Mittag um Mitternacht: Diese Berliner Restaurants sind (fast) rund um die Uhr geöffnet

Tagelang und nächtelang zu feiern – das war in Berlin quasi schon immer möglich. Nach dem Exzess gut und gehaltvoll zu essen hingegen nicht. Natürlich haben in einigen Ecken der Stadt Dönerläden rund um die Uhr geöffnet, genauso wie es bei den großen Fast-Food-Ketten auch nach Mitternacht noch kleine Burger gibt. Das anspruchslosere Feiervolk ist also versorgt.

Wo aber gehen Berlinerinnen hin, die bis spät in der Nacht im Schichtsystem arbeiten? Oder Künstler, die sich durch einen kurzen Mitternachtssnack einen kreativen Schub erhoffen? Was machen Paare oder jene, die es noch werden wollen, wenn sie ihre Liebsten spät nachts zum Essen einladen wollen? Wir zeigen Ihnen Berliner Restaurants, deren Türen quasi nie verschlossen sind.

Weltberühmt in Charlottenburg: das Schwarze Café in der Kantstraße. Michael Dauer

1. Schwarzes Café in Charlottenburg

Frühstück und frischer Kaffee mitten in der Nacht? Das Schwarze Café macht es möglich: Wer nachts rund um Kantstraße, Kudamm und Zoo unterwegs ist und Hunger hat, findet hier ein reichhaltiges Speisenangebot für jeden Geldbeutel. Das Wiener Schnitzel vom Kalb gibt es für 23,80 Euro; Serviettenknödel, Pilzragout und Feldsalat für 14,80 Euro und eine Kartoffel-Kürbissuppe bekommen die Gäste hier schon für 6,80 Euro. Zudem bietet die üppige Speisekarte allerlei Sandwiches, hausgemachte Kuchen sowie Eis.

Und natürlich ein gutes Frühstück: „Späte Liebe“ und „Love on the Run“ für je 13 Euro oder „Exzess“ für 9,70 Euro gibt es auch spät in der Nacht – oder eben ganz früh am Morgen, wie man’s nimmt. Zusätzliches Plus: Im Schwarzen Café trifft man immer Künstler, Genießerinnen und Nachtschwärmer, mit denen es sich lohnt, ins Gespräch zu kommen.



Schwarzes Café. Kantstraße 148, 10623 Berlin, vom S-Bahnhof Zoologischer Garten etwa 12 Gehminuten. Täglich 8 Uhr morgens bis 3 Uhr nachts, Freitag und Samstag durchgehend geöffnet.

Freitags und samstags geht die Fiesta im El-Borriquito bis 5 Uhr früh. El Borriquito

2. El-Borriquito in Wilmersdorf

Die großen Mahlzeiten erst nach Sonnenuntergang zu sich zu nehmen, hat vor allem in Spanien Tradition; tagsüber ist die Hitze so groß, dass das Essen schwerfällt. Im El-Borriquito wird diese Gewohnheit gepflegt – auch ohne mediterrane Temperaturen. In dem Wilmersdorfer Restaurant werden die Gäste unter der Woche bis 3 Uhr nachts bewirtet, freitags und samstags geht die Fiesta – meist mit Live-Musik und spanischer Folklore – gar bis 5 Uhr.

Wer die Speisekarte durchliest, kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: Neben kleinen Tapas wie Kabeljau-Kroketten ab 6,50 Euro oder einer kühlen Gazpacho für 4,50 Euro stehen allerlei feine Fleisch-, Fisch- und Geflügelgerichte zur Auswahl. Besonders zu empfehlen sind der frische Seeteufel nach galizischer Art für 23,50 Euro oder das frische Kaninchen mit Knoblauchsauce für 13,90 Euro. Vamos!



El-Borriquito. Wielandstraße 6, 10625 Berlin, vom S-Bahnhof Savignyplatz etwa 6 Gehminuten. Sonntag bis Donnerstag 18 bis 3 Uhr, Freitag und Samstag 18 bis 5 Uhr.

3. Pizza Luna in Schöneberg

Döner, Burger und Currywurst gehen immer, besonders nachts. Was außerdem auf diese fettige Liste der nächtlichen Snacks gehört: Pizza! Wer zu später Stunde im Nollendorfkiez unterwegs ist und Heißhunger auf luftigen Teig und geschmolzenen Käse hat, kann ihn bei Pizza Luna bestens stillen.

