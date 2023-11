Berlins Communitys: Was lieben – und was hassen Isländer an unserer Stadt?

649 Isländerinnen und Isländer leben in Berlin, das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamts vom vergangenen Jahr hervor. Damit stellt der subarktische Staat nördlich von Europa eine der kleineren Communities in unserer Stadt.



Zu ihr gehören die Künstlerin Margrét Rós Harðardóttir und die Politikwissenschaftlerin Anna Þorbjörg Jónasdóttir. Die beiden sind professionelle Stadtführerinnen für isländische Gäste in Berlin, in ihrem Unternehmen Berlinur organisieren sie Führungen und Weiterbildungen. Wir haben die beiden zum Gespräch getroffen.

Frau Harðardóttir, Frau Jónasdóttir, Sie sind seit 20 und seit 13 Jahren hier in Deutschland und Berlin. Wie – bitte ganz ehrlich antworten – gefällt es Ihnen?



Anna Jónasdóttir: Ich liebe das Wetter hier, es gibt wirklichen Sommer, Wärme! Im Juli und August war ich sechs Wochen zuhause in Akureyri im Norden von Island. Da hatten wir zehn Grad und das ist normal für diese Jahreszeit.



Margrét Harðardóttir: Mir gefällt die große Vielfalt von Berlin, vor allem in kultureller Hinsicht. Es gibt so viele Galerien, Museen, große Veranstaltungen wie die Art Week, musikalische Veranstaltungen von Oper über Philharmonie und Events wie auf dem Tempelhofer Feld – einfach überall. Genauso liebe ich das Kleine. Kieze wie mein Wohngebiet im Prenzlauer Berg, meine Laube in der hübschen Kleingartenanlage.

Bildstrecke: Islands Schönheit

Wasserfall Godafoss im Nordosten Islands IMAGO Der See Myvatn im Bereich des Krafla-Vulkansystems im Norden Islands IMAGO/Pond5 Images im Nordosten: Baden in den Naturbädern von Mývatn. Imago/ZUMA Wire Ein Geysir am Nordatlantik Imago/UIG Der im Norden gelegene Ásbyrgi Canyon im Vatnajokull National Park. Imago/Ragnar Th. Sigurdss Botnstjörn-See im Ásbyrgi Canyon Imago/Imagebroker Einer der größten Wasserfälle Europas ist der Dettifoss im Nordosten Imago/ingimage 44 Meter in die Tiefe fällt der Dettifoss. Imago/Sabine Gudath Walbeobachtungs-Boote in Húsavík an der Skjálfandi-Bucht im Nordosten Imago/Danita Delimont Húsavík hat rund 2300 Einwohner. Imago/Danita Delimont Auf dem Meer bei Húsavík lassen sich viele verschiedene Walarten beobachten. ImagoPond/5 Images Die Höhle Grjótagjá liegt zwischen den Kontinentalplatten von Amerika und Europa. Imago/Sabine Gudath Schluchten und vulkanische Berge kennzeichnen den Ásbyrgi Canyon. Imago/Pond5 Images Bereits um 1000 herum gab es in Reykjahlíð eine Kirche. Imago/Danita Delimont Kirche und Torfgehöft in Glaumbær Imago/Imagebroker 1 / 15

Waren Sie auch schon woanders in Deutschland?



Jónasdóttir: Mit meinem Mann und unseren zwei elf- und 13-jährigen Söhnen erkunden wir es regelmäßig auf Kurztrips und im Urlaub, gehen wandern. Zuletzt waren wir in Salzwedel in Sachsen-Anhalt, da backen sie Baumkuchen, Plau am See in Mecklenburg-Vorpommern ist malerisch. Ich liebe diese kleinen Orte, alles ist anders als auf Island, ein bisschen kitschig.



Harðardóttir: Ich habe in Bremen an der Hochschule für Künste studiert, für eine kurze Zeit in München gelebt, bin oft in Baden-Württemberg und mag auch die kleinen Orte in Deutschland gerne. Aber Berlin ist meine deutsche Lieblingsstadt.

