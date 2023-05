DDR mit Stil: Wie eine Kostümbildnerin den Look des Ostens neu erfand

Ein interessantes Experiment wäre das allemal: Einen aktuellen Film ansehen, ohne Ton, von vorne bis hinten, als Stummfilm sozusagen, die Aufmerksamkeit ganz auf das Kostüm gerichtet. „Ich glaube“, sagt Regina Tiedeken, „von der Geschichte würde man trotzdem viel verstehen.“

Die Kostümbildnerin sagt das nicht zuletzt mit Blick auf „In einem Land, das es nicht mehr gibt“, den im vergangenen Jahr erschienenen Film über die Modeszene der DDR, den sie selbst ausgestattet hat. Ein Engagement, für das sie am kommenden Freitag ihren ersten Deutschen Filmpreis kriegen könnte. „Auch über die Kostüme“, so Tiedeken, „erzählt sich vor allem bei Suzie ganz deutlich die Entwicklung, die die unterschiedlichen Figuren mitmachen.“

Viel zu knapp zusammengefasst, ginge das in etwa so: die Ost-Berlinerin Suzie als melancholischer Teenager in DDR-Turnschuhen und Parka mit „Schwerter zu Pflugscharen“-Aufnäher; dann recht unbeholfen in roten Stöckelschuhen bei ersten Gehversuchen als Mannequin für Exquisit; schließlich angekommen im modischen Untergrund trägt sie schwarzes Leder und roten Lippenstift – bei der großen abschließenden Modenschau des Films sind alle Augen nur auf Suzie gerichtet, gespielt von Marlene Burow, in weißem Kleid, mit weißen Flügeln.

Das goldene Kleid hat Tiedeken beim georgischen Label Matériel gefunden. Kristin Bethge

Von der kleinbürgerlichen Alltagskleidung über die eleganten Entwürfe in den Exquisit-Geschäften bis zu den handgemachten Outfits prekärer Subkulturen: Der Coming-of-Age-Film der Regisseurin Aelrun Goette blickt auf die vielschichtige Mode der DDR und erzählt darüber von dem unbedingten Wunsch nach Freiheit.

Dass ich selbst nicht aus dem Osten komme und eher unbedarft an die Sache rangegangen bin, fand die Regisseurin gerade spannend. Regina Tiedeken

Während Goette, die das autobiografisch inspirierte Drehbuch schrieb, aus einem eigenen Erleben schöpfen konnte, war das Thema der Kostümbildnerin Regina Tiedeken erst einmal fremd. „Dass ich selbst nicht aus dem Osten komme und eher unbedarft an die Sache rangegangen bin, fand Aelrun gerade spannend“, sagt die gebürtige Westfälin.

Tiedeken kam 1995 nach Berlin und studierte bis 2000 an der damaligen Hochschule der Künste Modedesign bei Vivienne Westwood, der sie danach einige Jahre assistierte. Westwood war es auch, die Tiedeken ein erstes Engagement als Kostümbildnerin verschaffte: 2003 für Dominique de Rivaz’ „Mein Name ist Bach“.

Im Film wird das Kleid von Matériel zu einem zentralen Kostüm, hier getragen von der Hauptfigur Suzie. Regina Tiedeken

Seither hat Tiedeken zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen ausgestattet, mit dem Regisseur Bora Dagtekin zum Beispiel arbeitet sie häufig zusammen. Die Designerin, die zusammen mit ihrem Ehemann Thomas Keller zudem das Modelabel Tiedeken in Mitte führt, macht aktuell Kostüme für ein bis zwei Filme im Jahr – die Modeszene Ost-Berlins war bisher nie Thema geworden.

Große Teams gab es bei Fotoproduktionen in der DDR nicht, und trotzdem ist etwas Bemerkenswertes dabei herausgekommen. Regina Tiedeken

Also musste Tiedeken zur Vorbereitung auf „In einem Land, das es nicht mehr gibt“ erst mal alte Ausgaben der DDR-Zeitschrift Sibylle wälzen; Modefotografien von Ute Mahler, Roger Melis und Sibylle Bergemann sichten; immer wieder ins Gespräch gehen mit jenen Menschen, die damals mitmischten in der Szene des Ost-Berlins der Achtziger.

