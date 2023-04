Gerade macht Cathy Hummels von sich reden als sie eine riesige Villa in München kaufte und nun will die frischgebackene Eigenheimbesitzerin auch sonst auf niemanden mehr hören als auf sich selbst: „Seitdem ich Single bin, seitdem ich niemandem Rechenschaft ablegen muss, wie und was ich tue, mache ich, was mir gefällt und lebe, wie ich möchte“, so Hummels kurz vor dem Start der neuen RTL-Zwei-Show „Kampf der Realitystars“.

Das habe auch mit ihrer wiedergefundenen Freiheit zu tun, so die 35-Jährige Influencerin und Unternehmerin: „Ich habe mich schon immer gerne im Bikini gezeigt, aber seitdem ich geschieden und Single bin noch ein bisschen öfter“, so Hummels.

Gerade habe sie die Schlüssel für ihr neues Haus im Münchner Stadtteil Schwabing bekommen, in das sie bald mit ihrem Sohn Ludwig ziehen wolle, sagte Hummels. „Bei meinem alten Haus hat noch eine dritte Person mitgesprochen, aber jetzt bin ich der Boss. Und der Ludwig für sein Zimmer.“ (mit dpa)