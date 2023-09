Das deutsche Gesundheitssystem – ein Desaster? Meine Erfahrung in Berlin ist die Ausnahme

Mit dem Deutschlandticket von Berlin nach Usedom – das wird eine tolle Reise, dachte ich mir. Immerhin habe ich die Insel zuvor noch nie besucht, kannte an der deutschen Ostküste ausschließlich Rügen. Toll war es auch, doch die Folgen des Urlaubs in Heringsdorf – neben Bansin das schönste Seebad der Insel – würde ich wohl am besten beschreiben mit dem Wort: „elend“. Mit Heringsdorf hatte das nichts zu tun.

Nachdem ich zwei Tage lang bestes Wetter genießen konnte und den Strand teils für mich alleine hatte, wachte ich am Sonntagmorgen plötzlich mit einem schmerzenden linken Fuß auf, konnte nicht mehr auftreten. Dabei hatte ich am Abend zuvor noch nichts gemerkt, bin weder umgeknickt noch gestolpert. Doch die Überlegungen halfen mir jetzt auch nicht weiter, für mich stand nur fest: Ich will heute wie geplant meine Rückreise nach Berlin antreten, um am Montag wieder zur Arbeit am Alexanderplatz gehen zu können. Doch als ich in Berlin ankam, wusste ich: Ich muss zum Arzt.

Ärztesuche in Berlin: drei Anrufe, zwei Misserfolge

Mit zwei Rucksäcken und hinkendem Fuß mit dem Bus von Heringsdorf nach Züssow, weiter nach Zinnowitz und schließlich mit der Regionalbahn nach Berlin: eine Fahrt von eigentlich vier Stunden, die zu meinem Pech aber mehr als sieben Stunden dauerte. Grund war ein Unwetter, wegen eines Astes musste der Zug stehen bleiben, die Feuerwehr rückte nach eineinhalb Stunden an, entfernte den kleinen Zweig von den Gleisen und wir konnten weiterfahren, doch mein Anschlusszug war schon weg. Um ein Uhr morgens lag ich also endlich in meinem Bett und konnte meinen Fuß hochlegen. Doch nun stand auch fest: Am nächsten Morgen geht es nicht zur Arbeit, sondern zum Orthopäden!

Ich beschränkte meinen ersten Suchanlauf auf drei Ärztehäuser in Berlin-Mitte, da muss ich nicht so weit laufen. Anruf Nummer eins: Niemand geht ans Telefon. Anruf Nummer zwei: „Wir sind leider voll, aber versuchen Sie es doch bitte bei denen in der Friedrichstraße.“ Gesagt, getan, Anruf Nummer drei: „Kommen Sie heute um elf Uhr vorbei.“ Ich freute mich wie ein Kind, das endlich die Geschenke unterm Weihnachtsbaum auspacken darf. Noch am Morgen sagten meine Kollegen, als ich sie über meine Krankmeldung informierte, dass es in Berlin als Neuankömmling unmöglich sei, kurzfristig an einen Termin beim Arzt zu gelangen. „Na, viel Spaß bei der Suche“, hieß es zynisch. Ihre Reaktion verwunderte mich nicht, denn dass das deutsche Gesundheitssystem überlastet ist, ist spätestens seit der Corona-Pandemie allgemein bekannt.

Mit Krücken und Orthese in die Berliner U-Bahn: Gibt es Schöneres?

Als „Spaß“ würde ich es zwar nicht bezeichnen, doch „Glück“ trifft es ganz gut, denn entgegen aller Erwartung hatte ich es geschafft, innerhalb von 30 Minuten einen Termin beim Orthopäden nahe meiner Wohnung zu erhalten – und das als Kassenpatient! Bei meiner Ankunft in der Praxis dachte ich mir jedoch, dass das heikel mit der Uhrzeit werden könnte. So viele Menschen in der Schlange, so viel Hektik bei den Arzthelfern, so viel Ungeduld unter den Patienten.

