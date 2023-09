Croffles, Cruffins, Cronuts: So schmecken die Berliner Croissant-Variationen

Längst ist das Croissant mehr als ein halbmondförmiges Blätterteiggebäck: Aus den Vereinigten Staaten, aus Südkorea oder Italien sind trendige Varianten auch nach Berlin gekommen, die das französische Backwerk neu interpretieren.

Oft sind es Hybride, die nun verkauft werden: Der Cronut ist eine Kreuzung aus einem Croissant und einem Donut, Cruffins bringen Croissants und Muffins zusammen, eine Croffle ist die Verbindung aus einem Croissant und einer Waffel.

Wir haben uns in Berlin auf die Suche nach solchen Köstlichkeiten gemacht und sind auf unserer Kalorientour unter anderem in einer Bäckerei gelandet, die sich ausschließlich auf den Verkauf von Croissant-Varianten spezialisiert hat. Und so hat’s uns geschmeckt:

1. Der Cruffin: Wenn Croissants und Muffins Liebe machen

Wie der Name der Kalorienbombe schon erahnen lässt: Hierbei handelt es sich um die Kreuzung eines Croissants und eines Muffins. Zwar lässt das französische Gebäck in seiner neuen Küchleinform kaum noch wiedererkennen, es schmeckt aber besonders gut.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das Café Codos überzeugt mit herrlich lockeren Cruffins. Café Codos/Instagram

Mit einer Menge Zucker oben drauf und verschiedenen Füllungen – von Espresso bis Strawberry Cheesecake – können die herrlich fluffigen, weichen Cruffins aus dem Café Codos bei uns punkten.



Café Codos. Invalidenstraße 1, 10115 Berlin, oder Rosenthaler Straße 1, 10119 Berlin. Mo.–Fr. 8–18 Uhr, Sa. und So. 9–18 Uhr. www.codos.com

2. New York Rolls: Croissants auf Amerikanisch

Auch bei den sogenannten New York Rolls handelt es sich um eine Croissant-Variation – obwohl jene mit dem Ursprungsgebäck nicht mehr allzu viel gemein haben. Denn bei den reifenförmigen Croissants geht es vielmehr um die Füllung als um die gerollte Form der gewichtsintensiven Süßigkeit.

Bei Croissant Couture hat uns gerade die Pistaziencreme geschmeckt. Croissant Couture/Instagram

Schmecken tut die New York Roll aus Blätterteig aber allemal: Füllungen aus Salted Caramel, Pistaziencreme oder Lebkuchen machen die Entscheidung im Café Croissant Couture – einer Bäckerei, die allerlei Variationen des französischen Gebäcks anbietet –allerdings nicht leicht.



Croissant Couture. Weinbergsweg 4, 10119 Berlin. Mo.–So. 10–16.30 Uhr. www.instagram.com/croissantxcouture

3. Die Croffle: Croissants aus dem Waffeleisen

Während noch ungeklärt ist, woher genau das o in „Croffle“ kommt, steht der Ursprung jener Croissant-Variation offenbar fest: Vor etwa zwei Jahren hörte man in Deutschland das erste Mal von der aus Südkorea stammenden Waffel-Croissant-Fusion.

Croffles von Puffle Bees, hier mit Schokokeks und Eis Puffle Bees/Instagram

Dabei ist das Großartige, wie leicht sich das Gebäckstück selber herstellen lässt: Waffeleisenklappe auf, Croissant hineinlegen, schließen, kurz darauf wieder öffnen – das wars. Fehlen nur noch Nutella, Pistaziencreme oder Erdnussbutter als Topping. Wer sich allerdings auch diese Arbeit ersparen möchte, sollte es bei Puffle Bees in der Brunnenstraße versuchen.



Puffle Bees. Brunnenstraße 165, 10119 Berlin. Mo.–Fr. 10–19 Uhr, Sa. und So. 10–20 Uhr. www.pufflebees.de

4. Gefüllte Croissants: Einfach und einfach toll

So unspektakulär es sich zunächst auch anhören mag: Manchmal reicht eine außergewöhnliche Füllung schon aus, um ein Croissant zu einer wahren Geschmacksexplosion zu transformieren.

Manchmal reicht auch ein gefülltes Croissant aus der Albatross Bakery. Albatross Bakery/Instagram

Wer es gerne süß mag, sollte hierfür unbedingt den Weg nach Kreuzberg auf sich nehmen: Denn im Graefekiez finden sich im Radius von 500 Metern gleich mehrere Läden, die die wohl leckersten gefüllten Croissants weit und breit verkaufen. Die beste Mandelcremefüllung gibt es in der Graefestraße bei der Bäckerei Albatross, die beste Pistazienfüllung beim Café Cicala, direkt am Ufer des Landwehrkanals.



Albatross Bakery. Graefestraße 66/67, 10967 Berlin. Mo.–So. 8–18 Uhr. www.albatrossberlin.com



Cicala Caffetteria Italiana. Kottbusser Damm 1, 10967 Berlin. Mo.–So. 7–19 Uhr. www.caffetteriacicala.com

5. Der Cronut: Treffen sich ein Croissant und ein Donut

Seit fast zehn Jahren gibt es mittlerweile schon den Cronut. Der – wie hätte es auch anders sein können – aus den USA kommende Trend drehte in der deutschen Hauptstadt vielfach seine Runden. Dabei leitet der Name sich ebenfalls von zweierlei Gebäckstücken ab, die wir alle kennen: dem Croissant und dem Donut.

Allerdings: Im Jahr 2023 ist der Cronut in Berlin kaum noch zu finden. Zwar bietet ihn – so steht es immerhin im Internet – die amerikanische Kette Dunkin’ Donuts noch immer an, gesichtet haben wir in den Berliner Filialen aber lang nicht mehr.