Was meinen Sie damit?



Harðardóttir: Es gibt in Berlin eine Schaffenskraft, eine Kreativität. Das zieht interessante Leute an, Künstler, Akademiker, eine total spannende Mischung. Man kann problemlos einen alternativen Lebensstil ohne Auto leben. Die Distanzen sind überschaubar, öffentliche Verkehrsverbindungen sehr gut.

Eliza Reid, die Frau des isländischen Präsidenten, zitiert in ihrem gerade erschienenen Buch „Das Geheimnis der Sprakkar – Isländische Frauen und wie sie die Welt verändern“ die Redewendung „Glöggt er gests augað“– die Augen eines Gastes sehen klarer. Wenn Sie etwas kritisieren könnten an Berlin und Deutschland, was wäre das?



Jónasdóttir: Beim Radfahren zeigt sich die unangenehme Seite der Berliner. Schon mindestens zwei Mal haben mich Autofahrer mitten auf der Straße laut angeschrien und als „blöde Kuh“ bezeichnet. Das würde in Island niemals jemand tun. Das ist ein absolutes No-Go. Selbst, wenn ich mich falsch verhalten habe.



Harðardóttir: Leider kommt es vor, im öffentlichen Raum keinen netten Umgang miteinander zu haben. Jemanden zu beschimpfen, wenn er sich nicht an die Regeln hält, wird sozial akzeptiert. Aber die Regeln muss man erstmal kennen. Das ist besonders für Ausländer wie uns schwierig. In Island gilt es nicht als unhöflich, Fehler zu machen.



Jónasdóttir und Harðardóttir zusammen: Privat so wie im öffentlichen Raum haben wir aber überwiegend freundliche Deutsche getroffen, wahnsinnig hilfsbereit. Und wir haben das Glück, hier wundervolle deutsche Freunde gefunden zu haben.

Gibt es einen starken Zusammenhalt als isländische Community in Berlin?



Harðardóttir: Ich hatte anfangs nichts zu tun mit anderen Isländern, mein Mann ist Deutscher, wir haben deutsche Freunde, das war schön, mir fehlte nichts. Durch meine Söhne, jetzt 10 und 13 Jahre alt, veränderte es sich. Ich rückte wieder an mein Herkunftsland heran, traf mich in einer Müttergruppe, wo ich Anna kennenlernte. Heute habe ich sehr viel Kontakt mit den anderen Landsleuten hier in Berlin und finde das wunderbar.



Jónasdóttir: Als ich mit meinen gerade geborenen ersten Sohn nach Berlin kam, kannte ich außer meinem deutschen Mann, in den ich mich in Reykjavik verliebt hatte, niemanden. Da war ich froh, eine isländische Studienkollegin wiederzutreffen. Die war in einer isländischen Müttergruppe, ich schloss mich an und knüpfte die ersten Bekannt- und Freundschaften.

Unsere Community ist sehr kreativ

Was für Leute von der Insel sind hier in Berlin?



Harðardóttir: Die isländische Community ist sehr kreativ, Maler, Musiker, Progammierer, Leute, die an KI arbeiten, Start-Ups gründen. Viele Studenten sind hier, ein großer Teil von uns auch nur zeitweise, zwischendurch sind viele wieder auf Island. Die Distanz ist nicht so riesig, in knapp vier Stunden Flugzeit ist man da. Auch wir haben während der Corona-Pandemie monatelang wieder ganz auf Island gelebt. Dort war es einfacher, die Schulen waren bis auf zwei Tage ununterbrochen geöffnet.

Unternehmen die Isländer hier viel miteinander?



Harðardóttir: Man muss etwas gemeinsam haben, nur aus demselben Land zu kommen, reicht nicht aus. Als unsere Kinder klein waren, gründeten wir eine isländische Schülergruppe. Wir wollten ihnen die Kultur Islands näherbringen. Sie sollten isländisch lernen, miteinander sprechen, sich untereinander befreunden, das hat gut geklappt. Die Botschaft unterstützte uns, half, Räume zu finden. Wir sangen und spielten gemeinsam. Meine und Annas Kinder sprechen fließend isländisch und deutsch.



