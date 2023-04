Der härteste Job Berlins? RBB sucht offiziell nach neuer Intendanz

Eine Passage in der Stellenausschreibung springt gleich ins Auge: Man suche jemanden mit „Erfahrungen im Krisenmanagement“, heißt es darin. Eine für die neue Intendantin oder den neuen Intendanten des RBB sicherlich nicht unerhebliche Kompetenz. Denn wer auch immer es wird – er oder sie tritt den Job in turbulenten Zeiten an.

Die vorige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger wurde im August bekanntermaßen fristlos gekündigt. Es hatte eine deftige Affäre um Vetternwirtschaft und Verschwendung gegeben. Auch weitere Führungskräfte mussten gehen. Seit September ist die bisherige WDR-Verwaltungschefin Katrin Vernau als Interimsintendantin beim Sender.

Vor einigen Wochen erst hatte Vernau drastische Einsparungen angekündigt: Knapp 50 Millionen Euro weniger Ausgaben sollten die „Misswirtschaft der vergangenen Jahre“ bereinigen. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg steckt in der Krise. Und sucht jetzt offiziell nach einer neuen Intendanz.

Ex-Intendantin Patricia Schlesinger klagt – und wird verklagt

Auf die brisante Stelle, die nun ausgeschrieben wurde, können sich Interessierte bis zum 30. April bewerben. Die Freienvertretung des Senders erklärte am Freitagabend in Berlin, die Erwartungen an die neue Personalie würden in den kommenden Wochen ausgiebig diskutiert, „damit der Rundfunkrat auch weiß, worauf er bei der Auswahl achten sollte“.

Neben der Kompetenz im Krisenmanagement ist laut der Ausschreibung auch eine „empathische Persönlichkeit“ mit einer „ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit“ gefragt. Mehrjährige Erfahrungen im Bereich der Unternehmensführung und Budgetierung und eine Vision vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Zukunft seien ebenso erwünscht. Und natürlich: Man möge sich in der Region Brandenburg und Berlin gut auskennen.

Die gekündigte Ex-Intendantin Schlesinger klagt indes auf Zahlungen von Ruhegeld. Wie Medienberichten zu entnehmen ist, sieht aber auch sie sich einer Klage ausgesetzt: Der RBB fordert Rückzahlungen von Teilen ihres Gehalts.