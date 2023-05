Möbel und mehr: Am Wochenende startet Berlins schickste Designmesse

Der Name soll Programm sein: Die Blickfang will sehenswertes Design junger Marken zusammenbringen. Wir haben uns umgesehen – und für Sie schon mal vorsortiert.

Wollte man die Ankunft der Designmesse Blickfang in Berlin kritisch kommentieren, könnte man fragen: Braucht’s das überhaupt? Schließlich lässt sich gute Gestaltung hier überall erleben – von sorgsam eingerichteten Hotels wie dem Château Royal über Designtempel wie jener von Andreas Murkudis bis zu Marken wie New Tendency und Reform.

Über die Nachricht, dass Berlin nun erstmals eine richtige Messe für Möbel und Objekte bekommt, darf man sich aber zumindest mal freuen. Denn wenngleich die Stadt viele kleine Design-Inseln hat, fehlt ihr in diesem Feld der ganz große Auftritt: Ein Designmuseum zum Beispiel hat Berlin noch immer nicht; allenfalls Kunstgewerbemuseum und Kulturforum bieten gelegentlich Ausstellungen dazu. Und wenngleich just in der kommenden Woche auch die sechste Berlin Design Week über die Bühne geht, darf auch die Blickfang als Ergänzung wohlwollend angenommen werden.

Das Format beschreibt sich selbst als „größte Designverkaufsmesse Europas“; rund 1000 Designerinnen und Designer stellen hier ihre Neuheiten aus den Bereichen Möbel und Objekt, aber auch Schmuck und Mode vor. Gegründet wurde die Messe bereits vor 30 Jahren von Geschäftsführer Dieter Hofman, zunächst fand sie in Stuttgart statt. Nach Standorten in Basel, Wien, Zürich und Hamburg ist nun auch Berlin dran: Seit Freitag und noch bis zum Sonntag findet die Blickfang erstmals in den Charlottenburger Kantgaragen statt.

Neben rund 100 Berliner Talenten sind auch einige internationale Labels dabei – viel zu sehen gibt es also allemal. Wir haben schon mal vorsortiert und zeigen Ihnen einige Marken und Produkte, die wir spannend finden.



Blickfang in den Kantgaragen. Kantstraße 126-127, 10625 Berlin. Sonnabend von 11 bis 19 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Tagestickets für 8 Euro beziehungsweise ermäßigt für 6 Euro gibt es unter www.blickfang.com

1. Nostudio: Spieglein, Spieglein nur am Rand

Das erst im vergangenen Jahr gegründete und in Dortmund ansässige Label Nostudio will „Produkte des Alltags schaffen, die unsere Beziehung zu Objekten und Räumen, in denen wir leben, herausfordern und vertiefen können“, erklärt Produktdesignerin und Markengründerin Judith Kamp ein wenig sperrig. Dies solle „unsere Einstellung zu unserer Lebensweise und unserem Konsum verändern“.

Ganz konkret lässt sich dieser Anspruch etwa am Objekt „NOK“ erklären: ein ovaler Spiegel, der seinen herkömmlichen Zweck verfehlt, da man sich in ihm nur schwer betrachten kann. Kurz Make-up oder Outfit checken? Fast unmöglich, weil die Mitte des Spiegels ausgespart wurde – was bleibt, ist nur noch ein spiegelnder Rahmen. Mit dieser Arbeit will Judith Kamp auf die komplexe Beziehung zum eigenen Spiegelbild anspielen, das tagtäglich akribisch und mehrmals unter die Lupe genommen wird.

