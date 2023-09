Jeder, der schon mal eine schlechte Margherita oder Capricciosa gegessen hat, wird es bestätigen können: Pizza ist nicht gleich Pizza. Nicht umsonst ist das Teigwerk einer der Exportschlager der italienischen Küche, und nicht umsonst wurde die neapolitanische Kunst des Pizzabäckers (Art of Neapolitan „Pizzaiuolo“) von der Unesco in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen.

Und wer macht nun eine wirklich gute Pizza? Darüber gibt es nicht nur persönliche Auffassungen, sondern auch hochoffizielle Rankings wie das „50 Top Pizza World“, dessen Ausgabe jedes Jahr mit Spannung erwartet wird.

Für die Internetseite unterscheidet eine Jury sieben Kategorien: Geschmack der Pizza, verwendete Produkte, Service, Ambiente sowie Ausstattung, Wartezeit und die Auswahl an Wein, Bier und anderen Getränken.

Die Liste von 2023 ist gerade veröffentlicht worden, und wenig überraschend erscheint zunächst, dass der Spitzenplatz von einem Restaurant in Neapel eingenommen wird. Immerhin stammt die heutige, international verbreitete Pizza-Variante mit Tomatensauce und Käse als Basis vermutlich aus der Hauptstadt der Region Kampanien.

Die Auszeichnung als beste Pizzeria der Welt allerdings muss sich die 10 Diego Vitagliano Pizzeria in Neapel mit dem Restaurant I Masanielli di Francesco Martucci im italienischen Caserta teilen. An zweiter Stelle steht Una Pizza Napoletana in New York. Der dritte Platz geht an die Sartoria Panatieri in Barcelona. Auf dem vierten Platz liegt The Pizza Bar On 38th in Tokio und auf dem fünften Platz I Tigli in San Bonifacio.

Auch Berlin ist im Ranking vertreten – allerdings muss man in der Liste schon etwas weiter herunterscrollen, bis man zur deutschen Hauptstadt gelangt. Auf Platz 87 findet sich Malafemmena, eine Pizzeria mit Ablegern in Schöneberg und Prenzlauer Berg.

Über das Restaurant heißt es von den Testern: „Emanuele Cirillo hat in Berlin eine Oase echter italienischer Leidenschaft geschaffen. Fröhliche und dynamische Atmosphäre und die Möglichkeit, an schönen Tagen im Freien zu essen. Hier lieben wir den Abschnitt der Speisekarte, der der Margherita-Pizza gewidmet ist und mit verschiedenen Tomaten angeboten wird, sodass die Unterschiede geschätzt werden und jeder die Margherita wählen kann, die er am meisten liebt.“ Das Team lobt zudem das Angebot an frittierten Speisen und „eine schöne Auswahl an kampanischen Weinen“.

Bei der Wahl zu den 50 Top Pizza Europa 2023 schaffte es Malafemmena sogar auf Platz 19. Im Restaurant ist man stolz auf diese Bewertung: „We are proud to be part of the best pizzerias in Europe“, heißt es auf der Website. Die Pizzeria ist schon zum wiederholten Mal im Ranking vertreten, im Vorjahr erreichte man weltweit sogar Platz 67.



Für alle, die nun Pizzahunger verspüren und sich überzeugen wollen, was am Ranking dran ist: Die Standorte von Malafemmena sind an der Hauptstraße 85 und an der Danziger Straße 16.