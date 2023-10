Das ist Berlins beliebteste Bäckerei – hätten Sie es erraten?

Weizen oder Roggen? Mit Sesamkörnern oder mit Mohn? Oder doch lieber die blanke, nackte Schrippe? Welche Sorten in unserer Stadt besonders häufig in die Brötchentüten wandern, geht aus der Umfrage leider nicht hervor. Dafür will Falstaff, ein Düsseldorfer Kulinarik-Magazin, herausgefunden haben, welches Berlins beliebteste Bäckereien sind.



Mehr noch: Das Schlemmer-Heft hat eine Umfrage unter seinen Leserinnen und Lesern gestartet, um auflisten zu können, wo deutschlandweit besonders gerne Brot und Brötchen, Teile und Teilchen gekauft werden. Entstanden ist auf Basis der Umfrage eine nach Bundesländern aufgeschlüsselte Liste der beliebtesten Bäckereien Deutschlands.

Warum die Suche? „Bäckereien sind weit mehr als bloße Nahrungsmittelproduzenten“, wird der Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam in einer Pressemitteilung zitiert, „sie sind Hüterinnen und Hüter von Tradition, Qualität und Geschmack.“ Die Umfrage war in zwei Phasen unterteilt: Zunächst konnten Leserinnen und Leser Bäckereien für die Wahl nominieren – in einer daraus entstandenen Shortlist konnte dann aus je zehn Bäckereien pro Bundesland ein Favorit ausgewählt werden.

Fast nur Berliner Originale landen auf der Liste

Diese zweite Voting-Phase, die zur letztendlichen Rangliste führte, hatte 48 Stunden umspannt. „Welche Institutionen die Verpflichtung zur kulinarischen Vollendung bringen“, so drückt es Rosam aus, „konnte die Falstaff-Community im Zuge einer zweiwöchigen Abstimmung kundtun.“

Die Poleposition nimmt Zeit für Brot ein; hier die Filiale in der Kantstraße. Imago

Auf Platz eins in Berlin landete – nur wenig überraschend – Zeit für Brot. Zwar handelt es sich um eine in Frankfurt am Main gegründete Bio-Kette, aber gerade an Wochenenden sind auch vor den Berliner Filialen, momentan fünf an der Zahl, längere Schlangen zu sehen. Interessant ist indes, dass die Kette, die neben Berlin derzeit Bäckereien in sechs weiteren deutschen Großstädten betreibt, in keinem anderen Länder-Ranking auftaucht – auch in seiner hessischen Heimat nicht.

Berlins beliebteste Bäckereien (laut einer Umfrage des Magazins Falstaff) 1. Zeit für Brot , mehrere Standorte

, mehrere Standorte 2. Domberger Brot-Werk , Essener Straße 11, 10555 Berlin-Moabit

, Essener Straße 11, 10555 Berlin-Moabit 3. Bäckerei Siebert , Schönfließer Straße 12, 10439 Berlin-Prenzlauer Berg

, Schönfließer Straße 12, 10439 Berlin-Prenzlauer Berg 4. Aera , mehrere Standorte

, mehrere Standorte 5. Le Brot , Fuldastraße 54, 12043 Berlin-Neukölln

, Fuldastraße 54, 12043 Berlin-Neukölln 6. SowohlAlsAuch , Kollwitzstraße 88, 10435 Berlin-Prenzlauer Berg

, Kollwitzstraße 88, 10435 Berlin-Prenzlauer Berg 7. Sofi Bakery , Sophienstraße 21, 10178 Berlin-Mitte

, Sophienstraße 21, 10178 Berlin-Mitte 8. Albatross Bakery , Graefestraße 66/67, 10997 Berlin-Kreuzberg

, Graefestraße 66/67, 10997 Berlin-Kreuzberg 9. Weichardt Brot , Mehlitzstraße 7, 10715 Berlin-Wilmersdorf

, Mehlitzstraße 7, 10715 Berlin-Wilmersdorf 10. Wiener Brot, Tucholskystraße 31, 10117 Berlin-Mitte

Auf der Berliner Liste geht es mit echten Originalen der Stadt weiter, mit dem Domberger Brot-Werk auf Platz zwei und der Bäckerei und Konditorei Siebert an dritter Stelle nämlich – letztere Firma wurde bereits 1906 gegründet und gilt als älteste Bäckerei der Stadt. Auch die viertplatzierte Bäckerei Aera wurde in Berlin gegründet; momentan verkauft sie ihre glutenfreien Backwaren in zwei eigenen Geschäften sowie in Filialen von Biocompany und LPG.

Überhaupt scheinen sich Berlinerinnen und Berliner am liebsten bei den Originalen ihrer Stadt an die Theke zu stellen: Jede in den Top Ten gelistete Bäckerei wurde in Berlin gegründet – außer die Nummer eins eben, die Kette Zeit für Brot. Wie konkret die Umfrage überhaupt zu nehmen ist, bleibt indes unklar: Das Magazin Falstaff gibt nicht bekannt, wie viele Leserinnen und Leser daran teilgenommen haben.



Allerdings: Nach eigenen Angaben handelt es sich bei dem Heft mit einer verbreiteten Auflage von knapp 150.000 Exemplaren und insgesamt rund 370.000 Followerinnen und Followern auf Instagram und Facebook um das größte Food-Magazin im deutschsprachigen Raum. Als lockeres Stimmungsbild taugt die Bäckerei-Umfrage also allemal.