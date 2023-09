Bettwanzenplage in Paris: „Sie sind überall“

Die französischen Zeitungen sind voll davon: Le Monde hat einen Live-Chat zum Thema Bettwanzen eingerichtet, in dem besorgte Bürger ihre Fragen an einen Entomologen richten können. Le Figaro zeigt ein Video von Schädlingsbekämpfern in voller Montur.

Und die größte Tageszeitung der Hauptstadt, Le Parisien, schreibt: „Sie sind überall. In Matratzen, aber auch immer häufiger auf den Sitzen in Kinos, Zügen, U-Bahnen und sogar in Krankenhäusern. Es scheint unmöglich, die Invasion dieser Insekten in voller Ausbreitung einzudämmen.“

Bettwanzen (Cimex lectularius) sind in der Zwei-Millionen-Metropole an der Seine gerade ein Hauptgesprächsthema. Die kleinen Parasiten, die sich in den Schlafplätzen von Menschen besonders wohlfühlen und sich von deren Blut ernähren, beschäftigen mittlerweile auch die Politik.

Die Pariser Stadtverwaltung forderte am Freitag von der französischen Regierung einen Aktionsplan – insbesondere mit Blick auf die Olympischen Sommerspiele im kommenden Jahr. Der stellvertretende Bürgermeister Emmanuel Grégoire forderte Premierministerin Élisabeth Borne in einem Schreiben auf, Treffen zur Schädlingsbekämpfung zu organisieren, einen „Meldepflichtmechanismus“ einzuführen und Betroffene im Kampf gegen die Plagegeister finanziell zu unterstützen.

🚊🇫🇷 FLASH - Les syndicats de la RATP lancent une "alarme sociale commune" suite au signalement (par un conducteur) de #punaisesdelit en cabine sur le RER B. Des voyageurs du RER C ont également signalé et filmé ces nuisibles dernièrement ⤵️. (communiqué/témoins) #Paris pic.twitter.com/kON3CcYcax — Mediavenir (@Mediavenir) September 29, 2023

Zuvor wurde ein „erheblicher Anstieg“ der nachtaktiven Blutsauger festgestellt. „Bettwanzen sind ein Problem der öffentlichen Gesundheit“, heißt es in dem Schreiben Grégoires. Der Speichel der Wanze ruft bei vielen Menschen Rötungen, Schwellungen und starken Juckreiz hervor. Da Bettwanzen sehr hartnäckig sind, ist für ihre Bekämpfung professionelle Hilfe nötig.

Besuch im Kino: Rücken voller Bisse

In Paris ging die Plage bereits in den Sommerferien los. Nachdem eine Kinobesucherin der Zeitung Le Parisien geschildert hatte, wie sie mit dem Rücken voller Bisse aus dem Saal kam, bestritt die Kinokette UGC zunächst, gegen Hygieneregeln verstoßen zu haben. Bei den Betroffenen entschuldigte man sich und bekämpfte die Wanzen mit hoch erhitztem Trockendampf. Ein spezialisierter Hund inspizierte im Anschluss die Säle.

Inzwischen werden auf Social Media echte und vermeintliche Wanzen gemeldet, wackelige Videobilder verbreiten sich. Eine Frau berichtete dem Sender BFMTV von ihrer Fahrt im Hochgeschwindigkeitszug TGV. „Kurz vor der Ankunft in Lille-Flandres bemerkte ich einen kleinen Käfer, der ein wenig auf dem Sitz herumlief. Ich fragte mich, ob es vielleicht eine Bettwanze war. Ich habe es gefilmt und an zwei Freunde geschickt, die mir das bestätigt haben.“ Auch aus einem Zug von Marseille nach Paris postete ein junger Passagier eine mutmaßliche Wanze.

Même dans le TGV y’a des punaises purée 😪 @OUIGO pensez a désinfecter vos trains, merci pic.twitter.com/PG72erKWLV — NaNa Afi (@_LaTogolaise) September 22, 2023

Nachdem dann auch noch eine Sichtung aus der Pariser Metro gemeldet und ein Zug aus dem Verkehr gezogen wurde, hatte sich die Sache schon verselbstständigt. Zwar blieb die Untersuchung negativ, auch die staatliche Eisenbahngesellschaft SNCF meldete, nach erfolgten Inspektionen gebe es keinen nachgewiesenen Fall an Bord eines TGV. Verkehrsminister Clément Beaune kündigte dennoch an, dass er ab nächster Woche Verkehrsunternehmen zusammenbringen werde.

Die Bettwanze galt vor einigen Jahrzehnten als so gut wie ausgerottet, aus Frankreich war sie seit den 1950er-Jahren verschwunden. Seit etwa 30 Jahren breitet sie sich aber in vielen Industrieländern wieder aus, was unter anderem auf Tourismus und Migration, den Handel mit Second-Hand-Kleidung und Resistenzen gegen Vernichtungsmittel zurückgeführt wird. In Frankreich war in den vergangenen zehn Jahren mehr als jeder zehnte Haushalt betroffen – unabhängig vom Einkommensniveau.

Auch in Deutschland sind die vor Jahrzehnten noch quasi verschwundenen Bettwanzen wieder ein Thema, unter anderem durch mehr Mobilität und das viele Reisen. Immer häufiger ziehen Schädlingsbekämpfer auch in Berlin los, um Jagd auf die fünf bis acht Millimeter großen Insekten zu machen. (mit dpa/AFP)