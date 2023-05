Der Bärenmann: Wie das ZDF den zwiespältigen Tierfilmer Andreas Kieling feiert

Für seine Dokumentationen brachte der Dokumentarfilmer sich und auch seinen Sohn in Gefahr. Kritik an den Filmen Kielings ist indes nicht neu.

Mit ruhiger, fast ehrfürchtiger Stimme führt der Tierfilmer Andreas Kieling die Zuschauer durch die Landschaft: „Ich bin Andreas Kieling, mein Zuhause sind die wildesten Orte der Welt“, stellt sich der Tierfilmer vor. Das ZDF ehrt den Mann mit einer Zusammenfassung seiner „eindrücklichsten Erlebnisse mit Küstenbraunbären, Grizzlys, Eisbären, Großen Pandas und Braunbären“.

Mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

In einem Teil der Reihe unterhält sich Kieling, 1959 im thüringischen Gotha geboren, mit seinem Sohn darüber, wie sie gemeinsame Zeit mit wilden Bären verbracht haben und es zu Szenen kam, die „ins Auge hätten gehen können“. Gemeint ist eine Sequenz, in der ein Grizzly dem damals 9-jährigen Sohn Kielings bedrohlich nahe kommt. Der Sohn schafft es, den Bären mit kindlicher Souveränität zu vertreiben, wie es der Vater mit ruhiger Stimme nachträglich kommentiert. „Echt gut gemacht“ habe der Junge das damals, der das noch heute als „großes Abenteuer“ erinnert.

Als Zuschauer erinnert man sich hingegen an einen Fall, bei dem unlängst ein Jogger in den italienischen Alpen von einem Bären getötet wurde und das war ein Tier, das sicherlich kleiner als ein Grizzly oder ein Küstenbraunbär war. Allein die Szene, in der der Bär dem Jungen auf wenige Meter nahe kommt, lässt einen den Atem anhalten.

Das ZDF hat aber offenbar keine Probleme mit dieser Art von vernachlässigter Aufsichtspflicht und kündigt die Sendung in der Reihe „Terra X“ stolz unter dem Titel „Kielings wilde Welt – Der Bärenmann“ an. Bei dem Material handelt es sich um Zusammenstellungen aus älteren Filmen Kielings, der für sein Wirken als Dokumentarfilmer schon mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde und der schon des Öfteren in der Kritik war, so beispielsweise für eine Dokumentation, ebenfalls für das ZDF, in der der 63-Jährige sogenannte Wolfshybriden für echte Wölfe ausgab.

Wie gefährlich die Arbeit des Dokumentarfilmers ist, zeigte sich vor ein paar Wochen, als Kieling bei Dreharbeiten von einem Bären attackiert wurde.

Laut dem 63-Jährigen habe ihn ein Bär bei Dreharbeiten zu einem Film über seltene Wasservögel in den Hochkarpaten angegriffen. „Dem Bären geht es gut, er ist nur seinem Instinkt gefolgt“, schreibt Kieling und fügt hinzu: „Mir geht es auch wieder ganz ok!“ Auf einem zweiten Foto, das er auf Facebook teilte, ist die zerrissene Jacke des Filmemachers zu sehen. Ein Bild mit Schockpotenzial.

Angefallen, getötet und gefressen

Für Kieling aber offenbar Teil seines Konzeptes, das natürlich eine größere Reichweite verspricht als der klassische Tierfilm an Nachmittag: Erst kürzlich wurde er in Namibia von einer Schwarzen Mamba gebissen, wie er der Agentur Teleschau erzählte. Kieling überlebte den Biss der hochgiftigen Schlange mit viel Glück. Das Tier habe nur ein bisschen Gift injiziert, berichtete er später.

Wie gefährlich es sein kann, wilde Tiere in ihrem Habitat zu stören, belegt die durchaus kritische Dokumentation „Grizzly Man“ (2005) von Werner Herzog, der darin den Tierschützer Timothy Treadwell, der jahrelang Grizzlybären in Alaska beobachtete und auch entgegen vieler Warnungen mit den Tieren zusammenlebte. Über ein Jahrzehnt ging das gut, bis Treadwell und seine Freundin Amie Huguenard im Oktober 2003 von einem Bären angefallen, getötet und teilweise gefressen wurden. (mit lex.)