Bis 6 Uhr morgens bietet die kleine Pizzeria von einer Margherita für 7,90 Euro bis zur „Pizza Oregon“ mit Sauce Hollandaise, Hähnchen und Spinat für 14 Euro sowohl die tatsächlichen Klassiker als auch die klassischen Kuriositäten einer Pizzakarte an. Darüber hinaus gibt es hier Reis- und Pastavariationen, Gerichte vom Schwein und Rind und sogar Pierogi ab 11,50 Euro. Hausgemachte Desserts wie Tiramisu oder eine Kinder-Bueno-Torte, jeweils 5,50 Euro, runden das Angebot ab.



Pizza Luna. Martin-Luther-Straße 21, 10777 Berlin, vom U-Bahnhof Nollendorfplatz etwa 7 Gehminuten. Täglich 16 bis 6 Uhr morgens.

Immer auf, immer lecker: Konak Grill in Kreuzberg. Imago

4. Konak Grill – Izmir Köftecisi in Kreuzberg

Der Konak Grill ist eine Institution in Kreuzberg. Hier gibt es die vielleicht besten Köfte Berlins, die seit 1993 Tag für Tag, aber eben auch Nacht für Nacht frisch zubereitet werden. Knuspriges Brot, ein wenig scharfe Soße, rote Zwiebeln, Tomaten, Petersilie und die länglichen Fleischröllchen – was kann nachts besser schmecken?



Konak Grill – Izmir Köftecisi. Reichenberger Straße 10, 10999 Berlin, vom U-Bahnhof Kottbusser Tor etwa 8 Gehminuten. Montag bis Mittwoch 10.30 bis 2.30 Uhr, Donnerstag 10.30 Uhr bis 3 Uhr, Freitag und Samstag 10.30 Uhr bis 4 Uhr, Sonntag 11.30 Uhr bis 2.30 Uhr.

Wo sich angenehme Gespräche und Besteckgeklapper mischen: im Adana Grillhaus. Adana Grillhaus

5. Adana Grillhaus in Kreuzberg

Während sich der Konak Grill auf Köfte und Fleischspieße spezialisiert hat, bietet das Adana Grillhaus eine noch größere Palette an orientalischen Gerichten. Die gemischte Grillplatte – bestehend aus Lammkotelett, Lammrippchen, Lammspieß, Köfte und Hähnchenflügel – kostet 23,90 Euro. Türkische Bouletten im Brot gibt es dagegen schon für 7 Euro, den Zwiebelsalat mit Sumach bereits für 4,50 Euro.

Auf seiner Webseite schreibt das Adana Grillhaus, dass es einst angetreten sei, „die türkische Garküche mit dem Kreuzberger Flair zu vereinen“. Und weiter: „Wir sind dort, wo sich angenehme Gespräche mit Besteckgeräuschen vermischen.“ Nicht nur wer nachts Hunger hat, nimmt diese Geräuschkulisse sicher gern in Kauf.



Adana Grillhaus. Manteuffelstraße 86, 10997 Berlin, vom U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof etwa 4 Gehminuten. Täglich von 12 Uhr bis 4 Uhr.

6. Aroma in Charlottenburg

Hier ist mächtig Geschmack drin: Das Restaurant mit dem programmatischen Namen Aroma in der Kantstraße bietet neben klassischen Gerichten wie Rindfleisch Chop Suey für 12,50 Euro oder Nasi Goreng für 11,50 Euro kantonesische Spezialitäten wie Großgarnelenschwänze mit Ananas und Süß-sauer-Soße für 21 Euro oder frisch zubereitete Dim Sum ab 4,50 Euro. Darauf schwört sogar der Sternekoch Kolja Kleeberg, dessen liebste Appetizer hier im Restaurant die Dim Sum mit gegrilltem Schweinebauch sind.



Aroma. Kantstraße 35, 10625 Berlin, vom S-Bahnhof Savignyplatz etwa 5 Gehminuten. Montag bis Donnerstag von 12 bis 2 Uhr, Freitag bis Sonntag 12 Uhr bis 3 Uhr.