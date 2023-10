Bill Kaulitz und sein toxisches Liebesleben: Mal der Betrogene, mal die Affäre

„Ich wurde in fast all meinen Beziehungen betrogen“, sagt Bill Kaulitz zu seinem Zwillingsbruder Tom in der neuen Ausgabe ihres Podcasts „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“. Doch das ist nicht das einzige Geheimnis, dass er über sein Liebesleben lüftet.



Normalerweise hält der „Tokio Hotel“- Sänger seine Beziehungsdramen unter Verschluss. Jetzt aber plaudert er aus dem Nähkästchen, berichtet über gescheiterte Beziehungen und die Moral, selbst die Affäre zu sein. Was steckt dahinter?

Bill Kaulitz: „Ich habe meistens Männer gedatet, die in Beziehungen sind“

In der jüngsten Podcast-Folge mit dem Titel „Alles für die Sendezeit“ geht es erst einmal um seichtere Themen. Ob Friseurbesuche, der Traum, Kassierer zu werden, oder Schlafsackbetten – die Brüder reißen vieles an. Richtig spannend wird es erst, als sie über Presseartikel über sich sprechen. „Bill Kaulitz: Ich habe noch nie eine wirklich gesunde Beziehung geführt“ oder „Bill Kaulitz fand seine Beziehungen immer ein bisschen toxisch“, liest der Schlagzeilen-Star selbst vor und betont, dass diese Informationen von gestern seien. „Die sind echt spät dran“, bemängelt er die Medien.

Die Aussagen stammen laut Kaulitz aus seinem Gespräch für eine Folge des Podcasts „Danke, gut.“, die am 5. Oktober veröffentlicht worden war. Dieser Podcast thematisiere unter anderem psychische Gesundheit und emotionale, tiefgründige Probleme. Er habe darin sehr viel über sein Buch gesprochen, in dem es um Depressionen, Probleme und seine vergangenen Beziehungen gehe, sagt er. „Da habe ich gesagt, dass ich nicht sehr viele gesunde Beziehungen geführt habe“, so Bill Kaulitz.

Er vertraue leicht, habe keine Angst davor, dass ihn jemand möge, weil er berühmt sei oder seine Karriere ausnutzen wolle, sagt er. „Der berühmte Bill ist der Bill, der ich bin“, erzählt er seinem Bruder. Die Berühmtheit stehe dem 34-Jährigen eher im Wege, weil sich seine Dates weniger in der Öffentlichkeit zeigen wollen würden. Es sei schwierig, „einen Mann zu finden, der das mitmacht“.



„Ich habe meistens Männer gedatet, die in Beziehungen sind oder nicht öffentlich geoutet sind“, sagt Bill Kaulitz und erklärt damit, dass er Versteckspiele in der Vergangenheit mitgespielt habe. Die meisten Männer, mit denen er etwas hatte, seien noch mit Frauen zusammen gewesen. „Die waren heterosexuell in Anführungsstrichen.“

Betrugsdrama: Der „Tokio Hotel“-Sänger sei fast immer betrogen worden

Wie rechtfertigt er seine Rolle als Affäre? Die Antwort findet sich in einem anderen Zusammenhang. In ihrem gemeinsamen Podcast sprechen die Zwillinge nicht nur über aktuelle Themen, sondern reagieren auch auf Geschichten ihrer Zuhörer. Ein Kommentar von Bill auf eine zuletzt eingeschickte Geschichte sorgte bei einer Zuhörerin nun für Verärgerung.

Die eingesendete Story von einer verheirateten Frau, die von ihrem Ehemann mit einer 21-Jährigen betrogen wurde, kommentierte Bill Kaulitz in der vorherigen Folge mit: „Du hast ja damit nichts zu tun, er betrügt dich so oder so.“ Eine Zuhörerin namens Alexandra fand die Reaktion „kaltherzig“ und hätte sich gewünscht, dass die beiden Brüder „wertvoller“ über die betrogene Frau sprechen, schreibt sie in einem Kommentar an die „Tokio Hotel“-Stars.

Das will der Sänger so nicht stehen lassen und stellt in der neuen Folge klar, dass er damit nicht sagen wollte, Betrügen sei in Ordnung. Ganz im Gegenteil: „Betrügen finde ich das Allerschlimmste, ich wurde selber in fast all meinen Beziehungen betrogen“, sagt er über sein Liebesleben. „Es gibt nichts Schlimmeres, glaub mir das, denn ich sprech aus eigener Erfahrung.“



Wie passt das zusammen? Immerhin gesteht Kaulitz selbst, Personen gedatet zu haben, die eigentlich noch in einer Beziehung waren. Das klingt nach Doppelmoral, aber schon im nächsten Statement erklärt sich der gebürtige Leipziger.

Bill Kaulitz: „Ich wurde selber in fast all meinen Beziehungen betrogen“

Mit seinem Statement habe er einfach sagen wollen, dass nicht die Affäre schuld sei, sondern der Partner, der betrügt. „Es gibt nichts Schlimmeres, als unehrlich zu sein, aber ich finde, dass derjenige die Verantwortung trägt, der das One-Night-Stand anfängt.“ Damit meint er die Person, die noch in einer anderen Beziehung steckt. Es sei zu einfach, die Affäre zu beschuldigen – in dem Fall die 21-Jährige. Nein, der Mann sei hier „das Arschloch“, so Kaulitz. „Und der wird dich immer betrügen“, sagt er weiter, einen Betrüger könne man nicht ändern.

Für ihn selbst sei Ehrlichkeit das Wichtigste. Kaulitz redet von seinem Ex-Freund, mit dem er nach eigenen Angaben zwei Jahre lang zusammen war. Dieser habe ihm nicht gesagt, weiterhin auch noch Sex mit Frauen haben zu wollen. Hätte er es ihm gestanden, hätte der 34-Jährige, so sagt er, selbst entscheiden können, ob er das mitmachen wolle. „Aber das hat er nicht, er hat mich verarscht, zwei Jahre lang.“ Es sei selten, dass er jemanden wirklich toll finde und noch ein zweites oder drittes Mal sehen wolle. „Und wenn das so ist, bin ich immer so excited, dass ich alles andere ausblende und dann wird es meistens toxisch.“



