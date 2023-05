Krönung von Charles: „Der König ist so eine Art Entlastungspersönlichkeit“

Am Sonnabend wird Charles III. in der Westminster Abbey zum König gekrönt.

Am Sonnabend wird Charles III. in der Westminster Abbey zum König gekrönt. Matthias Schrader/AP

Seit Tagen schon campieren hartgesottene Fans entlang der Prozessionsroute in London, um am Wochenende möglichst nah dran zu sein. Schließlich steht mit der Krönung von König Charles III. und Königin Camilla am Sonnabend das royale Ereignis des Jahres an – von langer Hand vorbereitet, vom Protokoll minutiös geplant.