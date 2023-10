Homeoffice-Streit: Carsten Maschmeyer schießt gegen Trigema-Chef: „Die 90er sind vorbei“

Wolfgang Grupp ist der Chef des Bekleidungsherstellers Trigema mit Sitz im schwäbischen Burladingen – auch in Berlin ist Trigema mit einem Flagshipstore in der Mall of Berlin vertreten. Grupp ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Auch zum Thema Homeoffice hat der 81 Jahre alte Unternehmer eine klare Meinung.

Homeoffice gebe es in seinem Unternehmen nicht, hatte er in einem Tagesspiegel-Interview vor ein paar Tagen gesagt: „Wenn einer zu Hause arbeiten kann, ist er unwichtig“, so Grupps markige These. Und weiter: „Je mehr die Leute studiert haben, desto mehr Homeoffice wollen sie – aber bei mir könnten sie sich dann auch gleich arbeitslos melden, weil sowieso keiner merkt, ob sie arbeiten oder nicht.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Nun, der Ton ist gesetzt, die Reaktionen erwartbar scharf. Dabei sieht bei dem 1919 gegründeten Unternehmen, das nach eigenen Angaben Deutschlands größter Hersteller von Sport- und Freizeitbekleidung ist, die Situation so aus, dass sowieso nicht viele Mitarbeiter im Homeoffice sein könnten. Mehr als die Hälfte der 1200 Mitarbeiter sind Näherinnen und Näher, in der Verwaltung arbeitet nur ein Bruchteil der Belegschaft.

Bekannt für markige Thesen: Trigema-Chef Wolfgang Grupp am Firmensitz in Burladingen. Bernd Weißbrod/dpa

Auf X, vormals Twitter, wird Grupp heftig angegangen, User bezeichnen ihn dort als „fossilen Wirtschaftslenker“, als „aus der Zeit gefallenen“ Dino mit „null Mindset für Digitalisierung“.



Jetzt hat sich auch Unternehmer Carsten Maschmeyer in den Homeoffice-Streit eingeschaltet. Bei Instagram schreibt der 64-jährige Finanzunternehmer, Buchautor und „Höhle der Löwen“-Investor: „Wenn ich jemandem nicht zutraue, von zu Hause zu arbeiten, hätte ich ihn oder sie gar nicht einstellen sollen.“

Maschmeyer wendet sich direkt an den Textilunternehmer: „Also nein, lieber Wolfgang Grupp, die 90er sind vorbei. Es zählt nicht die Zeit, die man im Büro ist, sondern das Ergebnis! Und zu behaupten, Mitarbeiter im Homeoffice seien unwichtig, ist einfach nur falsch. Im Gegenteil: Kontrolle demotiviert. Kontrolle führt zur Unproduktivität.“

Maschmeyer: Es geht weder ohne Homeoffice noch ganz ohne Präsenz im Büro

Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten ihre Aufgaben und Zuständigkeiten und könnten es sicher nicht gebrauchen, „wenn ich da in Patriarchenmanier alle paar Minuten auftauche, weil ich sonst als Chef das Gefühl habe, die würden sonst nichts leisten“. Er halte Homeoffice auch für ein Mittel gegen den Fachkräftemangel und für umweltfreundlicher. Die Mischung mache es: „Es geht weder ohne Homeoffice noch ohne Office. Im Büro entstehen Teamgeist und kreativer Austausch. Zu Hause konzentriertes Arbeiten und Deep Work.“

In der Realität setzen Unternehmen entsprechende Tendenzen, die sich in der Corona-Zeit für viele Firmen zwangsläufig ergeben hatten, längst um. Erst am Mittwoch hatte das Münchner Ifo-Institut mitgeteilt, dass eines von elf Unternehmen seine Büroflächen als Reaktion auf die gestiegene Homeoffice-Nutzung verkleinern will.

Schaut man auf die einzelnen Branchen, so gibt es laut der Umfrage große Unterschiede. So wollen im Bereich Rundfunk 40,3 Prozent ihre Büroflächen reduzieren. In der Automobilbranche sind es 37,5 Prozent und in der Werbung und Marktforschung 34,8. Im Bauhauptgewerbe sowie in der Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren sind es dagegen nur 1,9 Prozent, im Handel 3,7 Prozent und im Maschinenbau 6,9 Prozent.

Der Anteil der Beschäftigten, die zumindest teilweise im Homeoffice tätig sind, liegt dem Ifo zufolge seit mehr als einem Jahr konstant bei rund einem Viertel. „Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben“, so die Bilanz. Es mutet ein wenig so an, als habe die Realität die Debatte um das Homeoffice längst überholt.