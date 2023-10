Am Dienstag dieser Woche ist die Biografie „The Woman in Me“ von Britney Spears erschienen. Seitdem macht das Buch, in dem es viele Enthüllungen wie Beziehungskrisen und einen Schwangerschaftsabbruch gibt, weltweit Schlagzeilen.



Der Berliner Daniel Bloom hat die 288 Seiten seitdem schon dreimal gelesen, zweimal auf Deutsch, einmal auf Englisch – sich sogar einen freien Tag von seinem Job in einer Bank genommen, weil er so gespannt war auf die Enthüllungen im Buch. Der 26-Jährige erklärt uns, warum das Leben der Popsängerin eigentlich jeden angeht.

Herr Bloom, wann fing das mit Britney und Ihnen an?



In der Grundschule hat es angefangen, konkret wann und wie, weiß ich nicht mehr. Irgendwie war Britney immer da.

Wie sind Sie an Ihre erste Ausgabe der am Dienstag erschienenen Biografie gekommen? Und in welcher Atmosphäre haben Sie das Buch gelesen?



Da ich es nicht abwarten konnte, habe ich das Buch schon um Mitternacht online über eine App gelesen. Die Atmosphäre war gut, ich war allein, etwas nervös, aber ich hatte bereits einen Kaffee getrunken und war bereit für die lange, emotionale Nacht.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Haben Sie dabei Musik von Britney Spears gehört?



Nein, beim Lesen habe ich keine Musik gehört. Ich brauchte Ruhe. In den Pausen zwischendurch habe ich aber ganz laut ihre Lieder gehört und mitgesungen, bis meine Nachbarn geklingelt haben. Es war ja auch irgendwann frühmorgens, das hatte ich vollkommen vergessen.

Seit seinem Erscheinen macht das Buch „The Woman in Me“ weltweit Schlagzeilen. imago images

Wie verlief der Tag nach dem ersten Lesen?



Gegen 14 Uhr an dem Tag hab ich auch die englische Version des Buchs geliefert bekommen. Ich konnte es kaum abwarten und war immer noch sehr aufgeregt. Später bin ich erst einmal zu Starbucks gegangen und habe Britneys Lieblingsgetränk getrunken – einen Caramel Frappuccino. Dann habe ich eine Schallplatte von „Baby One More Time“ gekauft und eine weitere Ausgabe der Biografie auf Deutsch. Es war wirklich wie ein Britney-Feiertag für mich.

Was ist für Sie die beste Stelle im Buch?



Eine Stelle, die für mich zentral war, ist die, als Britney den großen Turnaround hat und beschließt, sich wieder die Kontrolle über ihr Leben zurückzuholen. Sie hat den Notruf 911 angerufen, weil sie gemerkt hat, dass sie kein hilfloses Mädchen mehr ist.

Was sind für Sie die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Buch?



Selbst für mich, der viel über Britney gelesen hat, blieb sie doch immer ein Rätsel. Und jetzt hat sie uns in einem Buch noch einmal komplett ihre Sicht erzählt, von ihrer Kindheit bis zum Anfang der Vormundschaft im Erwachsenenalter durch ihren Vater. Ich habe durch das Buch verstanden, wie sie wurde, wer sie ist – auch, warum sie sich manchmal so radikal verhalten hat und warum sie keine Presse mehr in ihrem Leben haben will. Wenn ich aber darüber nachdenke, ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis im Buch, dass sie jetzt glücklich ist. Sie ist frei. Sie hat endlich wieder Freude im Leben.

Monatelang forderten Fans, hier 2021 in Kalifornien, die Befreiung der Musikerin aus der Vormundschaft. imago images

Mit „radikal“ meinen Sie Episoden wie jene, als Britney Spears sich 2007 die Haare abrasierte und mit einem Regenschirm auf einen Paparazzo einschlug?



Britney ist einmal aus ihrem Auto ausgestiegen und hat das Auto eines Paparazzos mit einem Regenschirm demoliert, das stimmt. Und dann hat sie sich live vor der Kamera auf Social Media die Haare abgeschnitten. Aber beide Ereignisse werden im Buch so beschrieben, dass man sie verstehen kann.

Was hat Sie am Buch am meisten emotional berührt?



Kurz nach der Stelle mit dem Abrasieren der Haare bin ich beim Lesen zusammengebrochen – und das dreimal. Ich wusste, dass Britney immer viel ertragen musste, aber oftmals wusste ich wenig darüber, was sie letztlich dazu brachte.

Mochten Sie etwas am Buch nicht?



Wenn mir etwas gefehlt hat – dann vielleicht mehr Details über ihr Album „Circus“. Das Album ist ein „Fan Favourite“ und vereint viele wichtige ikonische Songs wie „If You Seek Amy“. Mit diesem Lied hat Britney wirklich etwas geschaffen, was bisher niemandem gelungen ist. Der Song ist wie der„ Da Vinci Code“. Aber das soll jeder selbst googeln.

Zum Schluss die eigentlich wichtigste Frage: Warum, Herr Bloom, soll uns Britney Spears’ Geschichte überhaupt etwas angehen?



Mentale Gesundheit sollte viel öfter Thema sein, auch wenn es kein fröhliches Thema ist. Heute sprechen ja viele ungezwungen über ihre „Disorders“ oder Diagnosen, aber in dem Buch gibt es viele Stellen, an denen deutlich wird, dass es wirklich nicht leicht ist, wenn man unter psychischen Problemen leidet. Britney brauchte Hilfe und sie hat diese lange nicht bekommen. Ihre Geschichte hat erst viele andere Künstler dazu bewegt, war ein Auslöser für sie, über ihre mentale Gesundheit zu sprechen, Pausen zu machen. Es war auch ein Grund, warum es mittlerweile mehrere Regeln gibt, was die Arbeit von Paparazzi angeht.