewachsen ist, dabei hatte er am Anfang befürchtet, dass niemand kommen würde. Er sagt: „Die meisten der Spieler kommen aus Indien, viele auch aus Pakistan.“ Ein Großteil der Spieler habe vor kurzem in Berlin zu arbeiten oder zu studieren angefangen, viele seien auf der Suche nach Gemeinschaft. Nambirajan sagt, die Spieler würden sich freuen, den vertrauten Sport aus der Heimat spielen zu können. Außerhalb ihrer Arbeit fänden sie schwer Anschluss und seien oft einsam – „würden das aber niemals sagen“, fügt er lächelnd hinzu.

Die Cricketspieler treffen sich regelmäßig, wenn es das Wetter zulässt. Das gemeinsame Spielen fällt nur aus, wenn zur selben Zeit im Fernsehen wichtige internationale Cricketspiele übertragen werden. Die Sportart gehört in Indien zur nationalen Identität. Wichtige Spieler des indischen Teams werden als Nationalhelden gefeiert.



Nambirajan betont, dass man sich freuen würde, wenn auch mehr Deutsche sich an das Cricket rantrauen würden. Man solle sich eingeladen fühlen und könne auch ohne Erfahrungen teilnehmen.

Die Gemeinde des Sri-Ganesha-Hindu-Tempels schaut einer Tanzvorstellung zu. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Die Hoffnung, die indische und die deutsche Kultur zusammenzubringen, war auch die Motivation, die Indo-German Filmweek zu starten. Sie findet seit 2012 jährlich statt und bringt die Produktionen der mit Abstand größten Filmnation der Welt ins Kino Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz. Der Gründer Stephan Ottenbruch hatte lange für Sat.1 gearbeitet und war Produzent einer deutsch-indischen „Culture Clash Serie“ im Comedy-Klub Kookaburra, dem von einem Inder gegründeten ersten Comedy-Klub Berlins. Mitorganisatorin Anjana Singh ist Dozentin für interkulturelle Kompetenzen, unter anderem beim Auswärtigen Amt. Beide haben viel zu sagen und stimmen einander nicht immer zu, doch klar ist, die indische Community Berlins liegt Ottenbruch und Singh am Herzen.

Höflich oder schroff

Im zweiten Jahr des Filmfestivals hatten der deutsche Ottenbruch und die weltoffene Inderin Anjana Singh sich auf einer von Singh organisierten Feier zu Diwali kennengelernt, dem mehrtägigen Lichterfest, das Singh als „hinduistisches Weihnachten“ bezeichnet. Diwali findet im Herbst zum Ende der Sommerernte statt und ist das wichtigste Fest im Hinduismus, das jedoch auch in anderen indischen Religionen wie dem Jainismus und dem Sikhismus gefeiert wird.

Heute gibt es viele Events zu Diwali in Berlin. Damals, erzählen sie, gab es nur das von Singh organisierte. Im Vorjahr hatte Singh die erste Filmwoche besucht, sie konfrontierte Ottenbruch mit etwas konstruktiver Kritik für das Festival. Ihre Beschwerde lautete: „Ein Panel von zehn hat über indische Frauen diskutiert, ohne dass eine indische Frau dabei war.“

Stephan Ottenbruch und Anjana Singh vor dem Babylon-Kino am Rosa-Luxemburg-Platz. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Singh befürchtete, dass Besucher des Filmfestivals denken würden: „Das passt in meine Erwartungen, das ist alles so exotisch.“ Das hätte Stereotypen nur bekräftigt. Singh sagt: „Es braucht immer einen Austausch, erst dann funktioniert das Zusammenleben. Beide Seiten müssen dabei sein.“ Ottenbruch habe Singh gefragt, ob sie an der Planung des Festivals mitarbeiten wolle, und seitdem organisiere sie das kulturelle Rahmenprogramm. Die Zusammenarbeit mache sehr viel Spaß – immer wieder würden ihnen Unterschiede in der deutschen und indischen Kultur auffallen – etwa, was als höflich und was als schroff oder zu direkt empfunden wird.

In den ersten Jahren des Festivals bestand die Auswahl der gezeigten Filme nur aus Bollywood-Blockbustern, erzählt Ottenbruch. Da diese nun auch international verfügbar sind und in einigen der regionalen indischen Filmindustrien Entwicklungen zu anderen Filmformen stattgefunden haben, sehe auch das Programm des Filmfestivals etwas anders aus. So würden nicht mehr nur Filme in Hindi, sondern auch in den Sprachen Bengali, Marathi, Malayalam, Kannada, Panjabi, Telugu und Tamil gezeigt werden.

Ottenbruch erklärt, die sozialistischen Regierungen Keralas hätten stark in das Bildungssystem investiert. Der Bundesstaat hat mit Abstand die höchste Alphabetisierungsrate Indiens, eines Kontinents mit rund anderthalb Milliarden Bewohnern. Das wirke sich auf die Filmproduktion aus – in Indien gebe es nur in Kerala eine Arthouse-Szene. „Hier entstehen anspruchsvolle, komplexe Filme – die umso mitreißender erzählt sind. Vor allem haben die Geschichten mehrere Ebenen und vielschichtigere Charaktere als die kommerziellen Blockbuster.“

Das Publikum des Festivals ist laut Singh und Ottenbruch eine „gute Mischung“ aus Deutschen und der indischen Diaspora. Singh erzählt, es sei einer der Orte, an denen die indische Diaspora sichtbar werde, im Stadtbild sei sie das oft nur zum Teil. Es gebe die Jüngeren, oftmals Studenten, die etwa bei ihrer Arbeit in den Lieferdiensten in Erscheinung treten würden. Allerdings kämen gleichzeitig auch „absolute Experten“ der IT-Branche nach Deutschland. Singh sagt, diese Menschen blieben oft unsichtbar, „weil sie ein Auto und ein Haus am Stadtrand haben“.

Trotzdem sieht Singh noch große Hürden für Studenten und Fachkräfte, die aus Indien nach Berlin kommen. Sobald sie in Berlin ankämen, beginne der „Kampf um eine Wohnung“ – viele Menschen seien dabei schon Opfer von Betrügern geworden. Auch mit dem Migrationsprozess, den Behörden und der hinkenden deutschen Digitalisierung gebe es oft Schwierigkeiten. Trotzdem geht Singh davon aus, dass beide Gruppen nur noch mehr werden – „denn sie werden hier gebraucht“.