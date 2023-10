So gern und oft über die ehemalige DDR geschimpft wird, so hatte sie auch ihre guten Seiten – zumindest aus kulinarischer Sicht. Denn wer saß nicht gern bei Oma am Tisch für Jägerschnitzel in Tomatensoße oder Eier in Senfsoße? Natürlich gab es noch andere Gerichte, die im Osten des Landes sehr beliebt waren, aber die ihre Wurzeln oft auch ganz woanders haben. Die Gerichte waren oft simpel, meist aber mit viel Kreativität zubereitet. Denn was sagt man gerne über die ehemalige DDR? – „Es gab ja nichts.“



Um welche Speisen es sich hier handelt, mag so manchen Westdeutschen und die Nachwendekinder überraschen. Nach wie vor kommen sie in Großmutters Küche auf den Tisch, Grund genug, sie hier mal wieder vorzustellen.

Die ostdeutsche Küche – ein Kulturgut

Es wurde variiert, abgewandelt, neu interpretiert – die Mahlzeiten, die in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik gekocht wurden, haben sich aufgrund der begrenzten Auswahl an Zutaten eher an osteuropäischen Speisen orientiert oder wurden schlichtweg neu erfunden. Viele sind zu einem Kulturgut geworden, das sich auch die Westdeutschen nicht entgehen lassen sollten.

Wer kennt sie nicht, die Erzählung, dass DDR-Bürger für Bananen Schlange stehen mussten? Die gelbe Frucht war vor allem bei den Müttern beliebt, um daraus nahrhaften Babybrei zuzubereiten. Doch auch andere Obstsorten waren eine Seltenheit. Beispielweise gab es im Sommer im Konsum Melone nur stückchenweise und auf Apfelsinen haben sich alle im Winter gefreut – bekam man sie einmal, sprach sich das schnell herum. Die Früchte gab es nur auf Zuteilung, Südfrüchte waren in der DDR eine Rarität.

Kartoffeln hingegen waren nicht selten, viele Bürger der DDR konnten sie selbst anbauen. Auch Kohl beziehungsweise Kraut war im Gegensatz zu Obst billig. Grün- und Rosenkohl waren stetige Begleiter durch die Wintermonate, die die Werkskantinen und Schulspeisungen dominierten in allen Variationen: Wirsingsuppe, Sauerkraut, Rohkostsalat aus Weiß- und Rotkohl oder gekochtes Weißkraut, genannt Bayrisch Kraut. Das war vielleicht eintönig, aber billig: Das Schulessen kostete meist um die 50 Pfennig. Genauso häufig landeten auch Mangold und Rote Beete auf dem Teller.

Jägerschnitzel mit Tomatensoße aus Born- und Werder-Ketchup

Auch an Eier kam man problemlos – sie waren fester Bestandteil des Speiseplans. So gelten Eier in Senfsoße bis heute als eines der bekanntesten Gerichte der DDR. Erfunden haben die Ostdeutschen die süßsaure Speise aber nicht. Schon vor der Teilung Deutschlands gehörte das Gericht zu den Klassikern der deutschen Küche und das gilt bis heute. Man könnte es gut auch mit dem schlesischen Rezept süßsaure Eier verwechseln, wo Zucker und Essig die Soße bestimmen.

Natürlich darf auch das Jägerschnitzel nicht fehlen – die panierten runden Jagdwurstscheiben serviert mit Tomatensoße aus Born- oder Werder-Ketchup und Spirelli-Nudeln waren ebenfalls ein Klassiker der Ost-Küche. Mit dem Wiener Schnitzel hat das gar nicht viel zu tun, abgesehen von der Panade. Und wer im Westen das Wort Schnitzel hört, der stellt sich eher ein großes Stück paniertes Schweinefleisch in Pilz-Rahm-Soße vor.

Ebenso waren die Königsberger Klopse gang und gäbe. Schließlich war jedes Gericht, das Gehacktes als Hauptzutat hatte, ein billiges Essen, denn viele DDR-Bürger auf dem Land konnten Schweine halten. Ob Nudeln mit Wurstgulasch, Würzfleisch oder mit Hackfleisch gefüllte Paprika – für jeden war etwas dabei. Auch der Hackbraten, besser bekannt als falscher Hase, wurde viel in der DDR gegessen. Das besondere daran? Das gekochte Ei in der Mitte des Bratens – das ist auch heute noch ein Hingucker.

Die DDR konnte nicht nur herzhaft, sondern auch süß sein

Doch natürlich aß man in Ostdeutschland auch gerne Süßes. Obwohl die Schokolade aus der DDR nicht so geschmacksintensiv war wie die Westschokolade – das Ostprodukt war zu süß und der zarte Schmelz fehlte völlig – eignete sie sich prima für den Kekskuchen kalter Hund.



Wer einen Kuchen backen wollte, der musste in der DDR lange planen, sollte es mal etwas Ausgefalleneres sein. Das ganze Jahr über sammelten die Frauen beispielsweise Pfirsich-Konserven, um sie schließlich für einen festlichen Anlass verwenden zu können. Zudem war die Schlagsahne teuer, 250 Gramm kosteten vier DDR-Mark. Da musste es schon ein besonderes Ereignis sein.

Apropos Kuchen: Die bekannteste Backware der DDR war die sogenannte LPG-Torte. Gebacken wird diese mit Zutaten, die für die Ostdeutschen damals leicht zu beschaffen waren. Dafür hatte es die Torte aber in sich: Butterkekse, Marmelade und Puddingcreme – ein hochkalorisches Abenteuer! Und wie kam das Gebäck zu seinem Namen? Die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, kurz LPG, hatte bei ihren Brigadefeiern meistens diesen Kuchen kredenzt.

Mindestens genauso interessant waren der sogenannte Selterskuchen und der bunte Papageienkuchen, den man aufgrund seines farbenfrohen Teiges gar nicht übersehen konnte. Doch nicht nur Kuchen hatte die DDR zu bieten. Wie wäre es mit Kaltschale, Götterspeise oder Quarkspeise nach DDR-Art als Dessert? Die Zutaten für letzteres sind simpel, das Rezept ganz einfach. Besonders in den Kindergärten und der Schulspeisung der DDR war die Quarkspeise beliebt.