Dieser Spiegel von Nostudio verfehlt seinen herkömmlichen Zweck. Benjamin Pritzkuleit

Modularität – ein weiteres Kernelement der Marke Nostudio – zeigt sich indes beim Regalsystem „S4“. Das in Schwarz oder Naturholz erhältliche, aus Buchen- und Eichenholz gefertigte Gestell lässt sich individuell gestalten und konfigurieren. „Ich glaube, in einer Stadt wie Berlin ist es noch mal wichtiger, sich mit Möbelkonzepten auseinanderzusetzen, die sich flexibel an verschiedenste Wohn- und Lebenssituationen anpassen können“, sagt die Gründerin, die ihre Arbeit nun erstmals bei der Blickfang präsentiert.

Modular und damit flexibel einsetzbar ist auch ihre Möbelserie „STAK“, die aus kastigen, lackierten Hockern und Bänken in wahlweise starken oder gedeckten Farben besteht. Diese lassen sich an die eigenen Bedürfnisse anpassen, zum Beispiel zu Regalen stapeln oder bei Bedarf wieder als Sitzgelegenheit umfunktionieren. Ausgangspunkt für dieses Design? Der wohl in jedem Haushalt vorhandene Stuhl, der als Ablage für Kleidungsstücke dient und somit zweckentfremdet wird. Grundsätzlich wirkt die Beobachtung alltäglicher Handlungen auf Judith Kamp inspirierend. Handlungen, für die sie Lösungen suchen und entwickeln – oder die sie manchmal auch spielerisch kommentieren will.

2. Holdhold: Mit Ecken und Kanten

Auf puristisches und zeitloses Design hat sich das aus Bielefeld stammende Label Holdhold spezialisiert: Sitzmöbel wie Hocker, Stühle, Bänke, Loungesessel, aber auch Couchtische werden hier ausschließlich aus massivem Eichenholz hergestellt. Was entsteht, sind schnörkellose Produkte, die für sich stehen und trotzdem mit verschiedensten Interieurkonzepten harmonieren; die natürliche Maserung des Holzes macht jedes Möbel zum Unikat.

Klares, geradliniges Design: Sitzmöbel von Holdhold Benjamin Pritzkuleit

So hat etwa der kantige Hocker „P 02“, zusammengesetzt aus vier rechteckigen Platten und einem Stabilität gebenden Keilstück, fast schon eine skulpturale Anmutung – je nach Blickwinkel eröffnen sich ganz unterschiedliche hölzerne Formen. Ein dennoch klares, geradliniges Design, das dazu einlädt, den Hocker auch als Beistelltisch oder Ablage zu zweckentfremden.

Joscha Finhold, Gründer der Bielefelder Marke, legt in der Produktion großen Wert auf traditionelles Handwerk, wobei er selbst als Quereinsteiger in der Branche gelandet war: Der studierte Jurist entschied sich nach dem Staatsexamen gegen eine Karriere im Rechtswesen – und für eine Tischlerlehre. 2021 launchte er Holdhold und arbeitet seither mit einer regional ansässigen Tischlerei zusammen.

Von der Juristerei zur Tischlerei zur eigenen Firma: Holdhold-Gründer Joscha Finhold Benjamin Pritzkuleit

Die Verbindung von Tradition und Moderne ist es auch, was Joscha Finhold als Aussteller zur Messe zieht: „Als Hauptstadt erregt Berlin internationale Aufmerksamkeit und ist somit der perfekte Ort für die Blickfang. Dank ihrer Vielfältigkeit vereint die Stadt sowohl klassisches, modernes als auch zeitloses Design“, sagt er. „Auch bei Holdhold lassen wir durch die Neuinterpretation klassischer Formen zeitlose Objekte entstehen.“ Und eine Beständigkeit, die wohl nie aus der Mode kommt.

3. Lotre: Ganz neue Maschen

Kleidungsstücke, die nicht nur grundlegende Bedürfnisse befriedigen oder einen ästhetischen Anspruch erfüllen, sondern auch mit den Werten und Überzeugungen der Kundinnen und Kunden übereinstimmen – dafür will das Newcomer-Label Lotre aus Berlin stehen. Die hochwertigen Designs von Luisa Lauber und Felix Eschmann, sowohl Bekleidung als auch Accessoires wie Schals und Mützen oder Heimtextilien wie Tagesdecken, werden ausschließlich aus Naturfasern und unter nachhaltigen und fairen Herstellungsprozessen gefertigt.

