Billie Eilish und ihr Freund haben sich getrennt: Der Superstar ist wieder single

Doch kein Traumpaar? Auf der Film Gala in Los Angeles waren beide noch frischverliebt im Gucci-Partnerlook. Prensa Internacional via ZUMA

Erst seit Oktober sollen die Sängerin Billie Eilish und Jesse Rutherford, Frontmann der Band „The Neighbourhood“ einander gedatet haben. Doch ein knappes halbes Jahr später vermeldet CNN schon wieder das Liebes-Aus: Die Musikikone und ihr Freund sollen sich „einvernehmlich getrennt“ haben.

Nach ihrer „Happier Than Ever„-Welttour im November 2022 sagte Eilish in einem Interview mit der Vanity Fair, sie sei „sehr aufgeregt und sehr glücklich“ über ihre Beziehung. Einen Monat zuvor wurde sie in Los Angeles mit Rutherford küssend vor einem Restaurant gesehen.



Noch am 11. April bekam ihre Instagram-Community ein Pärchenbild der gemeinsam verbrachten Ostertage zu sehen - Eilish zeigte sich strahlend über beide Ohren, mit einem Blumenstrauß, und verlinkte Rutherford auf einem Bild, auf dem er seine Hand auf ihr Bein legt.

Was genau der Grund für die plötzliche Trennung war, ist nicht bekannt. Ein Sprecher der 21-Jährigen berichtete nur, dass „alle Fremgeh-Gerüchte falsch“ seien. Eilish und Rutherford gingen als gute Freunde auseinander. „Beide sind derzeit single“, heißt es weiter im Statement.

Zuvor wurde in der Öffentlichkeit die Beziehung wegen des Altersunterschiedes kontrovers diskutiert: Jesse Rutherford ist zehn Jahre älter. Das Ex-Paar nahm die Kritik jedoch mit Humor, an Halloween verkleidete sich die 21-Jährige als Baby und Rutherford als alter Mann.



Eilish betonte bei Vanity Fair, sie sei sehr stolz darauf, „ihn geangelt zu haben“ und könne es manchmal selbst gar nicht glauben. Was konkret ihre anfängliche Freude über die Beziehung so getrübt hat, dass beide getrennte Wege gehen, oder was der Auslöser von Rutherfords Seite her war, darüber können ihre Fans nur rätseln.