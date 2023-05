Berlins Szenelokal geht fremd: Grill Royal eröffnet neuen Gastro-Hotspot in Hamburg

In bester Innenstadtlage an der Alster und mit Sternekoch hinterm Herd hat sich das berühmte Restaurant aus Berlin eine Hamburger Dependance gegönnt.

Beste Adresse: Am Ballindamm an der Binnenalster ist der neue Grill-Royal-Ableger zu Hause.

Beste Adresse: Am Ballindamm an der Binnenalster ist der neue Grill-Royal-Ableger zu Hause. Imago

Es ist nur eine kurze Notiz, die die Gäste auf eine Neuerung hinweist: „Wir freuen uns, Sie im Grill Royal Hamburg begrüßen zu dürfen. Unser Restaurant öffnet ab Mai seine Türen“, heißt es auf der zugehörigen Restaurant-Website. Moment mal, das Grill Royal in Hamburg?

Ganz richtig, hinter der Notiz verbirgt sich ein kleiner Gastro-Hammer, schließlich ist das Grill Royal ja seit 16 Jahren das Stammlokal der Promis in Berlin und fest mit seiner Adresse an der Spree verbunden. Schon zur Eröffnung des Szene-Treffs an der Friedrichstraße im März 2007 war die Gästeliste opulent: Schauspielerin Nina Hoss, der Maler Jonathan Meese und Schauspieler Herbert Knaup kamen damals zum Champagner-Umtrunk mit Radicchio-Risotto und Ziegenkäse an Tomatenschaum.

Nun also haben die Macher des Grill-Imperiums sich noch einen mondänen Ableger an der Binnenalster gegönnt und still und leise im imposanten Jahrhunderthaus am Ballindamm 17 das Grill Royal Hamburg eröffnet – eine begehrte Geschäftsadresse in Premiumlage. Das denkmalgeschützte Kontorhaus wurde zuletzt aufwendig saniert, laut Architekten hat man den Innenhof „im Stil der Hackeschen Höfe in Berlin aufgewertet“.

In der Nachbarschaft des Hamburger Steak-Tempels haben viele renommierte Unternehmen, darunter mehrere Privatbanken, ihre Niederlassungen. Gleich um die Ecke liegen das Alsterhaus am Jungfernstieg, die Europa-Passage, Mönckebergstraße und Rathausmarkt. Für zahlende Kundschaft, die sich die hochpreisige Küche leisten kann, dürfte gesorgt sein. Laut Bild-Zeitung jedenfalls ist das Restaurant mit der sieben Meter langen Bar, drei Ebenen und Platz für bis zu 200 Gäste schon für drei Wochen im Voraus ausgebucht.

Aktuell arbeitet man noch im Soft-Opening-Modus, richtig losgehen soll es dann im Juni. Auf dem frisch eingerichteten Instagram-Account des Lokals werden bereits Bilder von hausgemachten Pommes Frites und T-Bone-Steaks geteilt. Chef in der Küche ist Oliver Pfahler, der zuletzt im Sternerestaurant Balthazar in Timmendorfer Strand hinterm Herd stand. Im Grill legt das Küchenteam den Fokus auf fangfrisches Seafood, regionales Fleisch und vor den Toren Hamburgs angebautes Gemüse.

Die Karte bietet sowohl bewährte Klassiker wie Entrecôte und Rinderfilet, Hummer und Crème brûlée als auch Signature-Gerichte wie ein ganzer Kopfsalat mit Buttermilchdressing, geröstete Wildfang-Rotgarnelen und eine portugiesisch inspirierte Oktopus-Terrine.