Design, aber nachhaltig: Luisa Lauber und Felix Eschmann von Lotre. Benjamin Pritzkuleit

Durch die Verwendung natürlicher Materialien soll sichergestellt werden, dass beim Waschen kein Mikroplastik in die Abwassersysteme gelangt und Oberteile, Hosen und Co. vollständig biologisch abbaubar bleiben. Produziert wird zudem „on demand“, also nur auf Bestellung, um eine Überproduktion und daraus resultierenden textilen Abfall zu vermeiden.

Spannend ist außerdem die „Zero Waste“-Stricktechnik, mit der zum Beispiel die Bestseller der Marke, die kuschelweichen Pullover „Wanda“ und „Johann“, aus hundertprozentiger Merinowolle hergestellt werden: Im Gegensatz zu industriell hergestellter Ware werden bei Lotre die Einzelteile der Kleidungsstücke in ihrer kompletten Form gestrickt. Die Designs kommen somit ohne Schnittabfälle aus. Sogar Musterteile, die während des Entwurfsprozesses entstehen, werden gesammelt und für Kissen und Accessoires weiterverwendet. Für Luisa Lauber liegt gutes Design nämlich auch darin begründet, Verbraucherinnen und Verbraucher zu einem bewussten und nachhaltigen Umgang mit dem Produkt anzuregen.

Kuschelweich und ohne Schnittabfälle: Pullover von Lotre Benjamin Pritzkuleit

Für die noch junge Brand ist die Designmesse der perfekte Ort, um all diese Kernwerte rund um die Produkte persönlich zu vermitteln: „Blickfang bietet den idealen Raum, um Lotre einem breiten Publikum an Designprofis und Enthusiasten zu präsentieren.“ Die Messe liefere ihren Besucherinnen und Besuchern Einblicke in die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich des Designs, „und ermöglicht uns Teilnehmenden, Kontakte zu knüpfen und sich mit anderen Kreativen auszutauschen.“ Außerdem: „Für uns als junges Label ist das eine einzigartige Möglichkeit, mit unseren Kundinnen und Kunden in Kontakt zu treten und direktes Feedback zu unseren Produkten zu erhalten.“

4. Master and Master: Das sitzt einfach

Dass die erste Ausgabe der Berliner Blickfang nicht nur regionale Marken und Teilnehmende aus dem deutschsprachigen Raum anzieht, sondern auch über diese Grenzen hinweg für internationale Designerinnen und Designer eine relevante und attraktive Plattform darstellt, unterstreicht die Teilnahme von Marken wie Master and Master. Der Möbelhersteller hat sich in der Tschechischen Republik, dem Gründungsland und Sitz des Unternehmens, bereits einen Namen gemacht – und wurde für seine Arbeit prämiert: 2021 erhielt der Fabrikant den „Czech Grand Design“-Preis als Produzent des Jahres.

Ästhetisch und funktional: Möbel von Master and Master Benjamin Pritzkuleit

„Berlin ist mit seiner florierenden Designszene und seinem Ruf als Schmelztiegel für Kreativität und Innovation der ideale Ort, um unsere Brand zu präsentieren. Die Stadt hat ein starkes industrielles Erbe, was sich auch in unseren Produkten wiederfindet“, so die Gründer Ondřej Zita und Luděk Šteigl, die ihr Unternehmen vor rund zehn Jahren in Prag lancierten.

Inspirieren lässt sich das Duo von der Natur, aber auch von Kunst und Architektur. Sie arbeiten sowohl mit tschechischen als auch mit Designerinnen und Designern aus dem Ausland zusammen, um ihre Ideen und Entwürfe in die Realität umzusetzen: Hier folgt man dem Prinzip, dass Möbel nicht nur ästhetisch ansprechend sein, sondern auch einen praktischen Nutzen erfüllen sollten – „form follows function“ reloaded.

