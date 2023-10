Kürbis ist wie Spargel: wahnsinnig überschätzt. Das liegt natürlich am saisonalen Charakter der Gemüse und dem einhergehenden Jahreswechsel. Wenn sich auf dem Teller die Sauce hollandaise über die Stangen ergießt, ist der Sommer nicht mehr fern – wenn wiederum im Topf das Kürbissüppchen köchelt, kommt endlich der gemütliche Herbst. Kürbis und Spargel an sich schmecken also nicht nach viel – tragen aber den Geschmack der Vorfreude in sich. Und genauso ist es mit der Gewürzmischung, die das orangefarbene Herbstgemüse begleitet.

Pumpkin Spice besteht aus Zimt, Muskatnuss, Gewürznelken, Ingwer sowie Piment und wird in seinem Geburtsland, den USA, zum Würzen eines klassischen Pumpkin Pie verwendet – und um den legendären Pumpkin Spice Latte bei Starbucks herzustellen: Die Kaffeevariation gilt als eine der erfolgreichsten Heißgetränke der Kette aus den USA, laut dem Guardian sollen seit seiner Markteinführung mehr als 600 Millionen Pumpkin Spice Lattes über die Starbucks-Ladentheken gegangen sein.

Dem Onlineportal Restaurant Business sagte der Starbucks-CEO Howard Schultz vor wenigen Tagen gar, „die beste Verkaufswoche in unserer 51-jährigen Geschichte war vor zwei Wochen“ – just während der saisonalen Wiedereinführung des Pumpkin Spice Latte also. Ein Zufall? Daran glaubt Schultz nicht.

Längst hat Starbucks auch in unserer Stadt Pumkin-Spice-Konkurrenz bekommen: Kleine Berliner Cafés, die mit der amerikanischen Kette wenig gemein haben – außer dem Pumpkin Spice Latte. Wer die süßliche Kaffeevariation probieren will, muss also gar nicht zu einer der Bahnhofsfilialen mit dem grünen Logo marschieren, sondern kann sie auch ganz gemütlich im kleinen Ladenlokal um die Ecke genießen. Zum Beispiel hier:

Lucy’s: Gesunder Schweinkram

Im Lucy’s ist der Beiname Programm. Das Café in Mitte bezeichnet sich selbst als „healty deli concept“ – ein Ort der gesunden Feinkost also. Leckere Schweinereien muss das freilich nicht ausschließen, wie mit Herbstbeginn wieder bewiesen wird: Denn auch das Lucy’s hat den süßlich-würzigen Pumpkin Spice Latte im Programm. Natürlich auch zum Mitnehmen – zum Beispiel für einen Herbstspaziergang über die Torstraße.



Lucy’s. Torstraße 116, 10115 Berlin. Di.–So. 9–16 Uhr

Puffle Bees: Einen an der Waffel

Puffle Bees ist eigentlich für seine Croffles bekannt – süße Hybride aus Waffeln und Croissants also. Die sind zwar herrlich klebrig-saftig, sollten aber trotzdem mit einem Begleitgetränk heruntergespült werden. Zum Beispiel mit dem Pumpkin Spice Latte, den das Café in Mitte ebenso ausschenkt.



Puffle Bees. Brunnenstraße 165, 10119 Berlin. Mo.–Fr. 10–19 Uhr, Sa. und So. 10–20 Uhr

Cinnamood: Hauptsache, Zimt

Auch Cinnamood, ebenso in Mitte gelegen, ist vor allem wegen seines Gebäcks beliebt. Den Zimtschnecken – auf Englisch „cinnamon roll“, was auch den stimmungsvollen Namen des Cafés erklären dürfte –, die hier in vielfachen Variationen angeboten werden. Und was passt ausgezeichnet zur Zimtschnecke? Genau: der Pumpkin Spice Latte, der hier ebenso mit Zimt verfeinert und verkauft wird.



Cinnamood. Oranienburger Straße 8, 10178 Berlin. Mo.–Sa. 9.30–20.30 Uhr, So. 10–20 Uhr

Calm Coffee: Lavendel, Rose, Kürbisgewürz

Calm Coffee in Friedrichshain hat sich ebenfalls ganz der Zimtschnecke verschrieben. Und der kunterbunten Kaffeekreation: Latte mit Lavendel, mit Rose oder Matcha; mal in intensivem Pink, mal in Blassgrün, mit Sahnehäubchen, Kakaopulver oder Blütenblättern dekoriert. Dass Calm Coffee auch den Pumpkin Spice Latte im Programm hat, ist bei so viel Vielfalt freilich Ehrensache.



Calm Coffee. Wühlischstraße 38, 10245 Berlin. Mo.–So. 10–19 Uhr

Brammibal’s Donuts: Kleine Kette

Ja, doch – Brammibal’s ist natürlich auch eine Kette. Aber eben eine, die nicht nur viel kleiner als Starbucks, sondern auch ein Berliner Original ist. Der Laden macht vegane Fettringe und hat damit in der Stadt einen kleinen Hype um die Donuts im Allgemeinen und jene von Brammibal’s im Besonderen ausgelöst. Auch die „Pumpkin Spice“-Mischung wird hier benutzt – für einen entsprechenden Donut und für den Pumpkin Spice Latte natürlich.



Brammibal’s Donuts. Sechsmal in Berlin, zum Beispiel in der Rosa-Luxemburg-Straße 5, 10178 Berlin. Mo.–Sa. 10–20 Uhr, So. 11–19 Uhr