Trotzdem verlief alles relativ nach Plan, abgesehen von dem abweisenden, zu Recht gestressten Personal, empfing mich der deutsche Arzt gegen 11.15 Uhr freundlich. Er hörte sich meine Geschichte an, war erstaunt, dass eine Mitte 20-Jährige anscheinend eine Stressfraktur oder eine Entzündung hat, weil sie am Strand spazieren gegangen ist. Er schickte mich auf direktem Weg zum Röntgen. „Wir haben eine befreundete Radiologie, wenn Sie sagen, dass Sie von uns kommen, werden sie da noch vor 13 Uhr geröntgt und kommen dann nach der Mittagspause zu uns zurück“, sagte der Arzt und drückte mir Krücken in die Hand.

Abgesehen davon, dass es ziemlich umständlich war, mich mit Gehilfen in die U-Bahn zu begeben und bei schwüler Hitze sowie maximaler Anstrengung nicht die Nerven zu verlieren, verlief auch hier wieder alles nach Plan. Das Personal der Radiologie war fast schon zu freundlich, erklärte mir den Vorgang, röntgte meinen linken Fuß, und schon war ich mit der CD in der Hand wieder auf dem Weg zum Orthopäden.

Etwas nervig am Konzept des Arzthauses: Egal ob Termin oder nicht, alle Patienten stehen gemeinsam an, und auch nachdem man bereits beim Arzt war, muss man sich noch mal einreihen, um etwa das Rezept abzuholen oder einen neuen Termin zu vereinbaren. Mit anderen Worten: Ich stand an einem Tag vier Mal bei ein und derselben Arztpraxis an. Hat sich das wenigstens gelohnt?

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts: Der Arzt konnte beim Röntgenbild nichts Auffälliges erkennen, verschrieb mir aber zusätzlich zu den Krücken noch eine Orthese – eine Art dicker Schuh zum Abrollen. „Nächste Woche möchte ich Sie wiedersehen, wir müssen Ihren Fuß beobachten, schauen, ob es wirklich ein Bruch ist oder eine Sehnenentzündung“, sagte er fürsorglich.

MRT um jeden Preis? Die 800 Euro möchte der Arzt erst mal vermeiden

Nach einer Woche war mein Schmerz gemildert, dennoch konnte ich weiterhin nicht auftreten, ging mit Orthese und Gehilfen durch die Hauptstadt. Dann stand der nächste Arztbesuch an. Nachdem ich zehn Minuten in der Schlange stand, saß ich fast pünktlich vor ihm, doch dieses Mal schaute er sich den Fuß nicht allzu genau an. Im Klaren über die Diagnose war ich noch immer nicht. Ich fragte ihn Löcher in den Bauch, so dass er schmunzeln musste – komisch, sind denn nicht alle Patienten an ihrer Diagnose interessiert? Sie sollten es zumindest sein.

Meine Fragen lohnten sich: Der Arzt ging mit mir gemeinsam den Befund aus der Radiologie durch, der von seinem etwas abwich. „Verknöcherung, Degenerative Veränderung, Aussprengung“, heißt es darin, und „MRT empfohlen“. Doch so eine Magnetresonanztomographie kostet die Krankenkasse bei ärztlicher Verordnung bis zu 800 Euro. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum mein Arzt noch zögerte, mir vorerst auf meine Bitte Physiotherapie verschrieb und den nächsten Kontrolltermin für zwei Wochen später ansetzte.

Da im selben Haus auch eine Physiotherapie ansässig ist, versuchte ich zuerst dort mein Glück und erneut erwies es sich: In den nächsten drei Wochen wurden alle sechs Termine untergebracht. Doch man sollte wissen: Wer schnell an Therapiestunden gelangen möchte, muss flexibel sein, sie in die Mittagspause legen und sich mit unterschiedlichen Therapeuten zufrieden geben. So hatte ich es bei meiner Behandlung insgesamt mit fünf verschiedenen Personen zu tun, die auf unterschiedlichste Weise meinen Fuß durchkneteten, nachdem ich ihnen jedes Mal meine Geschichte erzählen musste. Die Meinungen der Therapeuten gingen manchmal zwar auseinander, doch ich sah eher den Vorteil, immerhin erhielt ich so zahlreiche verschiedene Tipps und wurde schnell behandelt – und das trotz fehlender Diagnose.

Radiologie mit falscher Diagnose: Bitte nicht aufsuchen!

