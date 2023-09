Bei manchen TikTok-Trends kennt die Absurdität kaum Grenzen: den schärfsten Chip der Welt probieren, Deodorant bis über die Schmerzgrenze hinaus auf die Haut sprühen oder gar die eigenen Zähne gerade feilen. Während die einen Videos tatsächlich gefährlich – teils lebensbedrohlich – sind, lassen sich andere Filmchen bloß mit einem Schmunzeln abtun.

„Wie oft denkst du an das Römische Reich?“ – diese Frage bekommen Männer in zahlreichen Videos von weiblichen TikTok-Usern gestellt. Und erstaunlicherweise fallen die Antworten hierzu durchaus unterschiedlich aus: „Mindestens zweimal im Monat“, „einmal pro Woche“ oder „alle zwei Tage“, wird nicht selten erwidert. Andere wiederum schauen verwirrt in die Kamera und wissen die kontextlose Frage nicht einzuordnen.

Begründungen für das häufige Sinnieren über das Alte Rom werden meistens nicht geliefert. Vielleicht ist es der lateinische Ursprung vieler Worte und Fachbegriffe, vielleicht eine der vielen Erfindungen, die uns auch heute noch im Alltag begegnen: Die Fußbodenheizung, Lastkräne oder Wasserkanäle, Kanalisation – viele Techniken, Geräte und Alltagsphänomene haben ihren Ursprung im Römischen Reich.

Den Trend ausgelöst hat vermutlich der Geschichts-Influencer Artur Hulu, der sich auf Instagram fest davon überzeugt zeigte, dass Frauen meist gar nicht wüssten, wie oft Männer an das Römische Reich denken würden. Um seine These zu untermauern, forderte er seine weiblichen Follower dazu auf, alle Männer im näheren Umfeld hiermit zu konfrontieren. Dabei sind es für die einen böhmische Dörfer und für die anderen – eben nicht.