Jónasdóttir: Wir genießen die Anonymität der Großstadt hier. Auf Island leben nur knapp 380.000 Menschen, es ist eine fast homogene Gesellschaft. Die Insel wurde vor 1100 Jahren von den Wikingern besiedelt, seitdem sind wir ein kleines Volk und fast nur unter uns. Wir kennen uns alle mehr oder weniger und sei es über gemeinsame Bekannte. Lernt man jemanden kennen, schaut man oft im Internet auf Facebook.

Per Gen-Datenbank die Verwandtschaft überprüfen

Ich habe gehört, es gibt sogar eine Gen-Datenbank, in der man seine Verwandtschaft überprüfen kann?



Harðardóttir: Das stimmt. Islendingabok heißt sie. Habe ich bis jetzt noch nicht benutzt, aber ich kenne viele Leute, die sie verwenden. Das ist wie ein Hobby, wie Familienbäume erstellen.



Wie feiern Sie Weihnachten?



Harðardóttir: Wir genießen die kulinarischen Weihnachtsspezialitäten wie Hangikjöt, geräuchertes Lammfleisch, und Laufabrauð/Laubbrot – dünnes frittiertes Brot.

Sie betreuen als Reiseführerinnen mit Ihrer Firma Berlinur isländische Touristen hier in Berlin. Was interessiert die am meisten?



Jónasdóttir: Unsere Gäste bewegt die deutsche Geschichte und vor allem die des Nationalsozialismus und der DDR so sehr, dass ich mich viel informiert habe und oft darüber nachdenke. Wissenswert sind für mich das Buch „Stasiland“ und TV-Dokumentationen über die deutsche Geschichte. Wie ein zivilisiertes Volk im Nationalsozialismus so einen Bruch vollziehen konnte, so blind sein konnte, ist unseren Gästen unvorstellbar. Die häufigste Frage ist: Darf man mit den Deutschen über den Nationalsozialismus reden?



Was empfehlen Sie dann?



Harðardóttir: Natürlich kann man mit Deutschen darüber sprechen. Sie sind sehr offen ihrer eigenen Geschichte gegenüber, bemühen sich, damit umzugehen.

Mauerreste am Potsdamer Platz in Mitte. F. Anthea Schaap/imago

Welche Sehenswürdigkeiten sind die beliebtesten? Der Fernsehturm?



Jónasdóttir: Nationalsozialismus und Mauerfall sind die großen Themen. Die Gäste sind fasziniert davon, dass in Berlin auf ganz kleinem Raum so große geschichtliche Entwicklungen stattfanden. Alle wollen immer die Mauer und den Führerbunker sehen. Berlin ist für die meisten ein Städte-Trip.



Schwierig, denn Mauerreste wie am Potsdamer Platz gibt es nur noch selten und über dem Führerbunker an der Gertrud-Kolmar-Straße in Mitte befindet sich heute ein Parkplatz.



Jónasdóttir: Trotzdem stehen wir mit den Gruppen lange da und beantworten die unterschiedlichsten Fragen intensiv.

Brezeln, Currywurst, Döner, Halva – das kulinarische Berlin

Was für Touren machen Sie noch?



Harðardóttir: Wir bieten Fahrradtouren, Busfahrten, kurze und lange Spaziergänge verteilt über Berlin. Sehr beliebt sind die kulinarischen Touren. Da nehmen wir die Leute auf dem Geschmack durch die Geschichte Deutschlands mit. Probieren lassen wir Brezeln, Currywurst, Döner, Halva – kulinarisch kann man Berlin auf einer Tour gar nicht ausschöpfen.

Wie schwierig ist es, als Mutter in Berlin berufstätig zu sein? Bei Ihnen zuhause ist es einfacher: Island weist die höchste Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt auf, schreibt Eliza Reid in ihrem Buch.



