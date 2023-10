Constantin von Jascheroff: „Wir Kinder mussten immer als Pfand in der DDR bleiben“

Berlin hat rund 3,8 Millionen Einwohner, und jeder hat seinen eigenen Blick auf die Stadt. Was macht Berlin aus, wieso lebt man hier – und tut man es überhaupt gern?

In unserer Rubrik „Fragebogen Berlin“ fragen wir bekannte Hauptstädterinnen und Hauptstädter nach ihren Lieblingsorten und nach Plätzen, die sie eher meiden. Sie verraten, wo sie gern essen, einkaufen oder spazieren gehen. Aber auch, was sie an Berlin nervt und was man hier auf keinen Fall tun sollte.

Diesmal hat der Berliner Schauspieler Constantin von Jascheroff unsere Fragen beantwortet – kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit erzählt er unter anderem auch von seiner Familiengeschichte. Seine Eltern lebten bis 1989 in der DDR und flohen drei Monate vor der Wende mit den Kindern in den Westen.

Heute lebt Constantin von Jascheroff mit seinem fünfjährigen Sohn in Schmargendorf. Auch sein Bruder Felix ist ein bekannter Schauspieler, seit 2001 ist er in der Daily Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ als John Bachmann dabei. Constantin von Jascheroff ist als nächstes in der Krimireihe „Kommissarin Lucas“ mit Ulrike Kriener zu sehen, die neue Folge „Helden wie wir“ wird am 7. Oktober zur Primetime im ZDF ausgestrahlt.

1. Herr von Jascheroff, seit wann sind Sie schon in der Stadt?



Ich bin Berliner und wurde in Köpenick geboren. Drei Monate vor der Wende sind wir von Kaulsdorf in Ost-Berlin nach West-Berlin zu einem Freund geflüchtet. Damals wusste ja keiner, dass die Mauer fallen würde. Ich war drei Jahre alt und mein Bruder sechs. Meine Eltern waren freischaffende Schauspieler und Musiker und haben sowohl im Osten als auch im Westen Theater gespielt und Musik gemacht. Wir Kinder mussten immer als Pfand im Osten bleiben.



Mit einer dreijährigen Vorbereitungszeit hat unsere Familie die Flucht aus der DDR gewagt. Den Entschluss haben meine Eltern gefasst, als ihnen mit ihrem erfolgreichen Liedertheater „Zeit-Ab“ ein Gastspiel in Zypern kurzfristig verweigert wurde. Die Einladung zu einem mehrwöchigen Theaterfestival in Italien drei Jahre später nutzten sie dann zur Flucht nach West-Berlin mit Felix und mir. Meine erste Erinnerung an den Westen sind die bunten Autos auf der Autobahn. Dieses Bild ist mir heute noch im Kopf. In der ZDF-Dokumentation „Nicht alles war schlecht“ wird unsere Familiengeschichte noch mal detaillierter erklärt und erzählt.

2. Welcher ist Ihr Lieblingsort in Berlin?



Mein absoluter Lieblingsort in Berlin ist mein Zuhause in Schmargendorf. Hier verbringe ich die schönste Zeit mit meinen Kids. Mein Vater und meine wundervolle Stiefmutter wohnen gegenüber. Auch unser Synchronstudio ist gleich um die Ecke. Hier machen wir große Produktionen wie „Riverdale“, „Beutolomäus“ und Filme wie „Rebel“.

3. Wo zieht es Sie hin, wenn Sie entspannen wollen?



Um mal so richtig abschalten zu können, muss ich Berlin verlassen. Am liebsten tue ich das auf Mallorca. Sonne, Wasser und Freunde sind einfach die perfekte Erholungskombination. Es ist so wichtig, immer wieder seine Batterien zu laden in diesen schnellen bewegten Zeiten.

4. Welche Ecken der Stadt meiden Sie?



Die Gegend rund um den Görlitzer Park ist wirklich sehr schön, aber wenn es dunkel wird, ist es dort schon sehr gefährlich. Eine Kollegin erzählte mir gerade erst gestern, wie sie dort überfallen wurde und Angst um ihr Leben hatte. Ich hoffe, dass die Politik hier die richtigen Maßnahmen trifft, damit ganz Berlin ein Ort zum Wohlfühlen bleibt.

