Klassentreffen können ja schnell ein bisschen heikel werden. „Und“, fragen die ehemaligen Mitschülerinnen und Klassenkameraden, „was machst du heute so?“ Will sagen: Was hast du erreicht? Hast du Karriere gemacht? Läufts bei dir besser als bei mir? Fragen, denen sich eine Angela Merkel freilich entspannt stellen kann.

16 Jahre im Bundeskanzleramt; Treffen mit den wichtigsten Politikerinnen und Politikern aus aller Welt; ein „Person of the year“-Cover des Time Magazine – das kann sich wahrlich sehen lassen. Und so dürfte die 50. Jubiläumsfeier ihres Abiturjahrgangs, die Merkel am Wochenende in Templin besucht hatte, ein für sie durch und durch angenehmer Termin gewesen sein.

Aber auch ihre ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler geben sich entspannt. Man treffe sich ohnehin regelmäßig zu ähnlichen Veranstaltungen, wird einer von der Bild-Zeitung zitiert; man vertraue sich und kenne sogar die Privatadresse und Telefonnummer der Kanzlerin a.D., erzählt eine andere. Tatsächlich hatte es in den vergangenen Jahren schon viele ähnliche Zusammenkünfte gegeben, an denen Merkel trotz eines vollen Terminkalenders ab und zu teilgenommen hatte.

Im brandenburgischen Templin gab es dieses Mal eine Dampferfahrt mit der „MS Uckermark“ über mehrere Seen, bevor gemeinsam gegessen wurde. Ein ganz normales Beisammensein? Fast: Unter den Gästen war freilich auch ein Personenschützer Merkels; ganz die gesellige Privatperson kann eine ehemalige Bundeskanzlerin dann wohl doch nicht sein.