Gründeten ihr Unternehmen vor zehn Jahren in Prag: Ondřej Zita (li.) und Luděk Šteigl Benjamin Pritzkuleit

So ist etwa der „Roxor“-Stuhl aus Metallstäben gefertigt, die üblicherweise auch in der Betonbewehrung, also für die Stabilität gebenden Metallgestänge beim Gebäudebau eingesetzt werden. Damit sind die stapelbaren und überraschend komfortablen Stühle äußerst beständig und robust, können also in Innen- wie Außenbereichen genutzt werden. Oder, wie es das Unternehmen selbst bewirbt: „Perfekt für alles, von Ihrem Garten bis zum Berliner Bistro.“

5. Eins und Viele: Eine Lampe ist eine Lampe ist eine Lampe

Der Name ist Programm: Hinter dem Berliner Label Eins und Viele steckt ein interdisziplinäres Team um Architekt Jurek Brüggen, zudem wird hier mit einem selektierten Netzwerk an lokalen Produzenten und Produzentinnen gearbeitet –jedes bestellte Möbel wird mit einem Zertifikat und Angaben über die Herstellungsstätte angeliefert. Das passt zur den vier Grundsätzen, die die Marke in ihren Produkten vereinen will: Individualität, Lokalität, Zirkularität und Transparenz. Eine gewisse Unverblümtheit schlägt sich auch in den Produktnamen nieder: Sie heißen „eine Tischleuchte“, „ein Herdschrank“ oder „ein Spülschrank mit Tür“. Kundinnen und Kunden können individuelle Anpassungen vornehmen lassen, zum Beispiel über Farbe und Größe entscheiden.

Minimalistisch: Lampe vom Berliner Label Eins und Viele Benjamin Pritzkuleit

Am besten lässt sich das Grundprinzip der Marke an der minimalistischen, aus Stahl gefertigten Lampe verdeutlichen: Diese kann in unterschiedlichen Varianten, etwa als Tisch-, Beistell- oder Stehleuchte konfiguriert werden, in weißer, schwarzer, bunter Lackierung oder hochglanzpoliertem Edelstahl. Auch in ihrer Funktion ist sie anpassbar, je nach Raum, Atmosphäre oder Kontext: „Die Leuchte ist Ausdruck unserer Prinzipien Flexibilität, Individualität und Mehrfachnutzung“, so Jurek Brüggen; gleichzeitig sei der Entwurf „kaum weiter zu vereinfachen und für uns die Basis eines Eins-und-Viele-Designs.“

Die 2015 gegründete Marke gibt auf ihrer Webseite außerdem genau Aufschluss darüber, wie sich die Preise für jedes Produkt zusammensetzen. Auch auf Transparenz in der Lieferkette wird hier Wert gelegt sowie auf einen nachhaltigen Ansatz im Verkauf, indem etwa Rückkäufe möglich sind, damit die Produkte aufbereitet und wiederverwendet werden können.

Die Suche nach dem Neuen und Anderen: Victor Nagel von Eins und Viele Benjamin Pritzkuleit

Ein Ansatz, der zum Messebetrieb passt? „Die Blickfang bringt Interessierte aus der Stadt zusammen, um gemeinsam unabhängige Designerinnen und Designer kennenzulernen, die sich abseits der Massenproduktion bewegen und mit nachhaltigen Produktkonzepten punkten“, sagt der Gründer. Das mache auch die Stadt Berlin an sich aus, in der ständig nach Novitäten in Kunst und Design, Gastronomie und Geschäft gesucht würde. „Diese Suche nach dem Neuen und Anderen ist nicht nur inspirierend, sondern treibt auch an“, sagt Brüggen.