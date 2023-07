Cora Schumacher auf Onlyfans – und welche deutschen Stars noch einen Erotik-Account haben

Cora Schumacher war mit ihrem Körper nicht immer einverstanden. „Ich habe mich gefühlt wie eine Quarktasche“, erinnert sich die 46-Jährige im Interview mit RTL, „bin auseinandergegangen, habe mich gefühlt wie SpongeBob kurz vor dem Explodieren.“ Das sei allerdings ein paar Jahre her. Heute fühlt sich die modelnde Rennfahrerin wieder wohl – und wie.

Das will die Exfrau von Formel-1-Star Ralf Schumacher nun mit einem denkbar breiten Publikum teilen. Wenn dieses denn bereit ist, für ihr Wohlfühlfest zu zahlen: Seit wenigen Tagen hat Cora Schumacher einen eigenen Onlyfans-Account. „Wenn de watt sehen möchtest, musste bezahlen“, erklärt sie in bestem rheinischen Akzent, „is jetzt nichts Neues.“

Der Webdienst dient der Bereitstellung von Inhalten, für den die Followerinnen und Follower zahlen müssen. Die Seite wird vielfach von Prominenten genutzt; zu einem guten Teil handelt es sich bei den Fotos und Videos, die sie hochladen, um erotische Aufnahmen. So auch bei Cora Schumacher, die sich auf ihrem neuen Onlyfans-Account zum Beispiel bikinilos am Pool sonnt oder nackt im Becken plantscht.

Günstig zu haben: Während andere Stars für die Abonnements ihrer Accounts höhere zweistellige Beträge verlangen, lassen sich die Inhalte des Berliner Rappers Fler schon für etwa 4,20 Euro ansehen. Der Account des 41-Jährigen heißt programmatisch @maskulin. Imago Weiß, wie’s geht: Die Rapperin Katja Krasavive saß in der „DSDS“-Jury, führt eine eigene Softdrink-Marke – und stockt ihre Einnahmen durch exklusiven Content auf. Die 26-jährige Berlinerin selbst bezeichnet sich als „erfolgreichste deutsche Frau auf Onlyfans“ und soll, seit sie dort angemeldet ist, angeblich „im Monat nicht unter sechsstellig“ verdienen. Imago Hat’s eigentlich nicht nötig: Mit seiner Band Tokio Hotel hat Bill Kaulitz Millionen verdient, über ein kleines Onlyfans-Taschengeld freut er sich offenbar trotzdem. Und auch Andere sollen etwas davon haben: Der 33-Jährige, der für sein Abonnement rund 10 Euro verlangt, will einen Teil seiner Einnahmen angeblich spenden. Imago Ist drauf angewiesen: Einst spielte Anne Wünsche bei „Berlin – Tag & Nacht“ sowie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ mit; seitdem ist die Schauspielkarriere der 31-Jährigen eingeschlafen. Auf ihren Onlyfans-Account kann sie also nicht mehr verzichten: „Er sichert meinen Lebensunterhalt“, würde Wünsche von der Bild zitiert. Imago Sollte lieber nichts mehr sagen: Trash-Darsteller Bastian Yotta, der unter anderem im „Dschungelcamp“ zu sehen war, fiel zuletzt durch überaus sexistische, frauenfeindliche Äußerungen auf. Bei Onlyfans veröffentlicht der 46-jährige gebürtige Bayer, der seit langer Zeit in den USA lebt, pornografische Videos von sich. Imago Lässt sich’s gut gehen: Auf Instagram zeigt Georgina Fleur, wie schön ihr Leben in Dubai ist – und auf ihrem Onlyfans-Account wird klar, wie sie sich das finanzieren kann. Etwa 30 Euro kostet das Abonnement bei der 33-Jährigen, die aus Heidelberg stammt und in zahlreichen Trash-Formaten wie „Der Bachelor“ oder „Das Sommerhaus der Stars“ mitgewirkt hat. Imago Olé olé: In Bierzelten heizt die Partyschlagersängerin Mia Julia Brückner einem betrunkenen Publikum ein; auf Onlyfans stellt die Hardcore-Content bereit. Ohnehin hat die 36-Jährige auch in einigen Pornofilmen mit schönen Titeln wie „Analsex for Lovers“, „Das Sennenlutschi“ oder „Der ultimative Blowjob“ mitgespielt. Imago „Spatzi“ macht jetzt ernst: Einst war Cathy Lugner mit dem 57 Jahre älteren österreichischen Baumogul Richard „Mörtel“ Lugner liiert, der ihr den hübschen Tiernamen gegeben hatte. Doch damit ist es längst vorbei – Mörtel ist weg und mit ihm sein Vermögen. Also bessert sich die 33-Jährige Lugner ihren Kontostand durch sexy Onlyfans-Bildchen auf. Imago Nichts für schwache Nerven: Es soll ja Menschen geben, die sich Michael Wendler und seine Laura freiwillig antun – auch und gerade auf Onlyfans. Dort veröffentlichen der 51-jährige Schlagersänger und seine knapp 30 Jahre jüngere Ehefrau semi-erotische Bilder aus ihrem Privatleben. Besser als ihre querdenkerischen Thesen zur Corona-Pandemie ist das allemal. Imago 1 / 9

Das kommt an: In den ersten 24 Stunden auf dem Webdienst habe sie „nahezu 10.000 Euro verdient“, erzählt Schumacher, kein schlechter Stundenlohn fürs Sonnenbaden und Schwimmengehen. Die Rennfahrerin, die sich schon 2015 nackt auf dem Playboy-Cover gezeigt hatte, ist aber nicht die einzige Prominente in Deutschland, die sich durch Onlyfans ein Zubrot verdient.



Während auch internationale Stars wie Denise Richards, Bella Thorne oder Carmen Electra erotisches Material hochladen – von verhuschten Fotos in Hotpants bis zu echter Pornografie – haben auch einige deutsche Models, Moderatorinnen und Rapper das lukrative Netzwerk für sich entdeckt. Wie unsere Bildergalerie zeigt, sind es dabei vor allem Prominente aus den B- und C-Bereichen, die sich über ein ordentliches Taschengeld freilich freuen.

Auch Cora Schumacher macht im RTL-Interview einen zufriedenen Eindruck. Weil sie gerade 10.000 Euro verdient hat, natürlich, aber auch, weil Onlyfans für sie eine Art Therapie darstellen soll: Dass sich das Model, das auch an einigen Trash-TV-Formaten wie „Promi Big Brother“ oder „Club der guten Laune“ teilgenommen hat, einige Jahre nicht wohlfühlte, hat nämlich gesundheitliche Gründe.



Mit nur 40 Jahren war sie in die Wechseljahre gekommen, die ihren Körper drastisch verändert hatten. Bevor eine Ärztin ihren Hormonhaushalt neu eingestellt hatte, litt Schumacher demnach an einem „richtigen Ring um den Bauch“. Zu sehen ist davon auf ihrem Onlyfans-Account heute gar nichts mehr.