Jeanne Degraa Zur Person Constantin von Jascheroff kam 1986 in Ost-Berlin zur Welt. Seit 1995 ist er regelmäßig in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Sein Debüt gab er im Kinofilm „Rennschwein Rudi Rüssel“. Für seine Hauptrolle in „Falscher Bekenner“ wurde er 2005 mit dem Förderpreis Deutscher Film als bester Darsteller ausgezeichnet. Er spielte in „Tatort“-Krimis, in der Komödie „Barfuß bis zum Hals“ und der Netflix-Serie „Dogs of Berlin“. Als Synchronsprecher ist er in „Star Wars“- und „Star Trek“-Filmen zu hören – und bald auch als Bob Marley im Kinofilm „Bob Marley: One Love“.



Aktuell steht der 37-Jährige für die Serie „A Better Place“ vor der Kamera. Im Kinofilm „Haps“ ist er in der Hauptrolle zu sehen. Constantin von Jascheroff hat mit 22 Jahren seinen ersten Sohn bekommen, mit der Designerin Haleh Esbak hat er einen weiteren, 2018 geborenen Sohn.

5. Ihr ultimativer Gastro-Geheimtipp?



Lon Men’s Noodle House und das 893 Ryōtei in der Kantstraße. Das Funky Fisch ist auch Bombe. The Catch ebenfalls, wenn man Sushi mag. Mittags esse ich gern das Menü in der Tagesbar am Breitenbachplatz. Ansonsten koche ich leidenschaftlich gern selbst, da weiß man, was man auf dem Teller hat. Für meine Söhne gibt es nix Besseres als eine Pasta von Papa.

6. Ihr ultimativer Shopping-Geheimtipp?



Das Frischeparadies hat alle kulinarischen Spezialitäten. Natürlich ist das KaDeWe ein historisches und architektonisches Highlight der Stadt, aber am liebsten bummle ich durch die kleinen Geschäfte, die man überall in Berlin findet.

7. Der beste Stadtteil Berlins ist …



Ich fühle mich in Schmargendorf pudelwohl. Nicht nur weil ich hier wohne und meine Familie um mich habe, ich mag den Widerspruch zwischen dem pulsierenden Stadtleben und der Natur. Und es ist schön, immer einen Parkplatz vor der Tür zu haben.

8. Das nervt mich am meisten an der Stadt:



Die Unentschlossenheit der Politik und die oft künstlich herbeigeführte katastrophale Verkehrssituation ärgern mich. Alle Verkehrsteilnehmer sind hier nur noch im Streit miteinander, und es ist mehr und mehr ein Chaos.

9. Was muss sich dringend ändern, damit Berlin lebenswert bleibt?



Die Familienpolitik muss dringend überarbeitet werden. Berlin ist eine Stadt für Singles geworden. Wir brauchen mehr Kitaplätze und mehr Lehrer an den verschiedenen Schulen und grundsätzlich wieder vermehrt Investitionen in die Bildung. Auch unser Gesundheitssystem ist gerade auf dem absteigenden Ast, das darf sich auf keinen Fall verschlechtern. Ansonsten wünsche ich mir, dass weiterhin in Kunst und Kultur investiert wird, es lohnt sich!

10. Ihr Tipp an Unentschlossene: Nach Berlin ziehen oder es lieber bleiben lassen?



Es gibt ein unfassbar großes Künstlernetzwerk in Berlin, der Multikulti-Faktor ist berauschend. Jeder, der mit guten Gedanken nach Berlin kommt, ist hier herzlich willkommen. Berlin ist offen für alle, die ihre Ärmel hochkrempeln und mit anpacken für ein harmonisches Miteinander ohne Hass und Ausgrenzung. Ich habe in letzter Zeit viele Projekte mit internationalem Ansatz gedreht. Der Film „Haps“ ist der bisherige Zenit in meiner Laufbahn. Ich musste 30 Jahre auf diese Rolle warten.

11. Cooler als Berlin ist nur noch …



Berlin ist momentan wie New York in den Neunzigern und läuft New York sogar den Rang ab, wie ich finde. Jeder, der sich für Kunst und Kultur interessiert, findet hier sein Mekka. Einen Besuch des Holzmarkts am Spreeufer zum Beispiel kann ich jedem nur empfehlen. Es gibt vielleicht ruhigere Orte in der Welt, aber definitiv keinen cooleren, auch wenn es für Familien hier nicht immer leicht ist.