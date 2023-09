Coldplay: Warum der Manager die Band auf 12 Millionen Euro verklagt

Wie das Wirtschaftsmagazin Forbes berichtete, hat Dave Holmes Klage gegen die Band eingereicht. Der Brite war mehr als 20 Jahre lang Manager von Coldplay, eine der erfolgreichsten Bands der Welt um Sänger Chris Martin, dem Ex von Gwyneth Paltrow.

Provision nicht erhalten

Holmes fordert in einer Klage gegen die Band, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgehe, die dem US-Branchenmagazin „Variety“ vorliegen sollen, rund 10 Millionen Pfund, umgerechnet 12 Millionen Euro.



Der ehemalige Coldplay-Manager habe Dokumente eingereicht, laut derer die Band einen versprochenen Vertrag über weitere Alben nicht eingehalten habe. Angeblich habe Coldplay demnach einen Vorschuss von insgesamt 65 Millionen Pfund (rund 76 Millionen Euro) für geplante Alben erhalten. Dafür habe Dave Holmes eine Provision zugestanden. Laut eines vorangegangenen Vertrages habe er zwischen 8 und 13 Prozent Provision für die Alben „Everyday Life“ (2019) und „Music of the Spheres“ (2021) erhalten.

Holmes sei hinter den Kulissen unter anderem für die Logistik rund um die Vorbereitung und Aufnahme der weiteren Alben verantwortlich gewesen. Er bitte das Gericht nun darum, einen Vertrag für das zehnte und elfte Album von Coldplay sowie die Zahlung einer ausstehenden Provision anzuerkennen. Alternativ bitte er um „die Zahlung einer angemessenen Gebühr“ für seine Arbeit, die seine Anwälte demnach auf rund zwölf Millionen Euro schätzen.



„Der Managementvertrag von Dave Holmes mit Coldplay ist Ende 2022 ausgelaufen. Zu diesem Zeitpunkt haben sie beschlossen, keinen neuen Vertrag abzuschließen“, so das Team von Coldplay gegenüber UNILAD. „Die Angelegenheit liegt nun in den Händen der Anwälte von Coldplay und die Forderungen werden energisch bestritten.“