Demi Lovato hat geschlechtsneutrale Pronomen satt: „Es war absolut anstrengend“

Demi Lovato bei einer Filmpremiere im März dieses Jahres in New York Angela Weiss/AFP

Die amerikanische Sängerin Demi Lovato ist für ein Interview mit der spanischen GQ vorab gefragt worden, wie man sie denn im Gespräch ansprechen solle. Sie bevorzuge die Verwendung des weiblichen Pronomens, also „she/her“, so die Antwort.

Das überrascht, identifizierte sich die 30-jährige Lovato doch zuletzt als nichtbinär und wird so auch zum Beispiel bei Wikipedia als nichtbinäre US-amerikanische Sängerin, Songschreiberin und Schauspielerin geführt. Im März 2021 hatte Lovato die eigene sexuelle Orientierung als pansexuell bezeichnet und sich stolz darüber gezeigt, Teil der LGBTQ-Bewegung zu sein.

Kurz darauf erklärte die Sängerin auf Twitter die eigene Geschlechtsidentität als nichtbinär. Auf Instagram gab Lovato damals bekannt, nicht mehr mit weiblichen Pronomen bezeichnet werden zu wollen, sondern mit dem geschlechtsneutralen „they/them“.

Ein Jahr darauf ergänzte Lovato auf Instagram auch weibliche Pronomen, bis heute sehen ihre 155 Millionen Follower nun die vier Pronomen „they/them/she/her“ in der Instagram-Bio.

Im vergangenen Jahr teilte die Sängerin per Podcast mit, dass sie es akzeptiere, als Frau behandelt zu werden. Die Verwendung von „they/them“ sei in der Vergangenheit bequemer gewesen, weil sie „so eine fließende Person“ sei, mit männlicher und weiblicher Energie, „sodass ich, wenn ich vor der Wahl stand, eine Toilette zu betreten, auf der ‚Frauen‘ und ‚Männer‘ stand, nicht das Gefühl hatte, dass es eine Toilette für mich gab, weil ich mich nicht unbedingt wie eine Frau fühlte. Ich fühlte mich nicht wie ein Mann. Ich fühlte mich einfach wie ein Mensch.“ Und das sei es, worum es bei „they/them“ gehe.

Offenbar waren diese Gedankengänge nicht für alle nachvollziehbar, so muss man wohl Lovatos Rückkehr zu den weiblichen Pronomen interpretieren. Denn während einige Menschen in dieser Entscheidung einen Schritt zurück in ihrer Identität sehen wollen, hatte die Sängerin in Wirklichkeit die Nase voll.

Lovato über Geschlechteridentifikation: „Hoffentlich bald mehr Optionen“

Der GQ sagte die 30-Jährige: „Ich musste die Leute ständig aufklären und erklären, warum ich mich mit diesen Pronomen identifizierte. Es war absolut anstrengend. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich auch mit dem weiblichen Pronomen wohlfühle. Ich wurde einfach müde. Aber gerade deshalb weiß ich, dass es wichtig ist, die Botschaft weiterzuverbreiten.“

Im Interview sagte Lovato auch, sie wünsche sich mehr geschlechtsneutrale Räume für alle. „Ich bin jeden Tag damit konfrontiert. Zum Beispiel in öffentlichen Toiletten. Ich muss auf die Damentoilette zugreifen, auch wenn ich mich damit nicht ganz identifiziere“, erklärte sie. Sie sei konditioniert, „Frau“ auszuwählen, weil es keine anderen Optionen gebe. „Hoffentlich wird es mit der Zeit mehr Optionen geben.“