Bei meinem dritten Arztbesuch schilderte ich, dass die Schmerzen noch nicht weg sind, eher schlimmer werden. Der Außenbereich meines linken Fußes schmerzte mittlerweile nicht mehr nur beim Auftreten, egal ob barfuß oder mit Schuhen, sondern schon beim Sitzen am Schreibtisch pochte es. Nach den ersten 2500 Schritten, die bei meinem Beruf täglich erst der Anfang sind, wird der Schmerz stärker, es brennt höllisch und die Außenseite des Fußes schwillt an. Eine leichte Berührung der Unterseite reicht inzwischen aus, dass der Schmerz bis hoch ins Schienbein zieht und ich demzufolge beim Gehen anfange zu hinken.

Selbst die Physiotherapeuten rieten mir zum MRT. Die eine sagte, sie könne mich ohne Diagnose nicht behandeln. Sie vermutete eine Verletzung an einem der Wurzelknochen, die andere Therapeutin schloss eine Entzündung der Sehne nicht aus. Der dritte Physiotherapeut sagte mir, man müsse den Schmerz mit dem Schmerz behandeln und drückte kräftig auf die Stelle, was ich den ganzen Tag über noch spürte. Ein weiterer Therapeut wiederum sagte das Gegenteil, meinte, ich solle den Fuß nicht belasten, bis der Befund eines MRT vorhanden sei, denn je nach Verletzung unterscheide sich auch die entsprechende Behandlung. Zum Beispiel ob Wärme oder Kälte das richtige Mittel zur Heilung sei.

Diese Argumente schilderte ich dem Arzt, und er gab mir ohne weiteres Zögern das Rezept für das MRT. Da ich so etwas vorher noch nie machen musste, stellte ich ihm wieder viele Fragen, darüber wie ich nun vorgehen muss, welche Radiologie ich kontaktieren soll. Diesmal konnte ich nicht einfach zur „vertrauten radiologischen Praxis“ gehen, denn die führen keine MRTs durch, sagte der Arzt. „Fragen Sie die Kollegen am Empfang, die helfen Ihnen weiter und geben Ihnen ein paar Adressen, die Sie kontaktieren können.“ Doch er nannte auch eine Radiologie, die ich auf keinen Fall anrufen sollte. „Die vergeben zwar schnell Termine, arbeiten aber unsauber, machen falsche Diagnosen.“

MRT Ende August, Befund Ende September

Nachdem ich drei Visitenkarten in der Tasche hatte, rief ich am nächsten Tag bei der Radiologie an, die mir am Empfang empfohlen wurde. Es nahm keiner ab, keine Chance auf einen Termin. Bei der zweiten Adresse hatte ich aber wieder Glück. Hier war das Personal am Telefon zwar nicht freundlich, jedoch bekam ich bereits für Ende August einen Termin für das MRT. Wieder fühlte ich mich wie das Kind, das endlich die Weihnachtsgeschenke auspacken darf. Ich griff erneut zum Höher, rief bei dem Orthopäden an und konnte problemlos einen Termin für die Auswertung des Befundes vereinbaren, allerdings erst Ende September.

Warum so spät? Das liegt nicht am Arzt, der hätte mir auch schon unmittelbar nach dem MRT einen Besuch ermöglicht. Doch ich werde erstmal in den Urlaub fahren, diesmal aber etwas länger, etwas weiter weg, etwas weniger spontan. Diesmal muss der Befund auf mich warten, denn meine Reise in die USA stand schon lange vor dem Usedom-Urlaub fest. Ich bin froh, dass ich wieder ohne Krücken und Orthese durch den Tag komme, weiß aber auch, dass meine gewohnten 10.000 bis 15.000 Schritte, die ich vor der Verletzung jeden Tag zu Fuß ging, vermeiden muss. Dann muss sich der Roadtrip eben anders gestalten und eher aus der Auto-Perspektive genossen werden.

Hoffentlich erlebe ich kein Déjà-vu und wache im Urlaub eines Morgens plötzlich wie auf Usedom mit einem schmerzenden Fuß auf. Dann müsste es aber der rechte sein, immerhin schmerzt mein linker Fuß ja bereits seit zwei Monaten auf ungewisse Weise. Eine Rückreise wäre dann auf jeden Fall nicht so einfach, doch ich gehe jetzt mal nicht vom Schlimmsten aus. Immerhin ist das Glück in letzter Zeit auf meiner Seite.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de