Neben Aelrun Goette hatte Tiedeken auch Grit Seymour in beratender Funktion an ihrer Seite: Die Professorin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) war wie Goette in der DDR selbst als Model unterwegs gewesen. Seymour habe aber nicht nur Einblicke geben können in eine Branche, die unter ganz anderen Bedingungen entstanden war und ihrem westlichen Pendant in Sachen Kreativität trotzdem in nichts nachstand – „sie musste sich bei Fotoproduktionen damals selbst ankleiden und die Nase pudern, große Teams gab es nicht, und trotzdem ist etwas Bemerkenswertes dabei herausgekommen.“

Hunderte Kostüme wurden zugekauft und teils neu angefertigt. Kristin Bethge

Darüber hinaus habe Grit Seymour auch als Modeprofessorin unterstützen können: Einige Kleider der großen letzten Modenschau des Films wurden von Studentinnen und Studenten der HTW entworfen und gefertigt. „Wahnsinnig viele Vorgaben hatten sie dabei nicht“, sagt Tiedeken. „Aber sie durften nur mit Alltagsmaterialien arbeiten, die von den jungen Modegruppen damals auch verwendet wurden.“

Mir war aufgefallen, dass sich die Mode, die in Exquisit-Geschäften verkauft oder in der Sibylle abgebildet wurde, absolut auf Westniveau bewegte. Regina Tiedeken

Die Kostümbildnerin meint kreative Netzwerke wie Chic, Charmant & Dauerhaft oder Allerleirauh, die in den Achtzigern versuchten, unabhängig von der staatlich gelenkten Modeproduktion der DDR eigene Kollektionen auf die Beine zu stellen – aus Verpackungsmaterialien und Stoffresten, Duschvorhängen und Erdbeerfolien – und die mit irrwitzigen Performances auf sich aufmerksam machten.

Ihr Schaffen ist ein zentrales Motiv des Films – Tiedeken musste sich neben der wilden, punkig inspirierten Abschlussshow aber auch Gedanken über eine weitere Laufsteginszenierung machen: Eine Modenschau der Handelskette Exquisit nämlich, die in der DDR verhältnismäßig hochpreisige Bekleidung bot.

Die Kostüme für die große Modenschau der Handelskette Exquisit kommen von verschiedenen Marken. Regina Tiedeken

Passende Kostüme fand Regina Tiedeken – ausgerechnet – in den Archiven von Marken wie Christian Dior oder Jil Sander. „Mir war bei der Recherche aufgefallen, dass sich die Mode, die in den Exquisit-Geschäften verkauft oder in der Sibylle abgebildet wurde, gestalterisch absolut auf Westniveau bewegt hatte“, sagt die Designerin; so habe sie gut auch Kollektionsteile aus Paris oder Hamburg integrieren können.

Ich wusste ja, dass die Modeleute im Osten auch in den Westen geschielt haben, also bin bei Vorbildern wie Mark Almond und David Bowie gelandet. Regina Tiedeken

Das passte zur Prämisse der Regisseurin Aelrun Goette, die einen Film habe machen wollen, der „inhaltlich korrekt, aber nicht dokumentarisch“ sein sollte, so sagt Tiedeken. Und: „Der auch unsere Töchter noch begeistert. Aelrun wollte, dass auch sie mit Suzie mitgehen können und toll finden, was sie trägt.“

Neben der Hauptrolle dürfte beim jüngeren Publikum gerade auch die Figur des Rudi ankommen, gespielt von Sabin Tambrea, die auf der Szenefigur Frank Schäfer beruht. Schäfer war eine Stilikone der DDR, arbeitete in Ost-Berlin als Friseur und Visagist, noch heute schneidet er Haare in einem eigenen Salon in Prenzlauer Berg. „Aber Frank hat eine ganz andere Physiognomie als Sabin, ist eher drahtig und durchtrainiert, während Sabin ja sehr groß und sehr schlank ist“, sagt Regina Tiedeken.

Regina Tiedeken trägt einen Pullover ihres Labels, das sie in Mitte führt. Kristin Bethge

Zerschnittene Jeans mit freigelegtem Hinterteil, nur verdeckt von einer Netzstrumpfhose, so wie es Frank Schäfer im Geiste des Punk der Achtziger gern trug – das stand dem Schauspieler Tambrea nicht. Also musste Tiedeken ein bisschen tricksen, einen Look entwickeln, der anders und doch genauso skandalös und unerhört war.

„Ich wusste ja, dass die Modeleute im Osten auch in den Westen geschielt haben, nach London etwa“, sagt die Kostümbildnerin. „Also bin ich schnell bei Vorbildern wie Mark Almond und David Bowie gelandet, letztlich aber auch bei Harry Styles, der ja eine aktuelle Entsprechung dieser Idole ist“; ein durchaus glamouröser und trotzdem aufrührerischer Stil also, der sich in Form von schwarzen Lederhosen und transparenten Hemden zeigt, viel Schmuck, viel Schminke.

Dass aber die Ost-Berliner Modeszene zumindest in den ganz nahen Westen – nach Westdeutschland nämlich, ins piefige Hamburg etwa – nicht nur mit Bewunderung blickte, auch das zeigt der Film. Über das eigene kreative Potential war man sich in Ost-Berlin demnach jedenfalls bewusst. Und so bleibt ein Satz besonders in Erinnerung – wenn man sich „In einem Land, das es nicht mehr gibt“ eben doch mit Ton ansieht: Eine Redakteurin der Sibylle ist mit ihr vorgelegten Modefotos nicht zufrieden. „Das machen wir nicht“, sagt sie leicht verschnupft zu ihrer Kollegin – „wir sind hier doch nicht bei der Brigitte!“