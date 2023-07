Cheyenne Ochsenknecht und ihr After-Baby-Body: „Falsches Bild eines weiblichen Körpers“

Cheyenne Ochsenknecht ist 22 Jahre alt und hat bereits zwei Kinder. Seit 2019 ist die Tochter von Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Model Natascha Ochsenknecht mit dem Österreicher Nino Sifkovits liiert und seit 2022 verheiratet. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, die vor zwei Jahren geboren wurde, im Mai dieses Jahres kam dann Sohn Matteo Nael zur Welt.

Nur wenige Wochen nach der Geburt sieht sich das influencende Model, das seine Karriere im Alter von 16 Jahren auf der Berlin Fashion Week startete, nun scharfer Kritik ausgesetzt. Denn nicht jedem ihrer mehr als 600.000 Follower gefallen die Fotos, die Cheyenne Ochsenknecht zuletzt von sich bei Instagram gepostet hat.

In der Bilderreihe zeigt sich die 22-Jährige freizügig, nur mit einem Slip und transparentem Bauchfrei-Pulli bekleidet. In ihrer Story postete Ochsenknecht auch Impressionen mit Bikini und einem Weinglas in der Hand.

Ihre Bilder dekorierte sie mit einem Schmetterlings-Emoji, was als Schönheitssymbol, aber auch als ein Symbol für positive Verwandlungen stehen kann. Wie auch immer, die Verwandlung der Zweifachmama löste auch Kommentare wie diesen aus: „Die Perspektive macht’s und ein bisschen Photoshop.“ Fotos wie diese vermittelten ein „falsches Bild eines weiblichen Körpers“, schrieb eine Userin. Ein anderer Nutzer fragte, ob es sich um „ein älteres Foto“ handele.

Von der Mehrzahl ihrer Fans bekam die gebürtige Münchnerin, die mit ihrer Familie auf einem Bauernhof in Österreich lebt, aber positives Feedback. Viele zollten ihr Respekt für ihre Figur nach der Geburt zweier Kinder. „Auch die Mütter, die nach der Geburt sofort wieder in Shape sind, darf es geben und das darf sie auch zeigen“, befand eine Anhängerin. Eine andere beruhigte: „An alle Mamas, die nach zwei Kindern nicht so einen Körper haben: Das ist völlig okay so und kein Grund, wofür ihr euch schämen müsst! Kann mir vorstellen, dass man da schnell mal Selbstzweifel bekommt.“

Sind seit vergangenem Jahr verheiratet: Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits, hier beim Fototermin für die Serie „Diese Ochsenknechts“ im Soho House in Berlin. Eventpress/Imago

Cheyenne Ochsenknecht selbst hingegen belässt es bei ihren Bildern. Diskussionen wie diese um vermeintlich zu schnell zurück in Form gelangte After-Baby-Bodys kennen auch andere prominente Frauen: Von Charlotte Würdig über Sophia Vegas bis Elisabetta Canalis haben schon viele Stars einen Shitstorm geerntet, nachdem sie ihre top durchtrainierte, schlanke Figur zeigten, kurz nachdem sie Mutter geworden waren.

Kein Sport, keine Diät: Cheyenne Ochsenknecht erntete schon mal Shitstorm

Und auch Cheyenne Savannah Ochsenknecht, wie sie mit vollem Namen heißt, kennt das Thema: Nach ihrer ersten Geburt präsentierte sie ihren Fans ihren Körper sechs Monate nach der Entbindung, auch damals gab es jede Menge Kritik.

Damals trug sie auf den Fotos ein kurzes Top und eine enge Leggings, von ihrem Babybauch war nichts mehr zu sehen. Einige der darauf folgenden negativen Kommentare postete die 22-Jährige in ihrer Story und schrieb dazu: „Viele von euch wissen, dass ich das einfach nur getan habe, um zu zeigen, wie krass der weibliche Körper ist, wie krass der sich von Natur zurückbildet sechs Monate nach der Entbindung.“ Sie selbst habe weder Sport noch eine Diät gemacht. Aber: „Ich wollte nicht die anderen Muttis schlecht machen, die nach sechs Monaten nicht wieder so eine Figur haben.“ Im Prinzip könnte sie jetzt einfach Copy & Paste drücken.