Britney Spears hat sich verändert. Kein Wunder, denn viel ist passiert in den vergangenen 20 Jahren – seit ihr Megahit „Toxic“ erschienen ist. Die Sängerin ließ sich scheiden, erlitt einen Nervenzusammenbruch, rasierte sich eine Glatze, wurde entmündigt und erkämpfte schließlich ihre Freiheit vor Gericht zurück.

Auch wenn sie seit sieben Jahren kein Album mehr herausgebracht hat: Britney Spears gehört immer noch zu den ganz großen Stars der Popgeschichte. Das stellt die Künstlerin nun erneut unter Beweis: Mehr als eine Milliarde mal wurde „Toxic“ auf Spotify aufgerufen – damit hat Spears ihren persönlichen Rekord gebrochen.

Auch Taylor Swift, BTS und Billie Eilish haben eine Milliarde Streams erreicht

Spears befindet sich in bester Gesellschaft: Popgrößen wie Taylor Swift, BTS, Billie Eilish, Bad Bunny und SZA gehören bereits zum „Billions Club“. Doch nur wenige Künstler dürften wohl mit einem 20 Jahre alten Song auf dieser Liste stehen – so wie Spears. Laut Spotify ist „Toxic“ der 449. Song, der die Milliardenmarke geknackt hat, am selben Tag wie „Anti-Hero“ von Taylor Swift übrigens.

Die 41-jährige Spears hat zuletzt viel Aufmerksamkeit erfahren. So kündigte sie an, ihre Memoiren mit dem Titel „The Woman in Me“ am 24. Oktober veröffentlichen zu wollen. Die Autobiografie soll auf Englisch und auch auf Deutsch erscheinen. Spears brachte zudem vor wenigen Tagen gemeinsam mit dem Musiker will.i.am den Song „Mind Your Business“ heraus.



Das Lied wurde völlig überraschend und ohne Vorankündigung veröffentlicht. Spears und will.i.am hatten bereits vor einem Jahrzehnt zusammengearbeitet. Die damals entstandene Single „Scream & Shout“ hat heute rund 646 Millionen Aufrufe auf Spotify.

„Toxic“ gilt als einer der beliebtesten Songs aller Zeiten. Auch das dazugehörige Musikvideo ist weltberühmt. Mit dem Song gewann Spears zudem ihren ersten Grammy-Award. Viele Bands und Sänger haben den Song zudem gecovert – darunter Mark Ronson, A Static Lullaby, Reece Mastin und Ingrid Michaelson.

Britney hat während der 13 Jahre, in denen sie unter der Vormundschaft ihres Vaters stand international viel Solidarität erfahren. Unter dem Hashtag #FreeBritney entstand regelrecht eine Bewegung, deren Ziel die Befreiung Spears' von der Vormundschaft war. 2019 schlossen sich den Spears-Unterstützern zahlreiche Prominente an – darunter Miley Cyrus, Paris Hilton und Cher.