Kebab für den König: In England feiert ein „Berliner“ Döner Charles’ Krönung

Am Samstag wird der britische König Charles gekrönt. Zu dem Anlass bietet ein englischer Kebab-Laden einen ganz besonderen Döner an – mit Inspiration aus Berlin.

Wer ein Fan der britischen Royals ist oder den Berlin-Besuch des Königspaars Charles und Camilla Ende März mitverfolgt hat, weiß schon, dass das britische Königshaus ein ausgeprägtes deutsches Erbe hat – und dass der neue König sehr stolz darauf ist.

Da trifft es sich also ganz gut, dass ein britischer Koch sich von Berlin inspirieren lassen hat, um die Krönung des Königspaares am Samstag, den 6. Mai, zu feiern – und zwar mit einem königlich inspirierten Döner Kebab.

Den ganzen Mai über bietet die nordenglische Kebab-Kette „I am Döner“ einen speziellen „Coronation Chicken Berlin Döner“ an. Auf deren Website wird dieses als einen Fladenbrot-Wrap mit gegrilltem Hähnchen-Schawarma, Mango, gebratenem Gemüse, Salat und einer mit Curry gewürzten „Krönungsmayonnaise“ beschrieben. Inspiration dahinter ist die britische Speise „Coronation Chicken“ – ein kaltes Gericht aus Hühnerfleisch, Mayonnaise und Curry. Als poulet reine Elizabeth wurde die Speise als Teil des Banketts zur Krönung der verstorbenen Königin Elizabeth, der Mutter des neuen Königs Charles, im Jahr 1953 zum ersten Mal serviert.

König Charles kennt sich wohl schon mit Kebabs aus

Bisher sei das neue Angebot „sehr beliebt“ unter den Kunden an den vier Standorten von „I am Döner“, etwa in den Großstädten Leeds und Harrogate. „Wir versuchen immer, besondere Angebote zu machen, die ein bisschen anders sind und von der Norm abweichen“, sagte Lynsey Benton, Brandmanagerin des Unternehmens, der Berliner Zeitung. „I am Döner“ wurde bereits in Großbritannien für seinen Weihnachtsdöner berühmt, in den ein ganzes englisches Weihnachtsessen – mit etwa Truthahn, Bratkartoffeln und Cranberry-Mayonnaise – gepackt wird.

Das Unternehmen feiert schon lange gerne mit den Royals – Lynsey Benton sagt, zu besonderen Anlassen schickt das Team immer eine Karte an die königliche Familie. Die verstorbene Queen hat zu ihrem 70-jährigen Thronjubiläum im Juni 2022 dazu auch einen Gutschein von „I am Döner“ geschenkt bekommen. Das haben König Charles und Königin Camilla auch – für das neue Königspaar wollte das Team aber noch einen Schritt weiter gehen. Denn der neue König kennt sich wohl mit Kebabs aus: Kürzlich bei einem Besuch eines Londoner Kebab-Ladens soll Charles III. gesagt haben, das Geheimnis eines guten Döners „liegt alles an der Sauce“. Für die Krönung habe also Paul Baron, Unternehmensgründer und Chefkoch von „I am Döner“, „über den Tellerrand hinausgedacht“, und kam so auf das Krönungsangebot – komplett mit hausgemachter Chilisauce.

Bei der Gründung der Kette 2016 habe Baron den schlichten Ruf des Döners in Großbritannien als Laster am Ende einer durchzechten Nacht ändern wollen. Dabei ließ er sich von Berlin inspirieren: Er reiste durch die Stadt und suchte dabei die besten Döner aus, sagt Lynsey Benton. Seitdem lege das Unternehmen großen Wert auf frische Zutaten wie hochwertiges Fleisch und hausgemachte Fladenbrote. Die Inspiration hat ihm bereits viel Erfolg gebracht – das Unternehmen wurde 2020 bei den „British Kebab Awards“ ausgezeichnet.

Kein Plastik und hausgemachte Soße: „Unsere Werte sind denen des Königs sehr ähnlich“

Das kreative Angebot stellt wohl etwas anderes zu den offiziellen Krönungsspeisen dar. Der Juwel in der Kröne des königlichen Menüs ist eine vegetarische Quiche mit Spinat und dicken Bohnen; britische Starköche haben auch neue Rezepte für klassische Speisen wie ein Trifle mit Ingwer und Erdbeeren, sowie auch weniger typische Gerichte wie Krabben-Tacos entwickelt. Briten werden eingeladen, diese Rezepte im Rahmen eines „Coronation Big Lunch“ – eines Straßenfests zum Anlass der Krönung – vorzubereiten.

„I am Döner“ schickt seine Glückwunsche an das Königspaar zur Krönung – und hofft, sie bald mit ihrem Gutschein im Laden begrüßen zu dürfen, um den Krönungsdöner selbst zu verkosten. Auch in einem anderen Sinn glaubt Lynsey Benton, Charles dürfte von der Arbeit ihres Teams begeistert sein. „Als Unternehmen arbeiten wir wirklich hart daran, nachhaltig zu sein, und verwenden seit 2016 kein Plastik mehr in unseren Verpackungen“, sagt sie. „Unsere Werte sind also den des Königs sehr ähnlich.“