Harðardóttir: Wir beobachten, dass gerade bei der Berufstätigkeit und damit bei der Gleichberechtigung der Geschlechter die Position der Frauen in Deutschland besser sein könnte. Dass wir Mütter werden könnten und damit eventuell jahrelang weg wären vom Arbeitsplatz, entwertet uns Frauen. Leider bekommen Frauen nicht den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit in Deutschland bezahlt. Das sind Zahlen, die man nachschlagen kann.



Jónasdóttir: Auf Island ist es üblich, spätestens ein Jahr nach der Geburt des Kindes wieder voll im Beruf einzusteigen. Aber bei uns sind mehr Unterbringungsmöglichkeiten für Kinder vorhanden. Gesetzliche Regelungen über Elternzeit beider Geschlechter und gleiche Bezahlung sind hilfreich für die Gleichberechtigung.

Klett Cotta Island lesen 60 Kilo Sonnenschein Den Weg Islands in die Moderne vom Ende des 19. in den Anfang des 20. Jahrhunderts erzählt spannend der Roman „60 Kilo Sonnenschein“ (Klett Cotta) des Autors Hallgrímur Helgason (Foto). Von tödlichen Schneelawinen und Torfhütten, weil die Insel keine Bäume hat, über Suppe aus Flechten, weil die Menschen bitterarm waren. Historisch informativ und zugleich amüsant ist es zu lesen, wie unbeirrt die Hoffnung ihr Werk verrichtet. Das unruhige, unlogische Island erkennt schließlich doch Heringe als nützlich an. Aus der Insel der Extreme wird ein Land der überraschend eintretenden Ereignisse. Den Weg Islands in die Moderne vom Ende des 19. in den Anfang des 20. Jahrhunderts erzählt spannend der Roman „60 Kilo Sonnenschein“ (Klett Cotta) des Autors Hallgrímur Helgason (Foto). Von tödlichen Schneelawinen und Torfhütten, weil die Insel keine Bäume hat, über Suppe aus Flechten, weil die Menschen bitterarm waren. Historisch informativ und zugleich amüsant ist es zu lesen, wie unbeirrt die Hoffnung ihr Werk verrichtet. Das unruhige, unlogische Island erkennt schließlich doch Heringe als nützlich an. Aus der Insel der Extreme wird ein Land der überraschend eintretenden Ereignisse.

Welcher Elternteil kümmert sich auf Island um das reibungslose Zusammenspiel der Familie und kauft die Geschenke für die Kinder?



Harðardóttir: Es ist auf jeden Fall ganz normal, dass die Väter mit im Haushalt arbeiten, dass die Verantwortung über die Kinder gleichmäßig aufgeteilt wird. Jedoch glaube ich, dass die Mutter immer noch für die Geschenke und die gesamte Familienorganisation zuständig ist. Gleich ob auf Island oder in Deutschland. Das muss anders werden.

Sind Isländer wirklich so glücklich?

Wir haben viel gelacht bei unserem Gespräch. Kein Wunder, liegen die Isländer doch auf Platz 3 der glücklichsten Völker der Welt. Wir Deutsche sind erst auf Platz 16. Was machen wir falsch?



Harðardóttir: Nein, das stimmt nicht. Die Isländer sind nicht glücklicher als die Deutschen. Außerdem: Glücklich zu sein, ist eine Entscheidung.



Jónasdóttir: Wobei, die Deutschen jammern mehr. Fragt man jemanden, wie es ihm geht, antwortet er gerne mit der Aufzählung seiner Beschwerden.



Harðardóttir: Die Deutschen sind eben näher dran an ihren Gefühlen, sagen eher, was los ist.

Wo leben Sie lieber? Auf Island oder in Deutschland?



Harðardóttir: Man kann sich auf zwei Stellen wohl fühlen.



Jónasdóttir: Ich mag beides. Auf Island ist alles so ruhig. Die Natur ist mächtig und wild, Berge, Steine, Wasserfälle, das Meer. In Berlin fühle ich mich wohl, weil immer etwas los ist.