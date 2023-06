Britney Spears’ Familie schockt mit Aussagen: „Sie könnte sterben wie Amy Winehouse“

Wer ihr auf den sozialen Medien folgt, der kennt die Videos: Britney Spears, oft leicht und manchmal gar nicht bekleidet, tanzt vor ihrer Smartphone-Kamera umher. Sie wirkt gelöst und gut gelaunt, und ja, auch ein bisschen fahrig. Wie eine Frau, die nach Jahren der Vormundschaft durch ihren Vater endlich die Freiheit zurückgewonnen hat.

Nun aber suggeriert eben er, Britney Spears’ Vater Jamie, dem jahrelang gerichtlich die Entscheidungsgewalt über seine Tochter zugesprochen war, dass hinter den Online-Auftritten des Popstars mehr steckt. „Britney könnte wie Amy sterben“, wird er von der britischen Daily Mail zitiert; gemeint ist die Sängerin Amy Winehouse, die 2011 im Alter von nur 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung gestorben war.

Die Beziehung zwischen Jamie Spears und seiner 41-jährigen Tochter ist schwer belastet. Bis Ende 2021 hatte der 70-Jährige die Vormundschaft über seine erwachsene Tochter und verwaltete auch deren Vermögen – wegen ihrer psychischen Probleme, behauptete Jamie Spears; weil er sich an ihr bereichern wollte, hatte stets Britney Spears gesagt. Nach 13 Jahren wurde das Arrangement erst im November 2021 gerichtlich aufgehoben. „Der beste Tag überhaupt“, hatte die Musikerin danach auf sozialen Medien geschrieben.

Kevin Federline befeuert die Gerüchte um einen angeblichen Drogenkonsum

Doch seitdem mehren sich auch unter ihren Fans die sorgenvollen Stimmen. Spears’ wie oben beschriebene Auftritte auf Instagram und Co. wirkten seltsam, heißt es. Und auch ihr Exmann Kevin Federline, mit dem die Musikerin zwischen 2004 und 2007 verheiratet war und mit dem sie zwei Söhne hat, befeuert die Gerüchte um einen angeblichen Drogenkonsum.

„Ich bete darum, dass es irgendjemand öffentlich macht und dass sie endlich aufwacht“, sagte der 45-Jährige ebenfalls der Daily Mail. „Es ist besorgniserregend, sie ist die Mutter meiner Jungs.“ Federline dürfte wegen einer weiteren Episode nicht gut auf seine Exfrau zu sprechen sein: Er will mit seiner aktuellen Frau nach Hawaii umsiedeln, bräuchte dafür aber die Erlaubnis von Britney Spears; es geht um Fragen des Sorge- und des Umgangsrechts für die gemeinsamen, 16 und 17 Jahre alten Söhne.

Britney Spears reagierte auf die aktuellen Vorwürfe bisher nicht

Zwischenzeitlich hatte Federlines Anwalt gedroht, den Fall vor Gericht zu bringen, sollte Britney Spears ihr Okay für den Umzug nicht geben. Die Promiseite Page Six meldete indes, man habe sich längst außergerichtlich geeinigt, Britney Spears’ Anwälte hätten die Klagedrohung des Exmannes als „unnötiges Drama“ bezeichnet. Einmal mehr habe Kevin Federline eine sehr private Angelegenheit ohne Not in die Öffentlichkeit getragen.

Ungeachtet dessen legt Federline nun nach. Der Daily Mail sagte er: „Jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, habe ich Angst vor schrecklichen Nachrichten. Ich möchte nicht, dass meine Jungs eines Tages aufwachen und herausfinden müssen, dass ihre Mutter eine Überdosis genommen hat.“ Wie viel tatsächliche Sorge und wie viel Rachegebaren hinter dem Interview stecken, bleibt offen.



Britney Spears hat auf die Vorwürfe bisher nicht reagiert. Ihr letzter Instagram-Post vom gestrigen Sonntag (10. Juni) zeigt sie gewohnt gut gelaunt: Die Musikerin hat ein Video von vor drei Monaten neu veröffentlicht. Darin tanzt sie in ihrer Villa umher.